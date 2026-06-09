¿Cómo mantener la masa muscular después de los 50? Tres alimentos clave

Subir escaleras con más esfuerzo, cargar bolsas con dificultad o notar que la recuperación tras el ejercicio tarda más de lo esperado: estas señales pueden ser manifestaciones de la sarcopenia , la pérdida progresiva de masa muscular asociada al envejecimiento. Lejos de ser un fenómeno exclusivo de la vejez avanzada, los especialistas advierten que el proceso comienza mucho antes de lo que se suele creer.

Según Harvard Health, la pérdida de tejido muscular se inicia alrededor de los 30 años, a un ritmo de entre el 3% y el 5% por cada década . A partir de los 50, esa tasa se acelera: las personas pueden perder entre el 1% y el 2% de su masa muscular por año . Cleveland Clinic advierte que la diferencia en fuerza y volumen se hace notoria desde la mediana edad y que, en ausencia de intervención, los problemas pueden agravarse hacia los 75 años.

La prevalencia tampoco es marginal. Entre el 5% y el 13% de los adultos de 60 a 70 años presenta sarcopenia, cifra que trepa hasta el 50% en mayores de 80. En las mujeres, la menopausia acelera el cuadro: la caída de estrógenos dificulta el mantenimiento muscular y afecta de manera directa al metabolismo y la salud ósea.

HUEVOSS-780x470.jpg Los expertos recomiendan entre 1,2 y 1,6 g de proteína por kilo de peso corporal al día.

La proteína: cuánta, cuándo y de dónde

El consenso científico sitúa la ingesta proteica diaria recomendada para mayores de 50 entre 1,2 y 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal, distribuidos en aproximadamente 30 gramos por comida. La razón detrás de esta distribución es clave: los adultos mayores desarrollan resistencia anabólica, un fenómeno que reduce la eficiencia del músculo para sintetizar proteína a partir de cada ingesta, lo que obliga a distribuir el aporte de manera uniforme a lo largo del día en lugar de concentrarlo en una sola comida.

Para alcanzar esos valores, los expertos recomiendan combinar fuentes animales —huevo, pescado, carne blanca, lácteos— con fuentes vegetales como legumbres, frutos secos y tofu. La diversidad de origen proteico no solo facilita el cumplimiento de los objetivos nutricionales, sino que suma otros nutrientes de valor.

Tres alimentos se destacan por su accesibilidad, versatilidad y perfil nutricional. El yogur natural o griego aporta proteínas completas y calcio, fundamental para la salud ósea, y admite múltiples incorporaciones en el menú diario. Los huevos ofrecen proteína de alto valor biológico junto con vitaminas, minerales y antioxidantes, con una preparación sencilla que los convierte en un recurso cotidiano. El pescado en conserva —sardinas, atún, caballa— suma proteínas y ácidos grasos omega-3, beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral, con la ventaja práctica de su larga durabilidad.

Trucha neuquen 1 Pescado: omega-3 y proteína completa para preservar el músculo después de los 50.

Más allá de la proteína

La proteína es el pilar central, pero no actúa en soledad. La evidencia disponible señala que la ingesta de leucina —un aminoácido esencial presente en alta concentración en los lácteos y la proteína de suero— funciona como señal directa para activar la síntesis muscular, y su papel resulta especialmente relevante ante la resistencia anabólica propia del envejecimiento.

La vitamina D, por su parte, interviene en la función muscular y su deficiencia se asocia con mayor riesgo de sarcopenia. Estudios recientes también respaldan el uso de creatina monohidratada en dosis de 3 a 5 gramos diarios como herramienta para preservar la fuerza y la masa libre de grasa después de los 50, con el beneficio adicional de favorecer la función cognitiva. Los omega-3 (EPA y DHA, 2 a 3 g por día) completan el cuadro: reducen la inflamación post-ejercicio y mejoran la sensibilidad al anabolismo.

Uno de los errores más frecuentes en esta etapa es seguir dietas demasiado restrictivas en calorías. Si el organismo no recibe suficiente energía, no priorizará la construcción muscular aunque la ingesta proteica sea adecuada. Mantener músculo después de los 50 no pasa por comer menos, sino por comer mejor y en cantidad suficiente: una alimentación equilibrada, rica en proteínas de calidad y carbohidratos bien seleccionados, combinada con el aporte energético que el cuerpo necesita.

Gemini_Generated_Image_6hgg8y6hgg8y6hgg La sarcopenia no es inevitable: dieta adecuada y ejercicio de fuerza pueden revertir su avance. Infografía desarrollada por Gemini.

El ejercicio: el otro pilar inseparable

Ningún plan nutricional alcanza su potencial sin el estímulo del entrenamiento. La combinación de ingesta proteica adecuada y ejercicio de resistencia —pesas, bandas elásticas, ejercicios con el propio peso— no solo mejora la masa muscular, sino también la densidad ósea, la coordinación y el equilibrio, factores críticos para prevenir caídas y fracturas.

Las recomendaciones de los principales organismos de referencia convergen: el Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) considera que con 1 o 2 sesiones semanales de 45 a 60 minutos se logran mejoras funcionales significativas; la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología eleva esa recomendación a entre 2 y 3 sesiones de 50 minutos. La OMS, por su parte, establece que los adultos de 65 años o más deben sumar al menos dos días de fortalecimiento muscular por semana, además de 150 minutos de actividad aeróbica moderada.

Un dato práctico: tras el ejercicio de fuerza existe una ventana de aproximadamente 60 minutos en la que el organismo está especialmente receptivo para utilizar proteínas y carbohidratos en la reparación y construcción muscular. Aprovechar ese momento con una ingesta adecuada potencia los resultados del entrenamiento.

La sarcopenia no es un destino inevitable. Con información precisa, una dieta orientada y un plan de ejercicio sostenido, es posible preservar la fuerza, la autonomía y la calidad de vida mucho más allá de los 50.

FUENTE: Harvard Health Publishing, Cleveland Clinic, Stanford Center on Longevity, OMS y Sociedad Española de Geriatría y Gerontología con aportes de Redacción +P