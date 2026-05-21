Frutas importadas crecen y blindan a las empresas del Valle del atraso cambiario

Gabriel Grisanti destacó que las frutas importadas crecen al 30% anual dentro de su cartera comercial.

El atraso cambiario es uno de los fantasmas que más inquieta al sector frutícola del Valle. Sin embargo, todo parece indicar que algunas empresas de la zona encontraron en la diversificación hacia frutas importadas una herramienta eficaz para mitigar ese riesgo y sostener su competitividad en contextos de alta volatilidad macroeconómica.

Al menos eso planteó Gabriel Grisanti, presidente de Trs Ases, en declaraciones exclusivas a +P . Aseguró que su empresa llevaba cinco años transitando ese camino con resultados concretos: las frutas importadas ya representan el 10% de su cartera total y registran un crecimiento sostenido del 30% anual .

Tres Ases incorpora la banana y pone en marcha su Centro de Climatizacion Inteligente de Frutas2 La entrevista a Grisanti se dio en el marco de la inauguración de un centro de climatización en Tres Ases.

Una estrategia de anticipación

"Siempre una característica de nuestra empresa fue anticiparnos", afirmó Grisanti. Esa filosofía empresarial es la que, según él mismo explicó, los llevó a tomar decisiones que hoy los posicionan de manera diferente frente a las turbulencias del mercado local.

La lógica detrás de la estrategia es clara: distribuir la oferta entre el mercado interno y el externo reduce la exposición a los ciclos de atraso cambiario. "El tener la oferta repartida entre el mercado interno y el mercado externo nos permite ser una empresa equilibrada y atravesar con mejor situación las crisis que por ahí tiene nuestro sector", precisó el empresario.

El resultado es una compañía que, si bien no está blindada por completo ante los vaivenes de la economía argentina, logra amortiguar sus efectos de manera significativa. "Nos impacta en menor medida", reconoció Grisanti, aunque advirtió que "vemos mucha gente dentro de la actividad muy afectada por esta situación".

image Paltas, kiwis o bananas, las frutas importadas pasaron a ser una estrategia para las empresas locales.

La temporada bajo la lupa

Más allá de la estrategia de largo plazo, Grisanti también analizó el desempeño de la temporada en curso. El diagnóstico es moderadamente optimista: "El ritmo de carga es constante" y los mercados muestran un comportamiento favorable.

No obstante, el granizo emerge como el principal factor de riesgo. "La afectación del granizo es muy importante para la región; es un factor que va a haber dejado marcas", sostuvo. Se trata de un condicionante climático que, aunque inevitable, se ve parcialmente compensado por la dinámica de las divisas internacionales.

rio colorado granizo 2 El granizo dejó marcas en la región, aunque los mercados internacionales muestran señales alentadoras.

"Las monedas ayudan"

En un contexto donde el tipo de cambio nominal se ubica en torno a los 1400 pesos, la evolución de las monedas extranjeras opera como un elemento compensador. Grisanti destacó que la relación euro-dólar, el rublo, el peso mexicano y el real brasileño se presentan como favorables respecto de años anteriores.

"Las monedas ayudan: están siendo favorables en relación a otros años y compensan un poco lo que nos está afectando el tipo de cambio nominal de 1400 pesos", explicó el empresario, en una lectura que refleja la complejidad del tablero cambiario global y su impacto directo sobre la rentabilidad del sector exportador.

puerto sae exportaciones de peras y manzanas COmercio exterior: Con un tipo de cambio a 1400 pesos, las monedas extranjeras favorables operan como factor de compensación.

Un sector que mira hacia afuera

El caso de Grisanti ilustra una tendencia que gana fuerza en la fruticultura regional: la internacionalización de la oferta como respuesta estructural a la inestabilidad doméstica. Con un crecimiento del 30% anual durante cinco años consecutivos, el segmento importado dejó de ser marginal para convertirse en un componente estratégico dentro de la cartera comercial.

El desafío hacia adelante será sostener ese ritmo en un escenario donde la macro local sigue presionando y los factores climáticos añaden incertidumbre. Por ahora, la apuesta por la diversificación parece rendir sus frutos.