Agricultura de Chile refuerza su estrategia exportadora con una gira clave por Asia

El Ministerio de Agricultura de Chile intensifica su estrategia de internacionalización del sector silvoagropecuario con una gira que el subsecretario Francesco Venezian realizará durante agosto por China , Vietnam e Indonesia .

El objetivo es cerrar protocolos fitosanitarios que fortalezcan el acceso de la producción agrícola nacional a esos mercados, en el marco de una agenda que la cartera coordina junto al gremio exportador Frutas de Chile .

La preparación del viaje incluyó una reunión de trabajo en la que se revisaron los avances logrados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo público clave en la política sanitaria del agro chileno, durante una visita previa a la región.

El rol del Estado en la apertura de mercados

La gira refleja el peso que tiene la gestión pública en la competitividad del sector agrícola chileno. A través del SAG, el Estado negocia directamente con las autoridades sanitarias y aduaneras de cada país los requisitos técnicos que condicionan el ingreso de productos agrícolas, desde temperaturas de bodega hasta radios de cuarentena por mosca de la fruta.

Venezian remarcó que la agenda internacional busca flexibilizar requisitos y fortalecer el acceso a mercados estratégicos para la agricultura nacional, en un esfuerzo que la cartera describe como parte de una política sostenida de competitividad agroexportadora.

Protocolos diferenciados según cada mercado

La estrategia agrícola chilena para esta gira contempla objetivos específicos en cada país. En China, la prioridad pasa por un convenio que simplifique procedimientos logísticos y sanitarios para el sector exportador. En Vietnam, el foco está puesto en lograr condiciones más flexibles para el ingreso de cerezas, sin necesidad de tratamiento de frío, un antecedente que la autoridad agrícola espera replicar más adelante para kiwis y arándanos, con una visita técnica de contraparte prevista para 2027.

En Indonesia, la agenda agrícola apunta a destrabar la habilitación de nuevas zonas libres de mosca de la fruta y a avanzar en la apertura para cítricos como mandarinas y naranjas.

Una agenda agrícola con proyección multilateral

Desde el sector privado, el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, valoró el trabajo conjunto con el organismo sanitario estatal para sostener este tipo de negociaciones. El dirigente explicó que el viaje apunta a "materializar una serie de acuerdos previos" gestionados a través del SAG, en una muestra de la coordinación que caracteriza a la política agroexportadora chilena.

Esta articulación entre el Ministerio de Agricultura, el SAG y los gremios productivos se consolida como el modelo con el que Chile sostiene su posicionamiento como potencia agroalimentaria del hemisferio sur.

La gira trasciende los acuerdos bilaterales puntuales. También contempla reuniones con ministros de Agricultura de otros países en el marco del foro APEC, entre ellos Corea, Japón, Filipinas y México, lo que refuerza el rol de Chile como actor activo en la diplomacia agrícola de la región Asia-Pacífico.

Qué implica para el sector agrícola chileno

Para la política agrícola nacional, cada protocolo fitosanitario que se firme representa una herramienta concreta para diversificar destinos, reducir barreras técnicas y sostener el crecimiento del sector silvoagropecuario.

La flexibilización de exigencias sanitarias, en particular, es un objetivo permanente de la agenda pública agrícola, ya que condiciona directamente la capacidad exportadora del país frente a otros orígenes competidores.

El resultado de esta gira de agosto marcará un nuevo capítulo en la estrategia de inserción internacional de la agricultura chilena.

FUENTE: Reporte Agrícola con aportes de Redacción +P