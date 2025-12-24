Un nuevo kiwi rojo impulsa la estrategia de Zespri para conquistar más mercados

Con ventas que se duplicaron este año, Zespri apuesta por la variedad Red80 para ampliar la temporada del kiwi RubyRed y reforzar su posicionamiento global.

Zespri, una de las compañías líderes a nivel mundial en la producción y comercialización de kiwi , ha anunciado la aprobación de la comercialización de una nueva variedad de kiwi de pulpa roja llamada Red80 . Esta decisión estratégica busca extender el período de disponibilidad del kiwi RubyRed , uno de los productos más innovadores y de mayor crecimiento dentro del portafolio de la empresa, respondiendo a una demanda cada vez mayor por parte de los consumidores internacionales.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte expansión comercial del kiwi RubyRed. Durante la última temporada, las ventas de esta variedad se duplicaron, superando los 3 millones de bandejas vendidas en mercados estratégicos como Nueva Zelanda, Singapur, Japón, China, Corea del Sur y Estados Unidos. Entre todos ellos, China continental se posicionó como el principal mercado, con más de un millón de bandejas comercializadas, lo que confirma el atractivo de los kiwis de pulpa roja en el mercado asiático.

Desde su lanzamiento oficial en 2022, RubyRed ha logrado consolidarse en 13 mercados internacionales, mostrando una rápida aceptación. Un estudio realizado por Zespri indica que aproximadamente el 30 % de los consumidores de RubyRed son nuevos para la marca, lo que demuestra la capacidad de esta variedad para atraer a nuevos compradores y generar oportunidades de crecimiento para otros productos de la compañía. Este dato refuerza la importancia estratégica del kiwi rojo como puerta de entrada para ampliar la base de consumidores de Zespri.

Kiwi Red80: una solución para extender la temporada de venta

Uno de los principales desafíos de los kiwis de pulpa roja es su vida útil más corta en comparación con las variedades verdes y amarillas. Actualmente, Zespri maneja un plazo de comercialización de alrededor de ocho semanas para RubyRed, lo que limita su presencia continua en los supermercados. La incorporación del Red80 busca precisamente resolver esta limitación.

El Red80 alcanza su madurez óptima entre tres y cuatro semanas después del Red19, la variedad original que dio origen al RubyRed. Además, suele ser más grande, más firme y con una mayor capacidad de conservación, lo que permite una mejor resistencia durante el transporte y una mayor vida en góndola. Los ensayos realizados por la compañía han demostrado que esta nueva variedad se adapta de forma eficaz a las condiciones de cultivo, logística y comercialización en distintos mercados.

Kiwi rojo zespri-red-80-1200x480 1 La incorporación de la variedad Red80 permitirá a Zespri ofrecer kiwi rojo por más tiempo, fortalecer la marca RubyRed y responder a una demanda creciente en mercados estratégicos.

Tanto el Red19 como el Red80 se comercializarán bajo la marca RubyRed, una decisión que permitirá al producto mantenerse disponible durante un período más prolongado en el año. Esta estrategia no solo garantiza continuidad para los consumidores, sino que también fortalece el reconocimiento de la marca, un factor clave para consolidar la lealtad del público y posicionar al kiwi rojo como una categoría estable dentro del mercado frutícola.

Innovación, desarrollo y proyección para los productores

El Red80 fue desarrollado de manera natural a través de un programa conjunto entre Zespri y Plant & Food Research de Nueva Zelanda, institución que actualmente forma parte del Instituto Neozelandés de Ciencias de la Bioeconomía. En 2021, ambas entidades dieron un paso más al crear el Centro de Mejoramiento del Kiwi, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de nuevas variedades que respondan tanto a las preferencias del consumidor como a los desafíos productivos y climáticos.

En la actualidad, Zespri cuenta con 20 variedades de kiwi y kiwiberry resistentes en diferentes etapas de ensayos precomerciales, lo que refleja su apuesta constante por la innovación genética y la diversificación de su oferta.

De cara al futuro, el director ejecutivo de Zespri, Te Brake, confirmó que a partir de abril de 2026 se habilitarán 100 hectáreas de licencias de plantación de Red80 para los productores. De ese total, 50 hectáreas se destinarán a un fondo de licitación exclusivo para los actuales productores de Red19, facilitando la transición hacia la nueva variedad. Se estima que el Red80 alcanzará una producción a escala comercial en 2028, consolidándose como un pilar clave en la estrategia de crecimiento de Zespri y en la evolución del mercado global del kiwi rojo.

Produce Report con aportes de Redacción +P.