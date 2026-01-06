China refuerza su liderazgo mundial en cítricos y dispara sus exportaciones

La producción supera los 67 millones de toneladas y consolida a China como actor clave del comercio citrícola global.

La producción de cítricos en China mantiene una trayectoria de crecimiento sostenido y refuerza el papel del país como actor clave en el comercio internacional de frutas. Así lo señala el Informe Anual de Cítricos de China 2025, publicado recientemente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que destaca que la producción total alcanzó los 67,91 millones de toneladas en 2024, culminando una década de expansión constante.

De acuerdo con el informe, China ha pasado progresivamente de ser un importador neto de cítricos a convertirse en un importante exportador regional, con una presencia cada vez más amplia en mercados de Asia, Europa y Oceanía. Tradicionalmente concentradas en el Sudeste Asiático y países vecinos como Rusia y Kirguistán, las exportaciones chinas hoy llegan también a destinos europeos como los Países Bajos y Rumanía, además de haber accedido recientemente al mercado de Nueva Zelanda.

El USDA subraya que las exportaciones de cítricos, especialmente de naranjas y mandarinas, han mostrado un crecimiento continuo. En el caso de las mandarinas, los envíos al exterior se duplicaron en apenas cinco años, reflejando tanto el aumento de la oferta como las mejoras en calidad, logística y acceso a mercados.

Este dinamismo productivo está impulsado, en gran medida, por la demanda interna de nuevas variedades híbridas, caracterizadas por su alto dulzor, ausencia de semillas y facilidad de pelado. Estas preferencias del consumidor están llevando a que la producción de cítricos crezca más rápido que la de otras frutas tradicionales, como las manzanas y las peras. No obstante, el informe advierte que factores estructurales, como el aumento de los costos laborales y la creciente escasez de tierras agrícolas, podrían moderar ligeramente el ritmo de expansión en el mediano plazo.

Apertura de mercados y política comercial

En el plano comercial, el informe destaca avances significativos en el acceso a nuevos mercados. En agosto de 2025, Nueva Zelanda otorgó oficialmente acceso a los pomelos chinos, un hito relevante para este segmento. Asimismo, desde 2020, varios productos cítricos de China —como las mandarinas Nanfeng, los pomelos, las naranjas dulces y las mandarinas Wenzhou— obtuvieron acceso al mercado estadounidense.

Actualmente, China autoriza la importación de cítricos desde una amplia lista de países, entre ellos Argentina, Australia, Chile, Egipto, España, Estados Unidos, Italia, Marruecos, Perú, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue, lo que refleja un mercado interno cada vez más diversificado y competitivo.

Naranjas: estabilidad en importaciones y repunte exportador

En el segmento de naranjas frescas, el USDA señala que, pese a las condiciones climáticas adversas registradas en regiones occidentales como Sichuan y Chongqing, las principales zonas productoras del centro del país atraviesan un año excepcional. Para la temporada 2025/26 se proyecta una producción de 7,68 millones de toneladas, ligeramente superior a la de 2024/25, mientras que el consumo interno alcanzaría los 7,29 millones de toneladas.

Citricos China 1 La producción citrícola continúa expandiéndose más rápido que otras frutas como manzanas y peras.

Las importaciones de naranjas se mantienen estables. En la temporada 2024/25, China importó 160.880 toneladas, prácticamente sin variación interanual, con Sudáfrica, Australia y Egipto como principales proveedores. Para 2025/26, se espera un volumen similar, cercano a las 161.000 toneladas.

En contraste, las exportaciones muestran una tendencia más dinámica. El USDA proyecta que los envíos de naranjas chinas alcancen las 150.000 toneladas en 2025/26, superando ligeramente la estimación de la temporada anterior. Este crecimiento estaría impulsado por una mayor disponibilidad interna y una mejora sostenida en la calidad del producto, especialmente para mercados vecinos como Vietnam, Malasia, Filipinas, Rusia y Tailandia.

Mandarinas: el motor del crecimiento

Las mandarinas continúan siendo el principal motor del sector citrícola chino. Gracias a condiciones climáticas favorables en provincias como Guangxi y Yunnan, la producción total de mandarinas y cítricos similares alcanzaría los 27,1 millones de toneladas en la temporada 2025/26, con un consumo estimado de 25,26 millones de toneladas.

En cuanto al comercio, las importaciones de mandarinas y naranjas sumaron 48.338 toneladas en 2024/25, un aumento del 10,4 % interanual. Sudáfrica, Australia y Perú lideraron los suministros, aunque el USDA anticipa que, si se recupera la oferta sudafricana y se mantiene la fuerte demanda de fruta australiana, las importaciones podrían llegar a 55.000 toneladas en 2025/26.

Las exportaciones, en cambio, alcanzaron un hito histórico. En 2024/25, China exportó 1,215 millones de toneladas de mandarinas y cítricos, un 10,8 % más que la temporada previa y el doble del volumen registrado en 2021/22. Vietnam, Kirguistán e Indonesia encabezaron la lista de destinos, seguidos por Rusia, Filipinas y Tailandia. Para 2025/26, el USDA proyecta exportaciones de 1,25 millones de toneladas.

Pomelo: crecimiento moderado

El segmento de pomelo y toronja también muestra un avance sostenido. La producción total para 2025/26 se estima en 5,35 millones de toneladas, con un consumo interno de 5,08 millones. Las importaciones alcanzaron las 107.000 toneladas en 2024/25, un 20 % más que el año anterior, impulsadas principalmente por Laos, cuya temporada complementa la producción china y se beneficia de acuerdos comerciales regionales.

cítricos naranja Naranjas y mandarinas impulsan una expansión que lleva la fruta china a nuevos mercados.

Las exportaciones de pomelo sumaron 187.396 toneladas en 2024/25 y podrían llegar a cerca de 190.000 toneladas en 2025/26. Países Bajos, Rusia, Kirguistán, Rumanía y Ucrania figuran como los principales destinos.

En conjunto, el informe del USDA confirma que China no solo lidera la producción mundial de cítricos, sino que también fortalece su posición como exportador, apoyada en la diversificación de mercados, la mejora de la calidad y una demanda interna que continúa marcando el rumbo del sector.

Fuente: USDA con aportes de Redacción +P.