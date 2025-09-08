Cuál es la empresa argentina que revoluciona al mundo con la genética animal

Todo parece indicar que Argentina se posiciona a la vanguardia mundial en biotecnología animal, impulsada por empresas como Kheiron Biotech , que está redefiniendo los límites de la genética. Esta firma, pionera en clonación y edición genética , n o solo proyecta un crecimiento exponencial en la producción de animales de alto valor para 2025 , sino que también explora mercados millonarios y abre debates cruciales en la intersección de la ciencia, la ética y la economía.

Hace unos días, la cadena alemana DW presentó un informe especial sobre Kheiron Biotech. Y no sorprende porque, a la fecha, se trata de la mayor empresa productora de clones a nivel global, con una estimación de 400 nacimientos para 2025 en sus laboratorios.

La DW se enfocaba en la clonación de caballos deportivos, especialmente para el polo, así como para salto y resistencia. La tecnología de clonación permite replicar y conservar ejemplares de élite, multiplicando vientres, generando padrillos de caballos castrados excepcionales y produciendo réplicas con idéntico potencial deportivo.

Un negocio de millones

El costo de clonar un caballo parte de los US$ 40.000, pudiendo alcanzar varios millones, según el ejemplar. Gabriel Vichera, cofundador y director científico de Kheiron Biotech, destacaba en el documental que la empresa fue pionera en clonar con células madre y en generar clones con cambio de sexo.

image Caballos clonados con genes editados, otra hazaña de científicos argentinos. Foto: @argentina.gob

Sin embargo, el verdadero salto tecnológico de Kheiron reside en la edición genética, logrando crear los primeros caballos genéticamente modificados del mundo. Esta técnica, que utiliza la herramienta CRISPR/Cas, permite reescribir el genoma de un individuo, borrando, introduciendo o corrigiendo fragmentos de ADN, a diferencia de la clonación, que es una réplica exacta.

La clave es que estas modificaciones se realizan utilizando los genes nativos de la especie, evitando la categorización como Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en el sentido tradicional de introducir material genético de otras especies.

Este "Progreso Genético de Precisión" acelera drásticamente la mejora de razas al adquirir rasgos de interés en una sola generación de forma no aleatoria. Un ejemplo exitoso fue la identificación y edición de una secuencia de ADN en una yegua de polo multipremiada para influir en la composición de sus fibras musculares, mejorando la resistencia o la velocidad.

La industria equina ya genera más de US$ 30 millones anuales en exportaciones, y el polo y turf combinados alcanzan un impacto económico total de US$ 500 millones anuales. Kheiron Biotech busca expandir este impacto, negociando su entrada al mercado de clonación y edición genética de camellos en Medio Oriente, donde estos animales pueden valer millones de dólares más que los caballos.

image

Mucho más que caballos

Sobra mencionar que el mejoramiento equino pensado en el polo es una novedad tan extraordinaria que le mereció ser protagonista del documental alemán. Sin embargo, la compañía va mucho más allá de los caballos: Kheiron Biotech extiende su investigación a bovinos y porcinos.

En ganado bovino, la compañía logró silenciar el gen de la miostatina, lo que resulta en animales con mayor masa muscular, carne más magra y mayor producción de proteína. Este avance, que por métodos tradicionales tomaría décadas, ha obtenido un estatus preliminar de "no regulado" por la CONABIA, lo cual simplifica enormemente el camino hacia la comercialización y el consumo humano.

En el ámbito de la medicina, Kheiron investiga los xenotrasplantes, buscando producir órganos de cerdo compatibles con humanos mediante la edición de genes específicos para atenuar el rechazo inmunológico.

image Expertos. Gabriel Vichera, director científico y cofundador de Kheiron Biotech, junto a su equipo. Foto: Kheiron

Un revuelo importante

Todavía resta un extenso camino por recorrer y, volviendo a los caballos, a pesar del potencial económico, existen desafíos importantes. La reprogramación nuclear en la clonación sigue siendo ineficiente. Además, las innovaciones genéticas deben navegar complejas regulaciones y la aceptación del mercado.

Un anuncio inicial de los caballos editados por Kheiron generó un "revuelo muy grande" entre las asociaciones de polo y en el ámbito internacional, llevando a la empresa a frenar el proyecto temporalmente, ya que los OGM no están permitidos en competencias.

El protagonismo de esta empresa argentina en las primeras planas globales tiene un sustento sólido. De hecho, con la convergencia tecnológica entre edición genética, IA, clonación y células madre, el futuro que propone Kheiron es vasto, aunque no exento de debates éticos y de mercado.