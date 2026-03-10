El maíz puede generar el doble de divisas si se transforma en carne

Federico Zerboni admite que es necesario “trabajar muy de la mano del gobierno y del Congreso, para tener políticas públicas que no traben la inversión”.

Federico Zerboni es ingeniero agrónomo, productor agrícola-ganadero y presidente de la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, Maizar, y no solo habla de producción, kilos por hectárea y arraigo, sino que además le da mucha importancia a las relaciones políticas que puedan construir las organizaciones vinculadas al campo con los gobiernos. Es por eso que habla de “las posibilidades actuales que tenemos para, de una vez por todas, arrancar”.

Admite que es necesario “trabajar muy de la mano del gobierno, del Congreso, para tener esas políticas públicas que, por lo menos, no traben la inversión”.

El dirigente fue el encargado de abrir la jornada de maíz bajo riego de la Norpatagonia que se hizo en General Roca, donde puso en perspectiva lo que ocurre en la región, comparado con los rindes y la actualidad de este cultivo en el resto del país.

Entre las cualidades que resaltó, hizo mención a las condiciones ambientales, porque a diferencia de otros lugares, aquí no son necesarios grandes trabajos de desmonte para poder avanzar con el maíz.

“Hoy veo un potencial enorme en producción de maíz y en producción de carne”, sostuvo, luego de visitar el establecimiento agropecuario “Don Manuel”, en la zona de Valle Azul. Y si bien algunos empresarios se limitan a la producción de granos para exportar o vender a los engordes de la región, aseguró que “lo importante es transformar todo este maíz y toda la alfalfa en proteína animal. O sea, en pollo, cerdo o carne vacuna, que es hoy la más demandada”.

Este dirigente tiene su origen en una empresa familiar de producción agropecuaria que se desarrolla en San Antonio de Areco y en Jesús María.

Ratificó lo que otros especialistas han señalado respecto del potencial de la zona: “Es impresionante desde el punto de vista agroclimático, por la amplitud térmica, la cantidad de horas de luz, la heliofanía (cielos despejados) y el riego. Es muy difícil lograr en la Pampa Húmeda estos potenciales que se ven acá en la Patagonia”. Y agregó que “los techos de producción que hay acá en la Patagonia, en la región pampeana en muy pocos lugares se pueden lograr”.

La herencia de la fruticultura

Resaltó además la existencia de un contexto tecnológico favorable, porque “acá están acostumbrados a usar mucha tecnología, muchos insumos específicos en la pera y en la manzana. Y al usarlos en el maíz, hoy están logrando muy rápido estos rendimientos”, que consideró que se pueden replicar en Río Negro, en Neuquén, en el sur de Mendoza y en Chubut.

“Siempre decimos desde Maizar que no queremos que los proyectos queden como un mero potencial, algo muy lindo en la teoría, sino que debemos llevarlos a cabo, con decisión del sector y de la parte política”, aclaró.

Fue en este punto de la charla con +P que describió la importancia que le dan al vínculo con los gobiernos, y reconoció que “estamos trabajando mucho con la parte política, porque todos estos proyectos dependen de políticas públicas, porque si hoy no tenemos rutas, si no hay energía, si no hay cómo llegar, no podemos avanzar”.

Y entre los aspectos en que el Estado podría colaborar, sería facilitando el acceso a la tecnología. “Por ejemplo, los equipos de energía solar están bajando muchísimo los costos”.

Pero el proceso de convertir el maíz en proteína animal, con el consecuente agregado de valor, Zerboni advirtió que “son procesos largos”, aunque esos procesos “generan mucha mano de obra, generan riqueza en el interior y generan arraigo”.

Consultado por los motivos por los cuales este desarrollo no comenzó antes, el presidente de Maizar fue enfático al resaltar que “fue por las trabas que había, y las regulaciones que por ahí te prohibían todo”. En ese contexto, “la carne antes no era rentable, pero hoy va a ser rentable y puede generar mucha inversión. Es un cambio que se viene dando también en la Patagonia, con Vaca Muerta y con la minería”.

“Usualmente el tren de la historia no pasa dos veces, pero nosotros tenemos otra oportunidad, entonces creo que debemos ponernos las pilas para volver al tren de la transformación”, sentenció.

Duplicar los dólares

El maíz tiene la particularidad de que, aprovechado por una actividad como la ganadería, que en el país ha dado muestras de eficiencia, puede ponerse a la par de otros países del mundo que le agregan valor, generando empleo y otras economías satélites.

“Argentina es de los principales países exportadores del mundo de maíz, esto significa que somos los que tenemos el mayor porcentaje de nuestra producción destinado a la exportación. En cambio, Brasil lo transforma, Estados Unidos lo transforma (en proteína animal), y al transformarlo generamos riqueza”.

Y así trazó el rumbo de su gestión en Maizar, al asegurar que “no debemos perder la exportación de maíz, porque lo hacemos a más de 100 países y generamos el 10% de las divisas que entran al país, pero podemos generar el 20% de las divisas exportando proteínas”.

La otra premisa es crecer sin depender de aportes o subsidios estatales, sino con reglas de juego estables. En este punto, Zerboni se refirió al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que dispone de varios beneficios impositivos para el maíz bajo riego.

Confió que “se trabajó mucho con el gobierno, con muy buen diálogo, para llegar a estas transformaciones, como la baja del IVA en la energía eléctrica para los equipos de riego, con la amortización acelerada en la compra de equipos, y también se acomodaron ciertas relaciones laborales que afectaban mucho lo que es el trabajo temporario”.

La premisa es “eliminar trabas para ser más competitivos”, y para eso el presidente de Maizar aseguró que es necesario “trabajar muy de la mano del gobierno, del Congreso, para tener políticas públicas que, por lo menos, no traben la inversión”.

“Tenemos que empezar por ahí, y después veamos si nos pueden dar una mano, pero debemos acostumbrarnos a ser rentables por nuestra cuenta, y creo que el modelo es la inversión a riesgo y sin subsidios”, concluyó quien se viene desempeñando en Maizar desde 2019, cuando asumió la vicepresidencia.

