Argentina: Juramento lanza ON por US$ 30 millones para expandir su red cárnica

La compañía agrícola ganadera Juramento , perteneciente a la familia Brito y considerada la firma más importante del noroeste de Argentina , anunció una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) en dólares por hasta US$ 30 millones .

La operación apunta a financiar una ambiciosa expansión de su negocio cárnico, con foco en el aumento de la capacidad productiva, la ampliación de exportaciones de carne envasada y el fortalecimiento de su posición en el segmento retail de cortes bovinos de calidad.

El período de licitación se extendió entre el 17 y el 23 de junio de 2026. La emisión contempla un vencimiento de capital bullet a 24 meses y pagos semestrales de intereses, con una tasa que se define según las condiciones de mercado vigentes al momento de la colocación. Los inversores interesados en participar acceden a información detallada a través de los bancos y agentes de bolsa designados como colocadores de la operación.

Un modelo integrado sin igual en el país

Con más de 35 años de trayectoria, Juramento no es una empresa ganadera convencional. Su verdadero diferencial reside en el control absoluto de toda la cadena de valor cárnica, desde la genética hasta la góndola.

El sistema comienza en su cabaña de reproductores, donde se garantiza la calidad genética de las razas Brangus y Braford, y continúa con la cría y recría silvopastoril a campo, la terminación a corral, la producción agrícola para alimentación animal, el procesamiento industrial y la comercialización final bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.

La empresa opera sobre más de 114.000 hectáreas en la provincia de Salta, con un rodeo que alcanza las 91.000 cabezas de ganado, un feedlot de 50.000 cabezas —uno de los más grandes del país—, una planta industrial con capacidad de faena de 600 cabezas por día y un equipo de 800 colaboradores. En el canal retail, la compañía cuenta con 16 tiendas bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo. Sus ventas rondan los US$ 100 millones anuales.

Expansión reciente que explica el apetito inversor

La decisión de salir al mercado de capitales no ocurre en el vacío. En los últimos meses, Juramento ejecutó movimientos estratégicos de gran escala que anticipan esta necesidad de financiamiento.

En septiembre de 2025, la compañía desembolsó US$ 56,4 millones para adquirir el 100% del capital de Pallaro Hermanos Sacif, operación que le sumó un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en Salta, ubicado a pocos kilómetros de su sede central en Joaquín V. González. Según la comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transacción permite a la firma incrementar la capacidad de producción de terneros y alimento para el ganado, los primeros eslabones de su cadena integrada.

image El feedlot de la compañía tiene capacidad para 50.000 animales en engorde simultáneo.

"Se trata de un campo mixto en una zona que combina buenos suelos y lluvias concentradas en el verano, lo que permite una importante producción de granos y pasto", indicó la empresa a la CNV. El establecimiento se destina a la cría y recría bovina y a la agricultura, con una rotación de maíz, soja y poroto.

En marzo de 2026, Juramento protagonizó otro movimiento de peso: con una inversión superior a los US$ 20 millones, selló una alianza estratégica con el frigorífico Gorina, de la familia Riusech, para operar en conjunto el frigorífico Bermejo, ubicado en la localidad salteña de Pichanal. El acuerdo apunta a potenciar la producción y exportación de carne de alta calidad desde el norte del país.

El salto industrial que se viene

El proyecto conjunto con Gorina implica una transformación profunda del frigorífico Bermejo. La planta pasará de envasar al vacío el 30% de su producción al 100%, tras la incorporación de una nueva sala de desposte y mejoras industriales significativas. Además, la dotación de personal aumentará un 30%, con lo que alcanzará los 600 empleos directos en la zona.

Este tipo de inversiones revela la dirección estratégica de Juramento: consolidar su posición exportadora hacia mercados de alta exigencia, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos y el segmento kosher, donde la empresa ya tiene presencia gracias a sus estándares de calidad certificados.

Por qué los inversores miran al norte argentino

La nueva emisión de ON representa una oportunidad concreta para inversores que buscan exposición al sector agropecuario argentino con respaldo en activos reales y flujos en dólares. Juramento ofrece un perfil poco frecuente en el mercado local: una empresa con integración vertical completa, escala industrial, presencia exportadora consolidada y un historial de crecimiento sostenido.

El financiamiento en el mercado de capitales no solo refleja la confianza de la compañía en sus proyecciones, sino también su estrategia de diversificar fuentes de fondeo para acompañar inversiones de largo aliento.

Con cada eslabón de la cadena bajo su control y una cartera de activos que se expandió de manera significativa en el último año, Juramento se posiciona como uno de los actores más dinámicos del agronegocio argentino en este primer semestre de 2026.

FUENTE: Redacción +P