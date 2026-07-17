Ya es oficial: cómo funciona el nuevo alivio impositivo para productores de Río Negro

Productores, pymes, cooperativas y asociaciones de Río Negro ya cuentan con la reglamentación nacional que permite acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) en materia de generación de energía renovable y eficiencia energética. La medida representa una herramienta estratégica para reducir costos productivos e incorporar tecnología de vanguardia en los establecimientos.

La Resolución 161/2026 de la Secretaría de Energía reglamentó este capítulo del RIMI y habilitó beneficios fiscales para inversiones en paneles solares, generadores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía, aerogeneradores, transformadores y otros equipos destinados a la generación o el uso eficiente de la energía.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que fue una decisión adecuada porque "permitió estar preparados para que nuestros productores y empresas puedan aprovechar estas herramientas desde el primer día”.

Agregó que la articulación con la Ley de Promoción Económica e Industrial provincial y la simplificación de trámites ubican a Río Negro entre las provincias líderes para atraer inversiones que se traduzcan en más empleo genuino para los rionegrinos.

Uno de los principales atractivos del régimen consiste en que estas inversiones no requieren un monto mínimo para acceder a los beneficios. Esta característica iguala las condiciones que ya existían para sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes. De esta forma, productores y empresas de diferentes escalas pueden acceder a la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias y a la devolución anticipada del crédito fiscal de IVA.

La letra chica

Entre los equipos alcanzados por la reglamentación se encuentran paneles solares, generadores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías, aerogeneradores, transformadores, convertidores eléctricos y otros componentes destinados a la generación, almacenamiento o uso eficiente de la energía proveniente de fuentes renovables.

El ministro Carlos Banacloy destaca los beneficios del RIMI para reducir costos de producción.

Las inversiones deberán realizarse dentro del plazo previsto por el régimen y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa nacional. Entre ellos figura la inscripción en los registros correspondientes cuando la actividad lo requiera. Esta flexibilidad facilita la adopción tecnológica en el sector primario y en las cadenas de valor agroindustrial.

Impacto a campo

La incorporación de energías renovables mediante el RIMI permite a los productores rionegrinos bajar significativamente sus costos operativos en electricidad, uno de los rubros que más inciden en la rentabilidad de las explotaciones frutícolas, ganaderas y hortícolas. Al mismo tiempo, se fortalece la resiliencia de las empresas ante las fluctuaciones tarifarias y se contribuye a los objetivos de sostenibilidad ambiental de la provincia.

Esta reglamentación se suma a otras herramientas provinciales de promoción económica, creando un ecosistema favorable para la modernización tecnológica. Productores que ya operan con sistemas de riego presurizado o mallas antigranizo ahora encuentran un camino ágil para dar un paso más hacia la eficiencia energética integral.

La medida también incentiva la transición hacia un modelo productivo más verde, atractivo para mercados internacionales que exigen certificaciones de huella de carbono reducida. De esta manera, Río Negro no solo protege su matriz productiva tradicional sino que la proyecta hacia el futuro con mayor competitividad.

Expertos del sector destacan que la combinación de beneficios fiscales, ausencia de monto mínimo y simplificación administrativa convierte al RIMI en una oportunidad concreta y accesible. Pequeños y medianos productores, cooperativas y asociaciones podrán planificar inversiones que antes resultaban complejas desde el punto de vista financiero.

FUENTE: Prensa gobierno de Río Negro con aportes de Redacción +P.