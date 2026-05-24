El País de las Manzanas: el reino perdido de la Patagonia

Junín de los Andes y sus alrededores, uno de los territorios indígenas más poderosos de la Patagonia del siglo XIX.

Hubo un tiempo en que la Patagonia no era el “desierto” vacío que imaginaban los mapas oficiales de Buenos Aires. Mucho antes de que los ferrocarriles, los fortines y los alambrados consolidaran la soberanía argentina sobre el sur, existió en el corazón de la cordillera una organización política indígena que administró territorios, controló pasos andinos, negoció con gobiernos y desarrolló una economía propia basada en el comercio y la abundancia natural. Aquella experiencia histórica recibió un nombre casi legendario: el País de las Manzanas.

El escenario de esta historia se extendía sobre los actuales territorios del sur de Neuquén y sectores de Río Negro y Chubut. Allí, entre lagos glaciares, valles fértiles y ríos torrentosos, floreció durante gran parte del siglo XIX una sociedad indígena compleja y relativamente estable, liderada por el gran cacique Valentín Sayhueque. Su caída coincidió con el avance definitivo del Estado argentino sobre la Patagonia y con la llamada Conquista del Desierto, una campaña militar que transformó para siempre la geografía humana del sur.

La historia del País de las Manzanas es también la historia de un mundo posible que desapareció. Un experimento de soberanía indígena, diplomacia fronteriza y convivencia comercial que terminó arrasado por la expansión del modelo agroexportador argentino del siglo XIX.

El vergel inesperado en el fin del mundo

La denominación “País de las Manzanas” parece salida de una fábula. Sin embargo, tuvo un origen concreto y profundamente ligado al proceso colonial español.

A fines del siglo XVII, los jesuitas comenzaron a internarse en la región del Nahuel Huapi con el objetivo de evangelizar a los pueblos originarios y encontrar la mítica Ciudad de los Césares, aquella urbe legendaria que, según la tradición colonial, escondía riquezas fabulosas entre los Andes patagónicos.

Entre aquellos misioneros se destacaron figuras como Nicolás Mascardi y el padre Felipe Laguna. Los religiosos levantaron pequeñas misiones en torno al lago Nahuel Huapi e introdujeron diversos cultivos europeos, entre ellos los primeros manzanos.

La experiencia jesuítica terminó violentamente. Las tensiones con grupos indígenas, las dificultades logísticas y los conflictos coloniales provocaron el abandono de las misiones. Algunos sacerdotes fueron asesinados y otros expulsados. Pero los árboles sobrevivieron.

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En una de las paradojas más extraordinarias de la historia patagónica, aquellos manzanos europeos prosperaron en el aislamiento. Sus semillas se dispersaron por los valles gracias al viento, los cursos de agua y los animales. Décadas más tarde, enormes extensiones de manzanos silvestres cubrían los valles de los ríos Limay, Collón Curá y Caleufú.

Los viajeros del siglo XIX describieron auténticos bosques de manzanos. La fruta aparecía en cantidades descomunales y transformó la vida económica de la región.

Los pueblos originarios incorporaron rápidamente la manzana a su cultura. Elaboraban chicha, conservas y alimentos para el ganado. También utilizaban el fruto como mercancía de intercambio en las rutas comerciales que conectaban la Patagonia con Chile.

Así nació la identidad “manzanera”, una construcción política y cultural más que estrictamente étnica. Los llamados manzaneros eran grupos integrados por comunidades mapuches, tehuelches septentrionales y otros pueblos de la región, unidos por una economía compartida y por el control territorial de los valles cordilleranos.

Un territorio indígena con diplomacia propia

Durante gran parte del siglo XIX, la Patagonia estuvo lejos de ser un territorio plenamente controlado por Buenos Aires. El Estado argentino tenía enormes dificultades para proyectar autoridad más allá de ciertos fortines fronterizos. Entre el río Negro y los Andes existía un mosaico de autonomías indígenas que mantenían relaciones cambiantes con las provincias argentinas y con Chile.

En ese contexto emergió la figura de Valentín Sayhueque, probablemente el líder indígena más influyente de la Patagonia norte durante la segunda mitad del siglo XIX.

Sayhueque heredó una estructura política consolidada por su padre, el célebre cacique Chocorí. A diferencia de otros jefes guerreros de las pampas, construyó su poder principalmente mediante la diplomacia y el comercio.

Desde su centro político en Caleufú administraba un territorio inmenso y gobernaba miles de lanzas. Pero su autoridad iba mucho más allá de la fuerza militar. Sayhueque comprendió que la supervivencia de su pueblo dependía de negociar con el Estado argentino sin perder autonomía.

Postales el país de las manzanas Valentin-Saygueque Valentín Saygüeque encabezó uno de los últimos desarrollos en la región cordillerana de la Patagonia.

