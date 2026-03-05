La industria chilena de cerezas se ajusta: ¿erradicar 30.000 hectáreas es la solución?

La caída de precios en China y la pérdida de exclusividad de la fruta chilena marcan un punto de quiebre para el principal negocio frutícola del país.

La temporada 2025-2026 de exportaciones de cerezas de Chile terminó con el mismo brillo estadístico de siempre en materia de volúmenes , pero con más nubarrones que nunca en el horizonte. El país que en menos de dos décadas se transformó en el líder indiscutido de este negocio global hoy enfrenta una paradoja incómoda: su propio éxito de escala amenaza con volverse en su contra.

Con más de 550.000 toneladas exportadas en la última campaña y una superficie plantada que supera las 77.700 hectáreas, la industria chilena de la cereza atraviesa una crisis estructural que no se resolverá con marketing, campañas promocionales ni slogans optimistas. El problema es más profundo: se trata de un desbalance creciente entre oferta y demanda, de una expansión productiva que desborda la capacidad de absorción de los mercados internacionales y de una falta de autogestión sectorial que posterga decisiones que tarde o temprano deberán tomarse.

El eje de la discusión ya no es si el mercado está saturado. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse esta dinámica antes de que el ajuste sea aún más doloroso y sea realizado en forma compulsiva por el mismo mercado.

Dos años consecutivos en rojo

Por segundo año consecutivo, la cereza chilena arroja resultados negativos. Si la campaña 2024/25 había sido catalogada como una de las peores en términos de retornos, la 2025/26 repite el escenario, incluso con volúmenes levemente inferiores —alrededor de 113 millones de cajas frente a las 125 millones del ciclo previo—, pero con precios aún más deprimidos.

En teoría, una caída de 12 millones de cajas debería haber generado un alivio en el mercado. No ocurrió. La reducción de oferta no fue suficiente para recomponer valores. Esa constatación, simple pero contundente, expone el núcleo del problema: el mercado internacional no tiene capacidad de absorber más de 100 millones de cajas sin resentir precios.

Juan Pablo Subercaseaux, especialista del mercado de cerezas, lo sintetizó en una entrevista a Smartcherry con una frase que hoy resuena en toda la industria: “Más de 100 millones de cajas no tenemos mercado que lo aguante”. Hasta que Chile exportó alrededor de 85 millones, “la cosa funcionaba bien”, señaló. El punto de quiebre, según su análisis, se produjo al superar los 100 millones.

La discusión sobre factores externos —desaceleración económica en China, cambios en patrones de consumo, mayor competencia— puede aportar matices, pero no altera el diagnóstico central: la oferta chilena está por encima de lo que el mercado puede pagar a precios rentables.

Las cifras de superficie plantada explican gran parte de esta crisis. En apenas cinco años, Chile pasó de cerca de 49.000 hectáreas implantadas a más de 77.700. Es un salto cercano al 60%, equivalente a una tasa anual promedio lineal del 11%. A primera vista, un crecimiento del 11% podría parecer razonable. El problema no es la tasa en sí, sino la base sobre la cual se aplica. Si Chile tuviera 1.000 hectáreas y creciera 11%, sumaría 110 hectáreas adicionales: un volumen marginal en términos de impacto global. Pero crecer 11% sobre 77.000 hectáreas implica incorporar más de 8.000 hectáreas nuevas por año. En términos productivos, eso se traduce en unas 80.000 toneladas adicionales anuales, en su punto de plena producción, que presionan sobre el mercado.

Para dimensionar esa cifra: 80.000 toneladas equivalen aproximadamente a 18 veces las exportaciones de cerezas de la República Argentina en la temporada 2025/26. Es decir, cada año Chile suma al mercado internacional un volumen equivalente a decenas de industrias regionales completas. Este crecimiento desbordado no solo continúa, sino que tiene inercia asegurada. Hoy, alrededor del 35% de la superficie implantada —más de 25.000 hectáreas— aún no ha alcanzado su plena producción. Eso significa que, incluso si se detuviera por completo la plantación de nuevas hectáreas, la oferta seguiría creciendo de manera sostenida en el corto y mediano plazo.

Con una superficie cercana a las 78.000 hectáreas, el potencial productivo máximo podría rondar las 930.000 toneladas, un 40% más que lo actualmente exportado. Traducido a cajas, el escenario potencial supera las 180 millones.

Si con 110 millones de cajas el mercado ya se muestra saturado, pensar en 180 millones implica imaginar un escenario de caos comercial: precios desplomados, rentabilidades negativas generalizadas y un deterioro aún mayor de la imagen del producto. El problema no es solo cuantitativo. También es cualitativo; aquí la calidad también estaría sufriendo un mayor deterioro.

La erosión de la mística

Durante años, la cereza chilena en China —principal destino de la fruta— fue sinónimo de exclusividad, lujo y regalo premium para el Año Nuevo Lunar de Asia. La demanda parecía inagotable. El consumidor asociaba el producto con calidad, firmeza, color intenso y gran calibre.

Sin embargo, esa mística comenzó a erosionarse. La temporada pasada fue lapidaria: partidas desparejas en firmeza, calibres irregulares, colores dispares. A eso se sumó, en la campaña 2025/26, un deterioro inesperado en la fruta primicia, históricamente la joya de la corona por su calidad y precios elevados. Este año, la fruta temprana presentó problemas de calibre, color y firmeza, al tiempo que mayores volúmenes presionaron los precios desde el inicio.

El incentivo económico por salir temprano sigue siendo poderoso. Los precios de las primeras semanas suelen ser más altos. Por eso proliferan inversiones en macrotúneles, techos con perimetrales y tecnologías para adelantar cosechas incluso una semana. Pero cuando demasiados jugadores intentan capturar ese premio simultáneamente, el premio desaparece, reflexiona Subercaseaux.

