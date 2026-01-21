Estafa por $800 millones: la Justicia secuestró 1.060 animales en un feedlot de Córdoba

El operativo se realizó en Chaján y permitió recuperar casi la totalidad de la hacienda denunciada como sustraída en una maniobra de compra-venta fraudulenta.

La Justicia logró un avance decisivo en una causa por una estafa millonaria vinculada a la compra-venta de ganado, al recuperar un total de 1.060 animales vacunos durante un procedimiento realizado los días 16 y 17 de enero en la provincia de Córdoba. La maniobra investigada había perjudicado a la empresa pampeana San Jorge Cereales y Hacienda Sociedad Anónima, con sede en la localidad de Rancul, según confirmaron fuentes ligadas a la investigación judicial.

El operativo se concretó en un establecimiento rural denominado “Carlos III”, ubicado en la localidad cordobesa de Chaján, y permitió asegurar casi la totalidad de la hacienda denunciada como sustraída. La empresa damnificada había informado el desapoderamiento de 1.133 animales, por lo que el resultado del procedimiento fue considerado altamente positivo por las autoridades judiciales.

Un operativo interprovincial clave para recuperar la hacienda

La medida se llevó adelante en cumplimiento de un exhorto firmado por el juez de control de Córdoba, Diego Ambroghetti, a pedido del fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal de La Pampa, Matías Juan, y de una orden de allanamiento dictada por el juez de control y faltas de Río Colorado, Diego Ortiz. La articulación entre distintas jurisdicciones fue determinante para avanzar en una investigación que, por sus características, involucra movimientos de hacienda entre varias provincias.

De acuerdo con la pesquisa, los animales habían sido obtenidos meses atrás mediante una estafa valuada en aproximadamente 800 millones de pesos. La maniobra se habría concretado a través de operaciones de compra-venta de ganado pagadas con cheques sin fondos, una modalidad que generó un fuerte impacto económico en la firma San Jorge Cereales y Hacienda SA.

Por el hecho se encuentran imputados Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, una pareja oriunda de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires, representantes de la firma San Pablo Oeste Sociedad Anónima, actualmente en concurso preventivo. Ambos fueron formalizados por el delito de estafa y permanecieron durante tres meses con prisión domiciliaria en la ciudad de General Pico. En la actualidad se encuentran en libertad, aunque bajo medidas restrictivas impuestas por la Justicia.

El ganado recuperado está compuesto por vacas, vaquillonas, animales preñados y toros, lo que da cuenta no solo de la magnitud del fraude, sino también del alto valor productivo y económico de la hacienda involucrada. Según consta en la causa a la que accedió un medio local, tras la estafa denunciada en mayo de 2025, los animales fueron trasladados inicialmente a un campo ubicado en la provincia de Buenos Aires, administrado por la empresa denunciada.

Sospechas de encubrimiento y una investigación que sigue abierta

Posteriormente, a mediados del año pasado, la hacienda fue trasladada de manera sospechosa al feedlot Carlos III, en Chaján. Este predio pertenece al conocido feriero ganadero C. J. Lancer y es administrado por su empresa agropecuaria La Madera Sociedad Anónima. Desde la fiscalía se sospecha que Lancer habría cubierto a los presuntos coautores de la estafa, resguardando los animales en su campo con el objetivo de evitar que fueran hallados e incautados por la Justicia.

ganadería transporte de ganado La hacienda había sido trasladada entre provincias y estaba a punto de ser vendida cuando intervino la Justicia.

Según la investigación, existiría un acuerdo para engordar el ganado y venderlo posteriormente en feria, obteniendo importantes ganancias económicas. De no haberse concretado el procedimiento a tiempo, los investigadores presumen que los vacunos iban a ser enajenados esta misma semana, con destino final a la faena frigorífica, lo que habría imposibilitado su recuperación.

Por orden del juez Diego Ortiz, los animales secuestrados fueron entregados a San Jorge Cereales y Hacienda Sociedad Anónima en carácter de depositario judicial y trasladados a un campo de la firma ubicado en la localidad de Fortuna, en la provincia de San Luis.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la celeridad y el profesionalismo del personal policial de Chaján y de las unidades de investigaciones de Río Cuarto, que intervinieron durante el allanamiento. Sin embargo, el procedimiento estuvo marcado por momentos de tensión, ya que los efectivos debieron enfrentar una actitud violenta por parte de los propietarios del campo y de algunos puesteros, quienes intentaron obstaculizar el operativo mediante agresiones verbales y físicas.

En los próximos días, la fiscalía evalúa convocar a declarar como imputado por el delito de encubrimiento a C. J. Lancer ante el Ministerio Público Fiscal de General Pico. La investigación está a cargo del fiscal general del MPF de La Pampa, Armando Agüero, junto al fiscal adjunto Matías Juan, mientras que la empresa damnificada actúa como acreedora y querellante a través de su abogado patrocinante, Alejandro Viano. La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales.