Su relación con Buenos Aires fue extraordinariamente ambigua. Por un lado, defendía la soberanía indígena de los valles cordilleranos. Por otro, cultivaba vínculos formales con las autoridades nacionales.

El 20 de mayo de 1863 firmó un convenio con el gobierno argentino comprometiéndose a defender Carmen de Patagones y las fronteras del sur a cambio de reconocimiento y asistencia estatal. Desde entonces, Sayhueque y su gente comenzaron a identificarse como “indios argentinos”, diferenciándose deliberadamente de los grupos vinculados políticamente con Chile.

Aquella definición no era menor. En plena disputa geopolítica por la Patagonia, el cacique entendía que alinearse parcialmente con Buenos Aires podía garantizar la continuidad de su autonomía.

Las autoridades nacionales lo reconocían con un trato casi protocolar. Le enviaban raciones, uniformes militares y correspondencia oficial. Sayhueque izaba incluso la bandera argentina en sus tolderías y llegó a autoproclamarse “Gobernador Indígena del País de las Manzanas”.

En términos prácticos, su territorio funcionaba como un Estado tapón entre la Argentina y los grupos indígenas más hostiles de las pampas y la Araucanía.

La Patagonia que deslumbró al Perito Moreno

En la década de 1870, mientras la Argentina consolidaba su organización nacional, un joven explorador comenzó a recorrer la Patagonia con objetivos científicos y estratégicos. Se llamaba Francisco Moreno.

Moreno buscaba cartografiar lagos, montañas y ríos. Pero sus expediciones también tenían una dimensión política: producir información territorial para fortalecer las pretensiones argentinas sobre el sur frente a Chile. Cuando llegó al País de las Manzanas quedó profundamente impresionado.

Sus relatos describieron un paisaje exuberante y una organización social mucho más compleja de lo que imaginaban las élites porteñas. Lejos del “desierto” difundido por la narrativa oficial, Moreno encontró una sociedad indígena articulada, con redes comerciales activas y una notable capacidad de organización.

Sayhueque lo recibió inicialmente con hospitalidad. El explorador pudo recorrer lagos y valles bajo protección indígena y alcanzó las orillas del Nahuel Huapi. Sin embargo, la relación se deterioró rápidamente.

Postales el país de la manzana Sayhueque-Archivo-de-la-Nacion-Carta-a-Moreno-Gobernacion-de-las-Manzanas-324124 Fragmento de una carta del secretario de Sayhueque al Perito Francisco Moreno, año 1880, con encabezado alusivo.

A fines de la década de 1870, el gobierno argentino comenzó a preparar la ofensiva militar definitiva sobre los territorios indígenas. La llamada Conquista del Desierto, dirigida por Julio Argentino Roca, avanzaba sobre las pampas y pronto apuntaría hacia la Patagonia andina.

Los indígenas comprendieron que los mapas y relevamientos científicos de Moreno no eran neutrales. Aquella información sería utilizada para guiar columnas militares, identificar pasos cordilleranos y localizar asentamientos. En 1880, durante su segundo viaje, Moreno fue capturado por grupos vinculados a Sayhueque.

La fuga que entró en la leyenda

La captura de Moreno derivó en uno de los episodios más cinematográficos de la historia argentina del siglo XIX. Tras un consejo de caciques, el explorador fue condenado a muerte. El clima político era explosivo: las tropas de Roca avanzaban sobre los territorios indígenas y el País de las Manzanas se encontraba bajo amenaza directa.

Según los relatos posteriores del propio Moreno, la ejecución iba a concretarse en cuestión de horas. La noche del 11 de febrero de 1880, aprovechando un descuido de la guardia y con ayuda de un informante indígena, logró liberarse de sus ataduras junto a dos compañeros de expedición.

Los tres hombres corrieron hacia el río Limay bajo la oscuridad. Allí improvisaron una precaria balsa con troncos y tientos de cuero. Cuando se lanzaron al agua, los guerreros descubrieron la fuga y comenzó una persecución desesperada.

Las crónicas hablan de disparos y flechas impactando sobre el río mientras la corriente arrastraba la embarcación improvisada. Moreno y sus acompañantes navegaron durante días en condiciones extremas, soportando hambre, frío y agotamiento. Finalmente consiguieron llegar a zonas controladas por fuerzas argentinas.

La fuga convirtió a Moreno en héroe nacional y consolidó la idea de que la Patagonia debía ser incorporada definitivamente al Estado argentino.

Los motivos detrás de la conquista

La narrativa oficial de fines del siglo XIX presentó la Conquista del Desierto como una cruzada civilizatoria destinada a llevar “progreso” a territorios vacíos o dominados por la “barbarie”. Sin embargo, detrás de aquella retórica también existían razones económicas muy concretas.

La expansión del modelo agroexportador argentino exigía nuevas tierras para la producción ganadera y agrícola. Las élites terratenientes necesitaban incorporar millones de hectáreas al mercado y garantizar rutas comerciales seguras.

