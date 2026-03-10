El auge del vino a granel desafía la rentabilidad del sector vitivinícola

Las exportaciones de vino a granel crecieron un 55,7% en febrero de 2026 impulsando el volumen total.

Las estadísticas de febrero de 2026 muestran un panorama dual para la industria vitivinícola argentina. Según los datos provisorios del Instituto Nacional de Vitiviricultura ( INV ), las exportaciones totales de vino alcanzaron un crecimiento del 8,5% en volumen respecto al mismo mes del año anterior. Este incremento elevó los despachos a un total de 154.770 hl.

Sin embargo, este desempeño cuantitativo no encontró un correlato en los ingresos económicos. El valor FOB total sufrió una contracción del 7,6%, lo que situó la recaudación en 45.961 miles de dólares. Esta divergencia subraya una tendencia hacia la comercialización de productos con menor valor unitario.

vino-mendoza-1.jpg Mendoza originó el 95% de los envíos de vino al exterior durante el segundo mes del año 2026.

El auge del vino a granel y el retroceso del fraccionado

El principal motor del aumento en los litros despachados fue el vino a granel, que registró un salto notable del 55,7%, totalizando 56.589 hl. En contraste, el vino fraccionado experimentó una baja del 7,7%, con envíos por 98.182 hl. Dentro de esta categoría, los diversos envases mostraron comportamientos dispares.

Las botellas cayeron un 10,2%, sumando 93.176 hl. Por el contrario, el Tetra Brik presentó un crecimiento extraordinario del 101,9%, llegando a los 4.949 hl. Otras modalidades como el Bag in Box también retrocedieron un 6,6%, con apenas 53 hl exportados.

image El Malbec reafirmó su hegemonía internacional representando el 71,6% de los varietales exportados.

Blancos y espumosos lideran la dinámica varietal

El vino blanco destacó como el segmento de mayor expansión mensual con un alza del 21,0%. Este fenómeno se vinculó directamente con el rendimiento del blanco a granel, que escaló un 168,8%. El vino color mantuvo un crecimiento más moderado del 6,3% en términos generales.

Por otro lado, los vinos espumosos mostraron una excelente performance al subir un 29,8%, alcanzando los 4.353 hl. En el desglose de variedades, el Malbec consolidó su liderazgo indiscutido con el 71,6% del volumen varietal, equivalente a 88.614 hl. El Cabernet Sauvignon ocupó el segundo lugar con un 11,7% (14.476 hl), mientras que el Chardonnay representó el 4,2%.

unnamed (11) El mosto concentrado aumentó sus despachos un 12,7% mensual alcanzando las 6.832 toneladas totales. Gráfico: NotebookLM

Destinos estratégicos y origen de la producción

El Reino Unido se posicionó como el principal destino para el vino argentino en febrero, con un volumen total de 37.689 hl, seguido de cerca por Estados Unidos con 34.002 hl. Brasil completó el podio con 15.561 hl.

Es relevante notar que Estados Unidos lideró el consumo de espumosos con 1.329 hl, superando a mercados como Singapur.

Respecto al origen geográfico de los envíos, Mendoza concentró el 95% del volumen total. San Juan aportó un 2%, mientras que provincias como La Rioja y Salta mantuvieron una participación del 1% cada una.

image El informe muestra que el volumen sube pero el valor FOB retrocede.

Desempeño del mosto y datos acumulados

El rubro del mosto concentrado también aportó cifras positivas durante febrero de 2026. El volumen exportado creció un 12,7%, alcanzando las 6.832 toneladas. En términos de valor, esta categoría generó 9.753 miles de dólares, lo que representó una mejora del 2,8% respecto a febrero de 2025. Al observar el primer bimestre del año, el volumen acumulado de vinos y mostos creció un 2,3% en valor FOB, totalizando 107.385 miles de dólares.

No obstante, el vino por sí solo en el acumulado de dos meses registró una caída del 2,2% en su valor FOB, a pesar de haber subido un 12,5% en volumen.



Fuente: INV con aportes de Redacción +P