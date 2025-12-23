Europa acelera su ofensiva de manzanas en Brasil y pone en alerta a Chile y Argentina

El bloque europeo apuesta por Brasil para colocar su producción y reforzar su presencia en un mercado clave de más de 210 millones de consumidores.

Las manzanas de Europa han puesto la mira en Brasil . A través de la campaña “Have an Apple Day! Get to know high quality apples from the EU”, cofinanciada por la Unión Europea, el viejo continente inició una ofensiva estratégica para posicionar y aumentar de manera sostenida su oferta de manzanas en el mayor mercado de consumo de América del Sur. Con más de 210 millones de habitantes y un consumo en constante expansión, Brasil se consolida como un destino clave para una Europa que necesita colocar mayores volúmenes de fruta fresca fuera de sus fronteras, en un escenario internacional marcado por una competencia cada vez más intensa.

La iniciativa apunta a presentar al consumidor brasileño manzanas cultivadas en los climas más fríos de Europa, donde las condiciones agroclimáticas favorecen una maduración lenta del fruto. Este proceso, según destacan los organizadores de la campaña, permite desarrollar una textura naturalmente firme y un sabor más intenso y distintivo, atributos que buscan diferenciar la oferta europea frente a otras procedencias ya posicionadas en el mercado.

Si bien Brasil se encuentra entre los principales productores de manzanas frescas del hemisferio sur, la producción local no logra abastecer la demanda interna durante todo el año. Esta situación genera oportunidades para las importaciones, especialmente en determinados períodos de la temporada, lo que explica el interés europeo por ganar presencia en este mercado. Europa, con una producción anual que oscila entre 11 y 12 millones de toneladas, necesita diversificar destinos y reducir su dependencia del consumo interno y de mercados tradicionales.

Polonia, Italia y Francia concentran cerca de dos tercios del volumen total de manzanas producidas en la Unión Europea, lo que otorga a estos países una gran capacidad de respuesta comercial y logística. En este contexto, Brasil aparece como un mercado natural para absorber parte de esa producción, especialmente cuando otros destinos presentan barreras sanitarias, comerciales o logísticas.

Chile y Argentina, los principales proveedores bajo presión

Históricamente, los principales exportadores de manzanas a Brasil han sido Chile y Argentina, países que han sabido aprovechar la cercanía geográfica y la complementariedad estacional. Para todo 2025, se proyecta que Chile enviará alrededor de 100.000 toneladas de manzanas al mercado brasileño, mientras que Argentina alcanzará unas 40.000 toneladas, consolidándose como actores clave en el abastecimiento externo del país.

Sin embargo, el avance europeo podría alterar este equilibrio. Una mayor disponibilidad de manzanas de la Unión Europea, acompañada de una fuerte estrategia de promoción y posicionamiento, podría presionar los precios y reducir las oportunidades para los exportadores sudamericanos. La competencia ya no se limita únicamente al factor precio, sino que incorpora elementos como calidad percibida, trazabilidad, certificaciones y sostenibilidad, aspectos en los que Europa ha construido una narrativa sólida.

Para Chile y Argentina, esta situación representa un desafío estratégico. Mantener su cuota de mercado en Brasil exigirá reforzar la diferenciación, optimizar costos logísticos y profundizar relaciones comerciales con importadores y distribuidores locales.

Calidad, sostenibilidad y promoción como ejes de la campaña

Uno de los pilares de la campaña “Have an Apple Day!” es la comunicación de los estándares europeos de calidad e inocuidad alimentaria. Los huertos europeos operan bajo estrictas normativas que garantizan trazabilidad completa desde el productor hasta el consumidor final, además de métodos de cultivo sostenibles que responden a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

Durante los próximos tres años, el programa desplegará un amplio abanico de acciones dirigidas tanto a profesionales del sector como a consumidores brasileños. Entre ellas se incluyen actividades de relaciones públicas, colaboración con medios de comunicación e influencers, participación en ferias y eventos clave de la industria, campañas digitales de información, reuniones B2B con importadores y distribuidores, y un viaje de estudio a Europa para socios seleccionados, con el objetivo de mostrar in situ las prácticas de producción.

De esta manera, Europa no solo busca vender manzanas, sino también construir una imagen de confianza y valor agregado en el mercado brasileño. Un movimiento que, si bien amplía la oferta para los consumidores, podría redefinir el mapa competitivo y poner en jaque la posición histórica de Chile y Argentina en uno de sus principales destinos de exportación.