Los malones indígenas afectaban directamente los intereses económicos de los grandes propietarios rurales y de los sectores vinculados al comercio internacional, especialmente con Inglaterra.

Además, el control de la Patagonia tenía una dimensión estratégica clave frente a Chile. La tecnología militar también inclinó definitivamente la balanza. El telégrafo, los fusiles Remington y la logística estatal permitieron una capacidad ofensiva inédita. El País de las Manzanas quedó condenado.

El derrumbe del reino indígena

A partir de 1881, las columnas militares argentinas comenzaron a penetrar los valles cordilleranos y a desarticular las redes de abastecimiento indígenas. Las comunidades de Sayhueque debieron abandonar progresivamente sus territorios históricos. El cacique resistió durante varios años desplazándose hacia el sur junto a los sobrevivientes de su pueblo. Fue una etapa de hambre, enfermedad y persecución constante.

La estructura política manzanera, construida durante décadas, empezó a fragmentarse. Muchos grupos fueron capturados y enviados como prisioneros a distintas regiones del país. Otros murieron durante las campañas militares o quedaron sometidos a trabajos forzados.

Finalmente, el 1 de enero de 1885, Valentín Sayhueque se rindió en Junín de los Andes junto a sus últimos seguidores. Tenía alrededor de 70 años y su poder había desaparecido.

postales el país de las manzanas Fuerte-1º-División El Fortín Primera División (origen histórico de Cipolletti) se construyó en septiembre de 1879 durante la etapa final de la Campaña al Desierto.

A diferencia de otros líderes indígenas, no fue ejecutado. Parte de esa supervivencia se debió a la intervención del propio Francisco Moreno, quien reconocía la importancia política de Sayhueque y buscó evitar represalias extremas.

Sin embargo, el destino final del cacique estuvo marcado por el desarraigo. Fue trasladado a Buenos Aires y posteriormente enviado a distintas regiones patagónicas bajo control estatal. El gobierno terminó asignándole tierras en Genoa, Chubut, lejos de los fértiles valles de los manzanos que habían sostenido a su pueblo. Allí murió el 7 de septiembre de 1903, empobrecido y prácticamente olvidado.

El mito del desierto y la memoria recuperada

Durante décadas, la historia oficial argentina describió la Patagonia preconquista como un vacío geográfico dominado por lo general por tribus nómadas y violentas. Esa interpretación legitimó moralmente la expansión estatal y la consolidación del territorio incorporado al orden nacional .

Sin embargo, las investigaciones históricas más recientes desmontaron gran parte de ese relato. Hoy se reconoce que el País de las Manzanas era una sociedad compleja, con formas de organización política sofisticadas, economía articulada y una identidad regional consolidada.

Los manzaneros controlaban rutas comerciales transcordilleranas, administraban recursos naturales y desarrollaban mecanismos diplomáticos con gobiernos provinciales y nacionales. La región tampoco era improductiva. Muy por el contrario, poseía abundancia de agua, bosques, pasturas y frutales. La idea del “desierto” fue, en gran medida, una construcción ideológica funcional a la apropiación territorial.

Actualmente, muchos de aquellos territorios forman parte de parques nacionales, estancias privadas y centros turísticos de enorme valor económico. Sin embargo, bajo la postal contemporánea de lagos y montañas sobrevive la memoria de aquel reino indígena perdido.

El legado invisible del País de las Manzanas

La historia del País de las Manzanas tal vez nos obliga a repensar la formación del Estado argentino, y la relación entre modernidad y el uso de la violencia. El mundo construido por Sayhueque no era un paraíso idealizado ni una sociedad aislada del conflicto. Existían disputas internas, jerarquías y tensiones permanentes. Pero también existía una experiencia política autónoma que logró sostenerse durante décadas en uno de los territorios más disputados del Cono Sur.

Su desaparición no fue el resultado inevitable del “progreso”, sino una decisión política y militar impulsada por intereses económicos y geopolíticos concretos. La Patagonia moderna se edificó en parte sobre las ruinas de ese orden anterior.

Hoy, cuando la historiografía revisa críticamente la Conquista del Desierto y los pueblos originarios reclaman reconocimiento histórico, el País de las Manzanas vuelve a emerger como símbolo de una Patagonia distinta: fértil, organizada y profundamente humana. Serán nuevos estudios los que definirán que hay de realidad y que de relato de lo que fue aquel momento histórico del país.

Entre los bosques andinos y las aguas del Limay ya no quedan aquellas grandes tolderías ni los inmensos vergeles silvestres que asombraron a los viajeros del siglo XIX. Pero la memoria de aquel reino perdido persiste como una de las historias más fascinantes y menos conocidas de la Argentina.

FUENTE: Archivo General de la Nación con aportes de Redacción +P.