Chile: destrucción de la producción por focos de Mosca de los Frutos

En las áreas rurales, el SAG puede ordenar la “descarga” de la fruta de los árboles y su posterior destrucción para cortar el ciclo reproductivo de la mosca. Ante el avance de las inspecciones y la destrucción de fruta, a fines de mayo el gobierno chileno anuncio la contratación de “una póliza catastrófica”, para evitar el quebranto de los productores que deben “descargar” su producción.

“Con el objetivo de proteger a los agricultores y agricultoras frente a nuevos brotes producidos a partir del 13 de mayo de este año, el ministerio de Agricultura, a través de Agroseguros (ente público que contrata seguros para el agro y los subsidia), contrató una póliza catastrófica innominada de compensación parcial para asegurar las explotaciones agrícolas del país con especies de frutas y hortalizas hospederas de mosca de la fruta de hasta 50 hectáreas”, informó el SAG en un parte de prensa.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló que “esta plaga es dañina para la economía del país, puesto que puede producir enormes pérdidas para la agricultura”. Por su parte, el director ejecutivo de Agroseguros, Alberto Niño de Zepeda, precisó “que fueron meses arduos de trabajo junto a la orientación técnica del Servicio Agrícola y Ganadero para lograr diseñar y materializar un seguro colectivo catastrófico en beneficio de las y los productores frutícolas y hortaliceros”.

Mosca de los frutos SAG.jpeg La presencia de inspectores del SAG es cada vez más frecuente en las tiendas minoristas del norte de Chile.

María Inés Figari, una reconocida dirigente agraria de Chile y presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, la “federación gremial más antigua de Chile que reúne a productores, federaciones de la agricultura y la agroindustria”, destacó en los últimos días que “el seguro no alcanza”. Más allá del daño fitosanitario, los agricultores también enfrentan serios perjuicios económicos. Si una plantación queda dentro del radio de 200 metros de una detección, toda la fruta debe ser destruida, y los seguros agrícolas, según Figari, “no cubren ni el costo del agua que se gastó en la temporada”, según reportó el medio www.radiocomunicativa.cl. Figari resaltó que esta plaga no es fácil de erradicar, porque “se necesitan tres ciclos de monitoreo para dar por superada una infestación. Esto no se resuelve en semanas”.

En Chile, todos comprometidos

Desde esta gremial se ha recurrido a campañas radiales y trabajo en terreno para alertar a los vecinos sobre la prohibición de movilizar fruta fresca, especialmente entre predios o domicilios. “Cuando la mosca aparece, la fruta debe ser eliminada por completo. No hay margen de maniobra”, remarcó Figari, enfatizando que Chile mantiene una condición de país libre de la mosca de la fruta y que esa categoría debe ser protegida a toda costa.

“Esto es dramático. Si no actuamos con urgencia, corremos el riesgo de que esta plaga se instale definitivamente en el territorio, con consecuencias devastadoras para la exportación y el empleo local”, advirtió. “Esto no es un problema menor. No queremos llegar al punto de tener que tomar medidas más drásticas. Por eso, apelamos a la responsabilidad colectiva”, señaló el titular de la Secretaría Regional Ministerial, Cristian Álvarez, una suerte de delegado gubernamental en las zonas más afectadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a no trasladar fruta entre domicilios ni predios agrícolas, y aseguraron que seguirán fortaleciendo la fiscalización, campañas de información y coordinación con los gremios agrícolas para evitar que la mosca de la fruta se arraigue en la región.

Los reportes sanitarios indican que, en Monte Patria, con fecha 26 de mayo de 2025, se ha detectado la presencia de un macho silvestre maduro, en un área rural de Juntas, sector Callejón Juntas, comuna de Monte Patria; y el 21 de junio de 2025, se ha detectado la presencia de otro macho silvestre maduro, en el área rural Los Ángeles de Rapel, sector Parcela N° 2 en Juntas, comuna de Monte Patria. Esta situación ha motivado a las autoridades a evaluar la instalación de una barrera sanitaria de carácter permanente, como parte de una estrategia de contención en una zona considerada clave para la agroexportación del “norte chico”.

Campaña contra mosca de los frutos en Atacama

Mediante charlas de difusión, fiscalizaciones a ferias libres y verdulerías, además de controles en carreteras y medios de transporte, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, viene reforzando la vigilancia de la plaga mosca de la fruta (Ceratitis capitata), presente en las regiones aledañas a Atacama, brotes que aumentan el riesgo de nuevamente detectar esta perjudicial plaga en la región.

