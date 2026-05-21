Zespri impulsa acuerdo clave para fortalecer exportaciones de kiwi en Nueva Zelanda

El acuerdo entre autoridades locales y el gobierno de Nueva Zelanda busca reducir los cuellos de botella logísticos y potenciar las exportaciones de kiwi.

La compañía neozelandesa Zespri valoró positivamente la firma del nuevo Acuerdo Regional de Western Bay of Plenty, una iniciativa impulsada entre el Gobierno de Nueva Zelanda y autoridades locales que busca reforzar la infraestructura, mejorar la conectividad logística y garantizar el crecimiento sostenible de una de las industrias agrícolas más relevantes del país: l a producción y exportación de kiwi .

El acuerdo representa una alianza estratégica entre el gobierno central, el Concejo Municipal de Tauranga, el Consejo Distrital de Western Bay of Plenty y el Consejo Regional de Bay of Plenty, con el objetivo de responder a los desafíos derivados del crecimiento económico y poblacional de la región. La iniciativa contempla inversiones y planificación de largo plazo en áreas clave como transporte, vivienda, infraestructura hídrica, salud, educación y desarrollo exportador.

La región de Western Bay of Plenty es considerada el corazón de la industria del kiwi en Nueva Zelanda. Según datos entregados por Zespri, cerca del 80% de la fruta producida en el país se cultiva en esta zona, mientras que más del 95% de las exportaciones salen a través del Puerto de Tauranga, uno de los principales terminales portuarios del país oceánico.

El CEO de Zespri, Jason Te Brake, aseguró que la industria respalda plenamente el enfoque coordinado que propone este acuerdo regional. El ejecutivo advirtió que las actuales limitaciones de infraestructura ya están afectando la capacidad operativa y logística de la región, y que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas concretas para acompañar el crecimiento proyectado del sector.

Infraestructura y logística como prioridad

“Western Bay of Plenty es fundamental para Zespri y para toda la industria del kiwi. Estamos viendo señales claras de presión sobre la infraestructura regional, especialmente considerando que la demanda internacional por nuestra fruta sigue aumentando”, explicó Te Brake.

El ejecutivo destacó además que este nuevo marco de colaboración público-privada entrega mayor certeza para que la industria continúe invirtiendo y expandiendo su capacidad productiva. Según indicó, la existencia de un plan de desarrollo coordinado permitirá enfrentar los cuellos de botella logísticos y asegurar que la cadena exportadora pueda responder a las exigencias de los mercados internacionales.

kiwi nueva zelanda Zespri respaldó el nuevo plan regional que apunta a fortalecer rutas, expansión portuaria y desarrollo habitacional para trabajadores agrícolas.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es el fortalecimiento de la conectividad vial y logística en la región. El plan contempla mejoras en los corredores de crecimiento oriental, norte y occidental de Western Bay of Plenty, además de proyectos considerados prioritarios a nivel nacional, como la segunda etapa de Takitimu North Link y las rutas Tauriko West.

Estas obras buscan facilitar el traslado de mercancías y reducir los tiempos de conexión hacia el Puerto de Tauranga, infraestructura clave para el comercio exterior neozelandés y especialmente para las exportaciones agrícolas. Para la industria del kiwi, mejorar el acceso al puerto y avanzar en su expansión son objetivos estratégicos, considerando que gran parte de la competitividad internacional del sector depende de la eficiencia logística.

Vivienda y fuerza laboral para sostener el crecimiento

El acuerdo también pone énfasis en el desarrollo habitacional y urbano, un tema cada vez más relevante debido al crecimiento demográfico y a la necesidad de atraer mano de obra especializada y temporal. Las proyecciones del gobierno indican que este marco permitiría construir alrededor de 12.000 nuevas viviendas durante la próxima década, además de otras 3.000 unidades vinculadas a procesos de densificación e integración urbana.

En este contexto, Zespri subrayó la importancia de fortalecer las condiciones para los trabajadores agrícolas, particularmente aquellos que participan en el programa Recognised Seasonal Employer (RSE), mecanismo que permite contratar trabajadores extranjeros para labores estacionales en el sector hortofrutícola.

Te Brake señaló que garantizar acceso a vivienda, servicios básicos e infraestructura social será esencial para atraer y retener a la fuerza laboral que requiere la industria del kiwi en los próximos años. “Contar con comunidades bien conectadas y con acceso adecuado a servicios es fundamental para asegurar que Western Bay siga siendo un lugar atractivo para vivir y trabajar”, afirmó.

Un plan de largo plazo para las exportaciones

La implementación de este acuerdo será supervisada por un Consejo de Supervisión del Acuerdo de Western Bay of Plenty, organismo que tendrá la tarea de coordinar y monitorear los avances de las distintas iniciativas comprometidas. Además, las autoridades esperan presentar un plan formal de implementación dentro de los próximos seis meses.

Con este acuerdo, Nueva Zelanda busca consolidar una estrategia de desarrollo regional capaz de sostener el crecimiento de una industria que se ha transformado en uno de los motores de las exportaciones agrícolas del país. Para Zespri y los productores de kiwi, la apuesta apunta no solo a mejorar la competitividad internacional, sino también a fortalecer la calidad de vida de las comunidades vinculadas a esta actividad económica.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.