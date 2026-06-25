Oficial: el mejor aceite de oliva del mundo se produce en Argentina

Visitas guiadas que recorren olivares centenarios, la almazara y los procesos de elaboración del aceite de oliva virgen extra de máxima calidad.

En el corazón de Maipú , Mendoza, entre viñedos, olivares centenarios y el imponente telón de fondo de la Cordillera de los Andes, se encuentra Olivícola Laur . Fundada en 1889 por el inmigrante francés Francisco Laur, esta empresa representa más de 135 años de dedicación a la calidad artesanal y la excelencia en la producción de aceite de oliva virgen extra .

Aunque el vino acapara tradicionalmente la atención del turismo mendocino, cada vez más visitantes descubren que esta región también produce aceites capaces de competir y superar a los más prestigiosos de España, Italia, Grecia y otros países mediterráneos. Laur combina tradición, terroir único y tecnología de vanguardia, lo que le ha permitido posicionarse en la cima de la olivicultura mundial.

Tres veces la mejor del mundo

El reconocimiento internacional llegó de forma contundente. En 2021, 2022 y 2023, Olivícola Laur fue elegida como la mejor olivícola del planeta por el EVOO World Ranking, uno de los rankings más prestigiosos y exigentes de la industria del aceite de oliva virgen extra.

Este logro adquiere mayor relevancia porque Laur se convirtió en una de las primeras empresas fuera de Europa en alcanzar el primer puesto, superando a productores históricos de España, Italia, Portugal, Grecia, Turquía y Túnez. El comité del EVOO World Ranking destacó la calidad sostenida de sus productos en los concursos más exigentes del mundo.

La Olivícola Laur produce actualmente más de 600 toneladas de aceite de oliva virgen extra por año, equivalentes a cerca de un millón de botellas. Exporta parte de su producción a mercados exigentes como Estados Unidos, China, Corea del Sur, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y Ecuador.

Su portfolio incluye referencias premium como Alto en Polifenoles, Gran Laur, Gran Mendoza, Blend de Terroir, Laur Virgen Extra, Altos Limpios, Arbequina, Cruz de Piedra y Medrano. Esta calidad le ha permitido acumular más de 624 premios internacionales en la última década, consolidándola entre las olivícolas más galardonadas a nivel global.

Turismo gastronómico entre olivares centenarios

Ubicada en Videla Aranda 2850, Cruz de Piedra, Maipú, la finca se ha transformado en un polo atractivo del turismo gastronómico mendocino. Abre de lunes a sábado de 10 a 18 horas y requiere reserva previa online para las visitas guiadas.

Los recorridos permiten conocer los olivares históricos, la almazara, la planta de elaboración y todos los procesos que intervienen en la producción del aceite. Especialistas acompañan a los visitantes, revelando los secretos detrás de cada botella.

Ubicada en un entorno privilegiado, la finca invita a disfrutar de la naturaleza, la historia y la gastronomía en un mismo lugar. Entre olivares centenarios y montañas nevadas, ofrece una experiencia auténtica y alejada de los circuitos masivos, ideal para viajeros que buscan propuestas diferenciales.

Para los amantes del aceite de oliva, los enólogos aficionados y los turistas gastronómicos, Olivícola Laur se consolida como una parada obligada en Mendoza. Un secreto que ya no lo es tanto y que posiciona a Argentina como potencia en la producción de los mejores aceites del mundo.

FUENTE: Noticias Argentinas con aportes de Redacción +P