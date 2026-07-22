Río Negro: el CFI sumó otra línea de crédito para poner malla antigranizo en las chacras
Estados Unidos golpea las exportaciones de uvas brasileñas con un arancel total del 35%
Exportaciones mundiales de uva de mesa alcanzan récord histórico y superan los US$10.200 millones
Apoyo frutícola a la protección de tierras irrigadas en Neuquén
Perú acelera su apuesta por la cereza y busca abrir el mercado chino
La empresa inglesa que hace un siglo transformó el negocio de las peras y manzanas en la Patagonia
El imperio ganadero que unió dos Patagonias
La universidad que produce sus propios alimentos
Olivos centenarios: tesoros vivos de Mendoza y Patagonia
Pampa Energía: las claves de la megainversión de US$ 2.700 millones que cambiará el mercado de los fertilizantes
Las importaciones de peras de Argentina y Chile a EE.UU. cayeron hasta un 35% en 2026
Manzanas y peras: crisis de sobreoferta en Europa sobre el fin de la temporada
Vino: cuánto crecieron las exportaciones en el primer semestre
Patagonia expande la frontera agrícola
Harina de uva: el nuevo negocio del orujo vitivinícola
Informe: el sector porcino cerró el mejor primer semestre de los últimos 25 años
Cómo un desierto petrolero produce casi 31.000 tons de uva
IPI Pesquero: Fuerte caída en mayo, pero el acumulado sube
Doble estándar en control pesquero argentino