Precio de la carne: por qué subió casi 70% y cuánto más podría aumentar en 2026

El valor de los cortes vacunos ya duplica a la inflación general y el mercado no encuentra techo. Qué factores están presionando los precios y qué se espera para 2026.

El precio de la carne volvió a ubicarse en el centro de la escena económica y social de la Argentina . En las góndolas y carnicerías de todo el país, los aumentos acumulados en los últimos meses reavivaron un debate histórico: ¿Qué está detrás de la escalada y cuánto más puede encarecerse uno de los alimentos más emblemáticos de la mesa argentina?

Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) aseguran que el proceso tiene raíces estructurales y coyunturales. Miguel Schiariti, presidente de la entidad, lo resumió con crudeza: “El año comenzó de una manera extraña. Con una caída de la faena en enero, porque los productores y los feedloteros están muy contentos y están reteniendo hacienda para agregarle más kilos. Pasto hay, y buen precio, que además no da señas de querer bajar, por lo tanto debemos esperar de acá a marzo haya más aumentos del precio de la carne ”.

¿De cuánto podría ser esa suba? “Es jugarse demasiado, pero pienso que puede ser alrededor del 10 al 15%”, estimó Schiariti, en declaraciones que se suman a un clima de preocupación creciente entre consumidores y comerciantes.

Menos hacienda, menos carne

Para entender el fenómeno actual, desde CICCRA piden mirar hacia atrás. La histórica sequía que alcanzó su pico en 2023, seguida por importantes inundaciones durante 2024 y 2025, impactó de lleno sobre el stock ganadero. Según datos de la entidad, estos eventos climáticos provocaron una reducción cercana al 6% del rodeo nacional, con la pérdida de más de 500.000 animales en tres años.

La consecuencia fue doble. Por un lado, muchos productores se vieron obligados a vender hacienda de manera anticipada para hacer frente a la falta de pasto o a las dificultades financieras. Por otro, se deterioraron los índices de preñez y se achicaron las zafras de terneros, lo que derivó en una tendencia contractiva de la faena durante los últimos dos años, con 20 caídas interanuales consecutivas.

ganadería angus 1 Con menos oferta y productores reteniendo animales, la carne se encareció 70% en un año. Analistas estiman nuevos ajustes antes de mitad de año.

El arranque de este año reflejó esa dinámica. La industria frigorífica registró en enero una faena de 1,014 millones de cabezas, 16,1% inferior a la de diciembre y 11,8% por debajo de igual mes de 2025 (corregido por días laborables). Como resultado, la producción de carne vacuna fue de 239 mil toneladas res con hueso, con una contracción interanual del 10%.

El precio del kilo vivo, en máximos de 15 años

En este contexto de menor oferta, el precio de la hacienda en pie comenzó a escalar con fuerza desde junio de 2025. Si bien en el último mes se registró una baja de 1,6% en el valor promedio de los bovinos negociados en el mercado de Cañuelas, el acumulado desde el inicio de la suba alcanza el 59,7%.

CICCRA destacó que el precio relativo del kilo vivo —medido contra el índice general de precios mayoristas— se ubica en el nivel más alto de los últimos 15 años. En la comparación interanual, el valor promedio de los animales aumentó 73%, impulsado principalmente por novillos, novillitos y vaquillonas.

Ese incremento, que en un primer momento encontró resistencia para trasladarse al mostrador, terminó impactando de lleno en el consumidor. En enero, mientras la inflación general fue de 2,8% y los alimentos subieron 5,5%, la carne registró un alza mensual de 4,4%, convirtiéndose en el tercer rubro con mayor incremento.

La comparación interanual es aún más contundente. Con una inflación general del 32,7% en los últimos doce meses y un aumento de 37,9% en alimentos, el precio promedio de los cortes vacunos trepó 70,8%, más del doble que el índice general.

El asado encabezó las subas con un 74,2%, seguido por el cuadril (73,7%), la paleta (72,7%), la nalga (70,4%) y la carne picada común (62,7%). Incluso productos industrializados como las hamburguesas congeladas mostraron incrementos del 49,7% interanual. En contraste, el pollo entero subió 32,1%, lo que implicó un abaratamiento relativo frente a la carne vacuna.

Un debate que suma voces académicas

En paralelo a las explicaciones sectoriales, el debate también sumó aportes desde el ámbito científico. En los últimos días se viralizó un análisis del doctor en Ciencias Agrarias José Jáuregui, profesor universitario especializado en forrajes y ganadería, quien recordó el fuerte impacto que tuvieron las intervenciones oficiales en el mercado cárnico en 2006.

carne faena res-frigorifico-senasa La industria frigorífica arrancó el año con una de las faenas más bajas de los últimos tiempos. Cómo influye esto en el precio que pagan los consumidores.

Según su planteo, aquellas políticas provocaron la pérdida de más de 10 millones de cabezas del stock ganadero en los años posteriores, en un contexto donde la población argentina siguió creciendo. Esa combinación —menos animales y más demanda— generó tensiones estructurales que aún hoy condicionan al sector.

Sumados a los efectos climáticos recientes y a la actual retención de hacienda por parte de productores que apuestan a mayores pesos y mejores precios, estos factores configuran un escenario de oferta limitada y presión alcista.

La gran incógnita ahora es si el mercado encontrará un punto de equilibrio en los próximos meses o si, como anticipan desde CICCRA, todavía queda margen para nuevos aumentos de entre 10% y 15%. En un país donde la carne es mucho más que un alimento, la respuesta tendrá un fuerte impacto no sólo en la economía familiar, sino también en el humor social.

Fuente: Redacción +P con aportes Infocampo.