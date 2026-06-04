Patagonia agroexportadora: Tres productos concentran el 99% del total

Peras, manzanas y pesca: el potente trío que genera el 99% de las exportaciones de la Patagonia.

El 75% de los países del mundo consume productos agroindustriales argentinos. No es una metáfora ni una aspiración. Es el resultado concreto de cadenas productivas que van desde los limonares del noroeste hasta los puertos de Patagonia , y que en 2025 generaron USD 52.900 millones en exportaciones.

Ese número lo publicó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en su más reciente edición del Monitor de Exportaciones Agroindustriales , un informe semestral que desde 2019 analiza 20 complejos productivos con 10 indicadores cada uno, lo que arroja 200 datos sobre el rol de la agroindustria nacional en los mercados globales.

"Le vendemos a más de 143 países. Si analizamos nuestro rol en los mercados globales, vemos que somos los primeros vendedores de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón. Estamos segundos con harina de soja y yerba mate, y completamos el podio con el maíz. Es un orgullo como argentinos", señaló Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA.

Un podio construido con tierra y trabajo

Detrás de cada posición en ese ranking mundial hay una geografía, una comunidad y una cadena de valor. El limón nace en el NOA y llega en forma de aceite o jugo a mercados de Europa y Medio Oriente. La soja pampeana se transforma en aceite y harina antes de zarpar hacia Asia. El maní cordobés conquista estantes en decenas de naciones. La yerba mate del NEA, infusión identitaria, encontró compradores en rincones del mundo que hace una década ni conocían el mate.

El Monitor revela que 13 de los 20 complejos analizados crecieron en 2025, tanto en dólares como en toneladas exportadas: soja, trigo, girasol, lácteo, pesquero, maní, peras y manzanas, forestal, limón, arroz, legumbres, ovino y yerba. Y desde la primera edición del informe en 2019, 6 complejos establecieron récords históricos en exportaciones: yerba, maní, girasol, arroz, lácteo y pesquero.

6 de cada 10 dólares tienen origen agropecuario

El total de exportaciones argentinas en 2025 alcanzó USD 87.076 millones. De esa cifra, la agroindustria aportó el 61%, equivalente a USD 52.900 millones, con un crecimiento del 9,4% respecto al año anterior.

"En otras palabras, 6 de cada 10 dólares que ingresaron a nuestro país provienen de las cadenas agroindustriales", explicó Antonella Semadeni, economista de FADA. La distribución interna de ese aporte es clara: el 69% proviene de los granos, el 14% de las economías regionales, el 9% de las carnes, el 3% de lácteos y el 5% restante de otros rubros.

En el plano macroeconómico, la balanza comercial argentina cerró 2025 con un superávit de USD 11.285 millones. Solo tres sectores aportaron saldo positivo: agroindustria, energía y minería. El peso relativo de cada uno habla por sí solo: la agroindustria registró un superávit de USD 42.196 millones, frente a USD 6.663 millones de energía y USD 3.845 millones de minería.

La carne, un caso aparte

El complejo vacuno merece capítulo propio. En 2025 creció un 25% respecto al año anterior y se consolidó como la tercera cadena generadora de divisas del país. La carne argentina llega a la mesa de más de 60 países, con China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos como principales compradores.

Sin embargo, el mercado interno sigue siendo el destino mayoritario: del total producido, el 73% queda en Argentina y solo el 27% se exporta. En cerdo y pollo, la proporción es aún más marcada: el 99% y el 93% respectivamente permanece dentro del país, lo que indica un enorme margen de expansión exportadora si las condiciones lo permiten.

Un mapa productivo que traza identidades regionales

"Cada complejo presenta particularidades, por eso la riqueza de analizarlos uno a uno", explicó Fiorella Savarino, economista de FADA. El Monitor deja en claro que la agroindustria argentina no es monolítica: es un mosaico de regiones, culturas y productos.

La Región Pampeana concentra granos, carnes y lácteos, que representan el 98% de las exportaciones agro-pampeanas. El NEA y NOA alojan economías regionales como limón, legumbres, forestal, té y yerba. En Cuyo, el complejo vitivinícola explica el 59% de las exportaciones regionales. En la Patagonia, peras y manzanas junto al complejo pesquero representan el 99% de las exportaciones agro-patagónicas.

La concentración de origen también es un dato revelador: el té proviene 100% del NEA, la cebada y el lácteo son 100% pampeanos, y las legumbres tienen un 98% de origen en el NOA.

Los destinos que eligen lo argentino

"Es curioso conocer qué países eligen qué productos argentinos", anotó Savarino. El maíz llega a más de 85 países, pero su top 5 lo integran Vietnam, Perú, Malasia, Argelia y Arabia Saudita. Los granos en general van principalmente a Perú, Brasil, Arabia Saudita, India, Vietnam y China. Las carnes encuentran su mayor demanda en China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos. Las economías regionales tienen como principales destinos a Brasil, Estados Unidos, España, Italia y China.

En promedio, el 64% de las exportaciones de cada complejo se dirige a sus cinco principales países de destino. La yerba mate es el caso más concentrado, con el 89% de sus ventas externas orientadas a cinco mercados; le sigue el té con 86% y la cebada con 83%.

La mitad de lo que se produce, viaja al mundo

El indicador de inserción internacional promedio de los 20 complejos analizados alcanzó el 48%. Dicho de otro modo, aproximadamente la mitad de todo lo que produce la agroindustria argentina cruza una frontera. Los complejos con mayor inserción son arroz (98%), soja (93%) y limón (92%). El top 3 en aporte de divisas lo conforman soja (41%), maíz (13%) y carne vacuna (9%).

"Cada una de estas producciones genera trabajo, desarrollo y las divisas que necesitamos", resumió Pisani Claro. El Monitor de FADA no es solo un compendio de estadísticas: es el retrato de un país que, más allá de sus turbulencias internas, sostiene al mundo en la mesa y se sostiene a sí mismo con lo que produce la tierra.

FUENTE: FADA con aportes de Redacción +P