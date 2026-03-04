Kiwi chileno proyecta alza de hasta 20% en exportaciones para 2026

La industria proyecta un crecimiento de hasta 20% en la temporada 2026, impulsado por mayor producción y un programa más exigente de madurez y materia seca.

El Comité del Kiwi (CdK) proyecta una temporada 2026 marcada por el crecimiento en los envíos y un fuerte énfasis en la calidad como eje estratégico para consolidar la competitividad del kiwi chileno en los mercados internacionales. Así quedó de manifiesto durante el reciente directorio ampliado de la entidad, instancia en la que su presidente, Carlos Cruzat, presentó a exportadores y productores el plan de trabajo para el próximo año, junto con una hoja de ruta ambiciosa orientada a elevar los estándares productivos en los próximos cinco y diez años.

De acuerdo con las proyecciones dadas a conocer, para la temporada 2026 se estiman exportaciones cercanas a las 170 mil toneladas , cifra que representa un incremento de entre 16% y 20% respecto del ejercicio anterior. Este crecimiento, sostuvo Cruzat, no solo responde a un mejor escenario productivo, sino también al positivo momento que vive la industria del kiwi a nivel global, con un consumo en aumento y resultados comerciales favorables.

Sin embargo, el dirigente fue enfático en señalar que el mayor volumen debe ir necesariamente acompañado de un salto cualitativo. “La industria del kiwi, no solo chilena sino global, se encuentra en un momento positivo en aumento de consumo y resultados. No obstante, esto también implica mayor responsabilidad a la hora de construir la fruta que el mercado y los consumidores quieren”, afirmó. En ese contexto, indicó que Chile atraviesa una etapa de reflexión estratégica, donde la mirada debe centrarse en asegurar una calidad que permita posicionar adecuadamente la fruta que el país ofrecerá en los próximos años.

Más volumen, pero con estándares más exigentes

Uno de los anuncios centrales fue el fortalecimiento del Programa de Aseguramiento de Madurez (PAM 2026). El objetivo es alinear la fruta chilena por sobre los valores internacionales, garantizando una mejor experiencia de consumo y una mayor competitividad en el largo plazo. El nuevo estándar establece que la fruta deberá ingresar a las centrales frutícolas con al menos 6,2° Brix y 16% de materia seca, considerados parámetros clave para asegurar sabor y capacidad de almacenaje.

Asimismo, el programa contempla excepciones temporales para zonas cálidas como Valparaíso, donde se permitirá un ingreso desde 5,5° Brix y 15,5% de materia seca, mientras que en zonas frías el mínimo se eleva a 6,5° Brix. Aunque el PAM es de adhesión voluntaria, Cruzat destacó que tanto socios como productores no asociados han optado por implementarlo, convencidos de que es la única vía para aprovechar el buen momento internacional del kiwi.

En paralelo, el Comité ha reforzado su apoyo técnico a través de plataformas como KiwiTech, el monitoreo de huertos y las instancias denominadas “Viernes del Kiwi”. También se encuentra trabajando activamente en la apertura y profundización de mercados estratégicos como India —en el marco de la cuarta ronda del Acuerdo de Asociación Económica Integral— e Israel, además de consolidar destinos prioritarios como Estados Unidos, México y Brasil.

Kiwi rojo zespri-red-80-1200x480 1 Con mejores indicadores productivos y foco en la calidad, Chile busca aprovechar el buen momento global del kiwi y fortalecer su presencia internacional.

La jornada también contó con la participación de Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, quien entregó una visión global del sector. En su intervención, proyectó que las exportaciones frutícolas nacionales podrían alcanzar los US$10.000 millones al año 2028, apoyadas en el liderazgo mundial de Chile en envíos de fruta fresca, su portafolio diversificado y las ventajas del clima mediterráneo, que permiten abastecer mercados prácticamente durante todo el año. No obstante, subrayó que este crecimiento debe ir acompañado de un incremento sostenido en calidad y de un trabajo coordinado entre los distintos comités y actores del sector.

Claves técnicas para una temporada competitiva

Desde el ámbito técnico, Raimundo Cuevas, representante de Abud & Cía, presentó una actualización del programa de monitoreo para la temporada 2025-26. Según detalló, el promedio de frutos por metro cuadrado alcanza los 46, cifra superior al promedio de campañas anteriores. Además, el 91,04% de la producción se clasifica como exportable, lo que evidencia un desarrollo equilibrado del cultivo.

Cuevas enfatizó la importancia de la zona climática y la tecnología aplicada para maximizar rendimientos que, en condiciones óptimas, pueden llegar a 55 toneladas por hectárea. También recalcó la necesidad de mantener rigurosos controles fitosanitarios frente a patógenos como Botrytis spp. y PsA, junto con la adopción de tecnologías de polinización asistida y un adecuado manejo de manchas de agua.

Por su parte, Jessica Rodríguez, de Trio Kimün, advirtió que el éxito de la temporada dependerá del equilibrio entre madurez de cosecha y potencial de guarda. Destacó que alcanzar altos niveles de materia seca en forma temprana es clave para asegurar sabor, y alertó sobre los efectos del etileno en la pérdida de firmeza, que puede descender drásticamente en condiciones adversas. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer los controles frente a plagas como la falsa arañita de la vid (Brevipalpus chilensis) y de adoptar tecnologías como MCP y atmósfera controlada, además de extremar la logística de frío para evitar pudriciones y daños mecánicos.

Con estas definiciones, el Comité del Kiwi traza una temporada 2026 que combina mayores volúmenes con una apuesta decidida por la excelencia, en un escenario internacional cada vez más competitivo y exigente, donde la calidad se posiciona como el principal diferenciador para sostener y ampliar el liderazgo del kiwi chileno en los principales mercados del mundo.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.