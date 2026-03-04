San Juan impulsa la reconversión de 21.800 hectáreas de viñedos: un cambio necesario

Tal como planteamos en un informe anterior, la reconversión de los viñedos ya comenzó de hecho hace años. Por estos dias, el Gobierno de San Juan impulsa una transformación estructural en su matriz productiva mediante un plan estratégico que contempla la reconversión de 21.800 hectáreas.

Este ambicioso proyecto busca reconfigurar superficies que hoy albergan 10.500 hectáreas de variedades criollas, 7.000 de blancas y 4.300 de tintas. La meta consiste en establecer un nuevo modelo de negocio en el mediano plazo que priorice la sostenibilidad económica del productor primario.

La urgencia de este cambio radica en la erosión de los márgenes operativos del sector vitivinícola tradicional. Durante los últimos ciclos, el precio de la uva con destino a vinificación exhibió techos cercanos a los 200 pesos. Las proyecciones para la cosecha actual sugieren una persistencia de estos valores, o incluso retracciones, lo que obliga a buscar alternativas con mayor valor de mercado.

Exportaciones: el ascenso de los productos no vinarios

A diferencia de la estructura productiva de Mendoza, San Juan consolida su ventaja competitiva a través de la diversificación. Las estadísticas de comercio exterior revelan una realidad incontrastable: el vino hoy ocupa un lugar marginal en la balanza provincial. Entre las variantes fraccionadas y a granel, este rubro genera apenas 3 millones de dólares.

En contrapartida, las pasas de uva se posicionan como el gran motor exportador, con ingresos que alcanzan los 79,23 millones de dólares. El mosto sigue esta tendencia positiva con una generación de divisas de 46,72 millones de dólares. Por su parte, la uva de mesa registró ingresos por 1,89 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 45% respecto al periodo anterior, aunque todavía lejos de los niveles históricos de 2005, cuando la provincia exportaba 5 millones de cajas.

Estrategia de nicho para el sector enológico

La visión oficial no implica el abandono de la producción de vinos, sino su especialización extrema. El concepto "Vinos de Valle" constituye la piedra angular para jerarquizar zonas específicas como Pedernal, Ullum, Zonda, Calingasta e Iglesia.

El aprovechamiento de las denominaciones de origen resulta vital; Calingasta cuenta actualmente con tres menciones que otorgan un carácter diferencial y un posicionamiento premium en mercados externos.

image Con ingresos que superan los 79 millones de dólares en exportaciones de pasas, la provincia consolida su ventaja competitiva en productos no vinarios y apuesta a los "Vinos de Valle" como estrategia de nicho premium.

Mientras el vino enfrenta una crisis de demanda —con una caída global del 3,3% según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)—, los derivados sólidos ganan terreno. Países como Francia ya ejecutan la erradicación de miles de hectáreas, validando la tesis sanjuanina de que el mercado global hoy demanda alimentos más que bebidas alcohólicas.

El negocio de la pasa y la uva de mesa en cifras

El mercado de la pasa ofrece señales de crecimiento robustas. En la última temporada, la provincia procesó más de 166 millones de kilos de uva. La infraestructura actual cuenta con 7.200 hectáreas dedicadas exclusivamente a este fin, sumadas a 4.500 hectáreas multipropósito.

En cuanto a la evolución de precios, la brecha es evidente:

La uva para pasa inició la temporada 2025 en 250 pesos, escaló hasta los 320 pesos y proyecta un valor de 350 pesos para el ciclo actual.

La uva de mesa para mercado interno mostró precios destacados: las variedades Cardinal o Superior oscilaron entre 1.500 y 2.000 pesos por kilo.

Variedades como Victoria o Red Globe cotizaron en los 1.500 pesos, mientras que la Flame promedió los 1.200 pesos.

Desafíos financieros para la transformación técnica

La ejecución total de esta reconversión demanda una inversión estimada de 150 millones de dólares. El Secretario de Agricultura de San Juan, Miguel Moreno, enfatiza la necesidad de una articulación público-privada para alcanzar estos objetivos. Si bien existen herramientas financieras a través de Calidad San Juan o Fiduciaria San Juan, las tasas de interés persisten en niveles elevados para el promedio del sector.

El potencial de crecimiento también alcanza a la industria del mosto, donde la provincia posee una capacidad instalada de 55.000 toneladas. El éxito de este mapa productivo depende de que los mejores precios internacionales logren trasladarse efectivamente al viñatero, mitigando el impacto de los altos costos operativos y la escasez de crédito blando.

Fuentes: Diario El Zonda con aportes de +P