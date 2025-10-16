Marca Patagonia: Productores agroalimentarios y gobiernos impulsan una estrategia común

Marca Patagonia en alza: Gobiernos y agroempresas trazan una agenda común para exportar valor agregado. El sello de origen es la clave.

La conceptualización de la Marca Patagonia como un estandarte que trasciende las fronteras de una industria específica se consolida. Esta visión, impulsada por referentes como Ana Viola , titular de la Cámara de Bodegueros Exportadores de la Patagonia, y Francisco Pilli , de CREA, quienes definieron esta identidad como una “gesta” colectiva y una “indicación geográfica atractiva”, comienza a tomar forma institucional.

Esta semana, el centro de Neuquén fue sede de una crucial reunión multisectorial que cristalizó esta intención. Representantes de empresas agroalimentarias de la Patagonia Norte se encontraron con autoridades de los gobiernos provinciales y organismos clave en el comercio exterior y la promoción productiva.

image Dato Clave: Asia y Europa son el objetivo a medio plazo. La región optimiza costos y crea consorcios para competir con escala.

Eje central: Valor agregado y posicionamiento regional

El encuentro tuvo como meta principal articular una agenda común para potenciar el valor agregado patagónico bajo el paraguas de la identidad regional.

Según el comunicado difundido por los participantes, el eje fue la “identificación de desafíos y oportunidades de sinergia en el sector agroalimentario de alto valor, con foco en la posibilidad de aprovechar la marca ‘Patagonia’ como distintivo de calidad y origen, fortaleciendo la identidad regional en mercados nacionales e internacionales”.

Se enfatizó la urgencia de consolidar estándares de calidad, certificaciones rigurosas y estrategias de branding coherentes que refuercen la competitividad. Además, se destacó la necesidad de capitalizar la vasta experiencia exportadora de las empresas ya consolidadas y de ampliar la presencia en el mercado nacional, con especial atención en los grandes centros urbanos del país.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 12.39.48 (1) La unión hace la fuerza: Patagonia Norte define su estrategia de posicionamiento global. El desafío logístico y las certificaciones marcan el camino. Foto: gentileza.

Patagonia en la escena global: Mercados estratégicos

El análisis de destinos de exportación delineó una clara estrategia de penetración. Los mercados de Brasil y Latinoamérica en general fueron identificados como los “más accesibles y estratégicos” para el corto plazo.

En contraste, los mercados asiático, europeo y norteamericano se visualizan como “oportunidades de mediano plazo, condicionadas por mayores requerimientos de escala y certificaciones”.

Durante la jornada, celebrada en la Escuela de Negocios BIZION, se valoraron positivamente las experiencias de los consorcios de exportación existentes. En este sentido, se puso foco en la creación de nuevas alianzas empresariales para lograr economías de escala que permitan reducir costos logísticos, optimizar la competitividad y robustecer la presencia en ferias nacionales e internacionales.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 12.39.49 Consolidar estándares de calidad y branding es el paso inicial. Los protocolos de defensa de la Marca Patagonia están listos. Foto: gentileza.

Cooperación y defensa de la marca: Próximos pasos

La reunión no se limitó a la declaración de intenciones. Hubo un consenso sobre la importancia de profundizar el desarrollo de las cadenas de valor regionales, integrando industrias complementarias (como envases y etiquetas). Un punto crítico abordado fue la mejora de los costos logísticos mediante esquemas de cooperación y compras conjuntas.

Una propuesta innovadora fue utilizar aeropuertos regionales e internacionales y otros puntos de alto tráfico como “vidrieras estratégicas” para una oferta conjunta de alimentos patagónicos premium.

Las autoridades provinciales anunciaron un avance fundamental: la próxima presentación de protocolos y lineamientos de defensa de la Marca Patagonia, desarrollados con el apoyo técnico del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Cancillería Argentina, y en coordinación con la Cámara Vitivinícola de Río Negro y Neuquén.

El encuentro contó con la participación de figuras clave como Facundo Fernández (Secretario de Fruticultura de Río Negro), Diego García Rambeau (Secretario de Producción e Industria de Neuquén), Anabel Lucero (Gerente General de Centro PyME-ADENEU), y Christian Kreber (Subsecretario de Inversiones y Comercio Exterior de Río Negro), lo que subraya el compromiso político y empresarial con esta estrategia de posicionamiento unificada.