Cerezas chile norte primicia 16 Hoy el 35% de las explotaciones aún no alcanza su plena producción, lo que anticipa más volumen y mayor presión si no se recortan al menos 25.000 hectáreas.

El resultado fue un arranque de temporada con precios más bajos que el piso de la campaña anterior y con calidad irregular. Esa combinación —más volumen y menor estándar— erosiona la confianza del consumidor, especialmente en China, el mercado que ha sido la “gallina de los huevos de oro” para el sector.

Frente a este escenario, durante el último año dentro de la industria se discutieron protocolos de autogestión: estándares mínimos de calibre, color y firmeza; criterios para ordenar embarques; acuerdos sectoriales para proteger la reputación del producto. Hubo mesas de trabajo, borradores, intercambios técnicos. Nada se firmó antes del inicio de la campaña. Nada se ejecutó.

La industria quedó atrapada en su propio laberinto. Las empresas, enfrentadas a la presión financiera y a la competencia interna, no mostraron predisposición suficiente para limitar voluntariamente sus exportaciones o ajustar estándares de manera coordinada. En ausencia de un acuerdo claro, cada actor actuó según su propio interés inmediato. El resultado fue previsible: más fruta en el mercado, precios deprimidos y reputación en tensión.

El ajuste inevitable: menos hectáreas

Distintos analistas coinciden en que el nuevo equilibrio debería ubicarse entre 80 y 100 millones de cajas. Más cerca de 80 millones sería el punto ideal para recuperar rentabilidad sostenida. Para producir ese volumen con estándares de calidad adecuados, Chile debería trabajar con unas 50.000 hectáreas. Eso implica reducir entre 25.000 y 30.000 hectáreas respecto de la superficie actual. La palabra es incómoda pero inevitable: erradicación.

Erradicar 25.000 hectáreas no es un dato menor. Significa inversiones perdidas, decisiones empresariales difíciles, impacto en empleo y reconfiguración territorial. Pero también puede ser la única vía para evitar un deterioro prolongado que termine afectando a toda la cadena. Subercaseaux es tajante: “Hay 30.000 hectáreas que tienen que salir”. Y advierte que el ajuste será lento. Muchos productores ya comenzaron a arrancar cuadros con variedades problemáticas o plantas que no venían bien. Pero la salida de grandes volúmenes demorará.

Mientras tanto, el crecimiento proyectado para la próxima temporada podría llevar las exportaciones a 140 millones de cajas. Si eso ocurre, el desbalance se profundizará.

“Nos quedan cinco años de ajuste por lo menos”, afirma el especialista, hasta volver a una producción del orden de 100 millones de cajas con fruta de buena calidad, ubicada donde corresponde. En ese proceso, sobrevivirán quienes estén mejor posicionados: variedades adecuadas, portainjertos correctos, fechas de cosecha estratégicas y ubicaciones con ventajas agroclimáticas claras.

La crisis, paradójicamente, puede depurar el sistema. Pero la depuración no será indolora. Muchas explotaciones jóvenes —de segundo o tercer año— enfrentan un dilema crítico. Continuar invirtiendo para alcanzar plena producción en tres o cuatro años, cuando el mercado podría estar aún saturado, puede no tener sentido económico. En algunos casos, la decisión racional podría ser arrancar antes de profundizar pérdidas, reflexiona Subercaseaux.

China: ¿excusa o síntoma?

Es cierto que el contexto económico chino ha mostrado señales de desaceleración. También que el consumo puede verse afectado por factores macroeconómicos. Pero reducir la crisis a una coyuntura externa sería simplificar en exceso. El dato estructural es que la oferta chilena creció más rápido que la capacidad de compra a precios razonables. Incluso con un contexto económico más favorable, difícilmente el mercado absorbería 140 o 180 millones de cajas sin una fuerte presión bajista.

Cerezas Chile en China 2 El mercado chino, que durante años absorbió volúmenes récord, ya no sostiene el crecimiento acelerado de la oferta chilena.

La industria chilena construyó su liderazgo sobre eficiencia, calidad y timing. Hoy, ese liderazgo enfrenta el desafío de la autorregulación. Si la autogestión no prospera, será el mercado el que ejecute el ajuste. Precios persistentemente bajos, retornos negativos y dificultades financieras forzarán la salida de actores menos competitivos.

El riesgo es que el ajuste se produzca de manera desordenada, con quiebras, pérdida de capital y deterioro de imagen. La alternativa es anticiparse: reconocer que no hay mercado para más de 100 millones de cajas, acelerar la transición hacia 80 millones, redefinir estrategias varietales y de calendario, y asumir que la expansión ilimitada ya no es viable.

Chile se convirtió en menos de veinte años en el líder mundial de la cereza. Ese logro es indiscutible. Pero el liderazgo no garantiza inmunidad frente a las leyes básicas de oferta y demanda. El nuevo equilibrio requerirá menos hectáreas, mejor calidad, mayor disciplina comercial y una mirada estratégica de largo plazo. Erradicar 25.000 hectáreas puede parecer un retroceso, pero también puede ser la condición necesaria para recuperar rentabilidad y prestigio.

La temporada 2025-2026 deja una lección clara: el crecimiento sin límites tiene costos. La pregunta ya no es si la industria chilena necesita ajustar su superficie de cerezas. La pregunta es si lo hará de manera ordenada y consciente, o si dejará que el mercado imponga el ajuste con la crudeza de los hechos consumados.

En el horizonte inmediato, los números son elocuentes. La decisión, en cambio, sigue abierta.