Descubrimiento clave: Las ingeniosas colmenas de piedra de principios del siglo XVIII

En Elciego, una villa de la Rioja Alavesa célebre por su riqueza vitivinícola, la restauración de un palacio del siglo XVIII ha sacado a la luz mucho más que simple sillería. El hallazgo de cuatro colmenas de piedra, integradas en los muros de una casa-palacio construida hacia 1727, ofrece una ventana invaluable a la sofisticada mentalidad económica de las élites de la época.

Este descubrimiento no es una mera curiosidad etnográfica; es la evidencia tangible de un modelo de negocio diversificado y de alta eficiencia , cuya ingeniería revela lecciones vigentes sobre la gestión de activos y la maximización de recursos.

La casa-palacio perteneció a los Martínez de Villarreal, una familia que ascendió al estado de nobleza y cuya riqueza se cimentaba en una perfecta y completa economía agropecuaria. Su portafolio incluía la explotación de viñedos para la producción de vino, el cultivo de cereales, la ganadería lanar y huertas con regadío propio.

image Construidas con dos piedras de media caña, crean un hueco de forma troncocónica.

El método de Elciego

Este entramado productivo les garantizaba no solo el autoabastecimiento, sino también la capacidad de comercializar excedentes para generar riqueza. La apicultura, hasta ahora una actividad no documentada para esta familia, se revela con este hallazgo como la pieza que faltaba en su estrategia de diversificación.

Lo verdaderamente notable es el diseño y la integración de la explotación apícola. Las colmenas no eran estructuras provisionales, sino cavidades troncocónicas labradas directamente en las piedras de la pared maestra, orientadas al sur y al este para un óptimo rendimiento.

Esta construcción, realizada a la par que el edificio, representa una inversión de capital significativa y una apuesta a largo plazo. A diferencia de prácticas similares en otras regiones como Cantabria o Burgos, donde se insertaban troncos huecos en las paredes, el método de Elciego, con su piedra labrada, denota una sofisticación y permanencia superiores.

image Los huecos son más grandes en el interior de la casa, desde donde se accedía al panal.

Hablemos del diseño

Desde una perspectiva económica, la innovación es brillante. El sistema contaba con una pequeña entrada exterior para las abejas (piquera) mientras que el acceso a los panales se realizaba desde el interior de la vivienda, a través de una obertura sellada con una tapa de madera. Este diseño ofrecía múltiples ventajas estratégicas:

Seguridad del activo: Protegía la valiosa producción de miel y cera de robos y de las inclemencias del tiempo.

Protegía la valiosa producción de miel y cera de robos y de las inclemencias del tiempo. Eficiencia logística: La recolección se realizaba desde el interior de la casa, optimizando el proceso y reduciendo la mano de obra.

La recolección se realizaba desde el interior de la casa, optimizando el proceso y reduciendo la mano de obra. Control de calidad: Permitía una vigilancia constante sobre la producción sin perturbar a las colonias.

En conclusión, las colmenas de Elciego demuestran que el palacio de los Martínez de Villarreal era más que un símbolo de estatus; era una unidad de producción integrada y altamente eficiente. Este hallazgo obliga a reevaluar la supuesta simplicidad de las economías preindustriales, mostrando un claro entendimiento de principios como la diversificación de ingresos, la gestión de riesgos y la innovación para la optimización de activos. Un recordatorio de que la visión para los negocios, en su esencia, trasciende las épocas.