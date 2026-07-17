India acelera la exportación de aceites vegetales en puertos argentinos

La República de India ocupa nuevamente un lugar central dentro de la operativa de los principales puertos agroexportadores del país. Diversas fuentes marítimas y portuarias confirmaron una sucesión ininterrumpida de embarques de aceite de soja y aceite de girasol . Estos despachos parten desde las terminales situadas en el Gran Rosario y Bahía Blanca con destino directo al gigante asiático. La relevancia de este fenómeno reside en su constancia, pues no representa una carga aislada sino una corriente comercial sostenida que involucra a múltiples exportadores y zonas portuarias de gran envergadura.

Esta demanda externa garantiza una dinámica constante en las terminales santafesinas y bonaerenses. El flujo de divisas que genera este intercambio ratifica el valor estratégico de los aceites vegetales para la economía nacional. La infraestructura portuaria argentina responde con eficiencia a las exigencias de un mercado que requiere volúmenes masivos y estándares de calidad internacionales.

Protagonismo del Gran Rosario

El cordón industrial santafesino concentra la mayor capacidad nacional de molienda y cuenta con instalaciones especializadas para el almacenamiento. Las operaciones actuales alcanzan a terminales críticas como Renova, COFCO, LDC, Vicentin, San Benito y Minera Alumbrera. Entre los movimientos más significativos destaca el buque Torm Dubai, el cual embarca 31.000 toneladas de aceite de soja en la planta de Renova. A este operativo se suma el Alder Express, que procesa la carga de 20.000 toneladas de aceite de soja en la misma región.

Otros navíos especializados también integran este cronograma de exportación. El MP MR Tanker 1 transporta 27.000 toneladas de aceite de soja, mientras que el Navig8 Guard suma otras 19.000 toneladas al registro mensual. Por su parte, el buque Leonora Victory programa sus cargas en los muelles de LDC y Vicentin. El navío Bruno concentra sus actividades en las instalaciones de COFCO y Minera Alumbrera, al tiempo que el Jal Prerana combina embarques de aceite de girasol y de soja con el mismo destino internacional.

Infraestructura especializada para el almacenamiento de aceites vegetales en el cordón de Rosario.

Bahía Blanca fortalece su perfil

La actividad comercial no se limita exclusivamente al eje del río Paraná. El puerto de Bahía Blanca desempeña un papel fundamental al permitir que los buques completen sus bodegas antes de iniciar la travesía transoceánica. En este complejo, el Alder Express prevé la carga de 24.000 toneladas de aceite de girasol repartidas entre el Sitio 2-3 y la terminal de Cargill. Asimismo, el Torm Dubai incorpora otras 12.000 toneladas del mismo producto oleaginoso en Cargill.

Esta participación activa amplía el alcance geográfico de la exportación argentina. El complejo bahiense también registra un movimiento intenso de maíz hacia destinos diversos como Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, Jordania y Arabia Saudita. De esta forma, el sistema portuario bonaerense refuerza su integración con los mercados asiáticos y del Medio Oriente.

Diversificación de destinos

El dinamismo del sector oleaginoso alcanza también a Quequén, aunque con objetivos geográficos distintos. El buque Maersk Cyprus opera en el Sitio 6 de dicho puerto para cargar 30.000 toneladas de aceite de girasol. Esta maniobra, bajo la responsabilidad de Brisamar para las firmas Bunge, ACA y Cantabria, tiene como destino final Irak. La inclusión de este tercer complejo portuario en la corriente exportadora demuestra la versatilidad operativa de la costa argentina.

La apertura hacia mercados en Medio Oriente complementa la fuerte demanda de Asia. Este escenario de diversificación reduce la dependencia de un solo comprador y fortalece la resiliencia del sector agroindustrial. La coordinación entre los diferentes puertos asegura que Argentina mantenga su competitividad frente a otros proveedores mundiales de aceites vegetales.

El impacto en la cadena logística

Detrás de cada cargamento existe una compleja cadena integrada que moviliza diversos sectores productivos. El proceso involucra directamente a las plantas de molienda, sistemas de almacenaje, transportistas terrestres, agencias marítimas y terminales. También requiere la intervención técnica de prácticos, remolcadores y empresas de servicios portuarios que garantizan la seguridad de la navegación.

La demanda sostenida de India actúa como el motor principal de este engranaje logístico. La eficiencia en la rotación de los buques tanque y la capacidad de carga en diferentes puntos del país ratifican la solidez del sistema portuario nacional. El aceite vegetal no solo representa un producto básico, sino el resultado de un proceso industrial complejo que genera valor agregado y empleo en todo el territorio.

FUENTE: Argenports con aportes de Redacción +P.