Así lo destacó la directora regional (s) del SAG, Carla Montiel González, quien reconoció que la presión de entrada de la plaga se ha elevado en el último tiempo, existiendo brotes en las regiones de Coquimbo, Arica y Parinacota y Metropolitana, entre otras. “Nos preocupa la situación, esta plaga perjudica a grandes y pequeños productores y productoras, es un riesgo para la producción frutícola y, en el fondo, para la economía regional”, indicó.

Mosca de los frutos SAG 2.jpeg Mosca de los frutos, un plaga que restringe el comercio internacional.

Informó que hace pocos días se sostuvo una reunión con el sindicato de feriantes de Vallenar, comerciantes que traen frutas y verduras desde las mencionadas regiones. “Debido a la cercanía con la región de Coquimbo, donde están activos 8 brotes de mosca de la fruta, queremos prevenir el transporte de larvas de la plaga en productos vegetales que llegan para ser vendidos principalmente en Vallenar y Copiapó”.

El SAG mantiene desde inicios de año un programa mensual de fiscalizaciones en conjunto con Carabineros, dirigido al comercio (ferias y verdulerías) y medios de transporte carreteros, como buses y camiones, detectándose periódicamente frutas y verduras no producidas en Chile sin documentación de origen (cítricos, ajíes, mangos, papayas, guayabas, etc.), presumiéndose su entrada al país por pasos clandestinos que existen en las regiones limítrofes con Bolivia y Perú.

Medidas adoptadas:

• Recolección y posterior destrucción por fuego o enterramiento de los frutos caídos.

• Descarga de los frutos de plantas hospedantes y destrucción de los mismos.

• Poda de los árboles para facilitar las pulverizaciones, o con fines de control fitosanitario.

• Remoción del suelo bajo la proyección de la copa de los árboles y aplicación de insecticida al suelo.

• Inmovilización de frutos hospederos del área reglamentada definida en el número 1 de la presente Resolución, salvo autorización expresa del Servicio, previo tratamiento cuarentenario para la destrucción de estados de desarrollo del insecto, u otras condiciones fijadas por el Servicio.

• Aplicación de cebo-insecticida sobre el follaje, en la dosis y frecuencia que este Servicio determine.

• Aplicación de insecticidas sistémicos, en plantas con frutos susceptibles de ser atacados por la plaga, en la dosis y frecuencia que este Servicio determine.

• El Servicio podrá establecer puestos de control fitosanitario móviles y transitorios, dentro o fuera del área reglamentada.

• El Servicio podrá determinar acciones de inspección, verificación de origen y corroboración de la condición fitosanitaria en centros de acopio de productos hortofrutícolas u otros. Los propietarios de estas instalaciones deberán dar las facilidades a los inspectores SAG para la realización de las mismas.

• Otras medidas que el Servicio determine, dentro de las cuales se disponen las siguientes medidas: La medida sanitaria de DESTRUCCION INMEDIATA total o parcial de productos, mercaderías, o una partida de mercadería peligrosa para los vegetales, productos afectados, y de productos que no acrediten su ingreso regular al país o hayan sido ingresados clandestinamente.

• Si hubiese huertos de fruta hospedera de la plaga: “Mosca del Mediterráneo” ubicados dentro del área reglamentada, estarán sujetos a las medidas fitosanitarias que indicara el Servicio Agrícola y Ganadero. Los productores involucrados deberán inscribirse en las dependencias destinadas para ello, señalando una estimación de su producción por especie, variedad y uso a la que se destinará.

• Los medios de transporte con productos vegetales hospederos de la plaga “Mosca del Mediterráneo” producidos fuera del área reglamentada y que transiten por ésta, deberán cumplir con condiciones de resguardo u otras que el Servicio determine.

• Los productos hospederos de la plaga “Mosca del Mediterráneo”, producidos dentro del área reglamentada, cuyo destino sea consumo para mercado nacional fuera de ésta, deberán ser sometidos a un tratamiento cuarentenario o medidas de mitigación aprobadas para el control de la plaga: “Mosca del Mediterráneo”. El uso de Bromuro de Metilo deberá ser realizado en una cámara autorizada por el Servicio, la cual que deberá estar dentro del área reglamentada.

• Toda partida que haya sido sometida al tratamiento cuarentenario, estará amparada por un certificado de tratamiento, visado por un funcionario SAG autorizado para realizar dicha acción.

• Los productos hospederos de la plaga “Mosca del Mediterráneo” producidos dentro del área reglamentada, cuyo destino sea un proceso industrial fuera de ésta, deberá cumplir con los requisitos evaluados y aprobados por el Servicio. F

• El transporte de los productos de exportación hospederos de la plaga: “Mosca del Mediterráneo” desde el área reglamentada, con destino a embarque en los puertos marítimos, terrestres o aéreos y de aquellos que transiten por el área reglamentada, deberán efectuarse bajo las condiciones de resguardo que autorice el Servicio Agrícola y Ganadero.