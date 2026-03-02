La lana alcanza los mejores precios en 7 años y los criadores se entusiasman

Guillermo Paz es alto, de espaldas anchas y prefiere hablar de los aspectos positivos de la vida. Más bien de su vida como dirigente, que lo llevó a ocupar dos veces la vicepresidencia y desde hace dos años la presidencia de la Asociación Argentina de Criadores de Merino , una entidad que tiene 300 socios, y entre ellos las principales cabañas de la raza con sede en la Patagonia .

Los reportes de los mercados indican subas de hasta el 60% en 12 meses en los valores de la lana, y los dirigentes confían en la capacidad de reacción de la raza merino y consideran que el INTA alberga “mentes brillantes” que los ayudan a mejorar la rentabilidad de sus establecimientos.

“Estamos a niveles del 2019, que te diría fue el pico máximo histórico en lo que respecta al precio de la lana, y también acompaña el precio de la carne, arrastrada un poco por el valor que está teniendo el bovino”; explica y mira fijo por si quedan dudas.

Forma parte del directorio de la Estancia Tecka, una de las propiedades ganaderas del país, y acude a cada una de las exposiciones rurales de la región, no solo para estar junto a los dueños de los reproductores, sino para entreverarse con funcionarios y dueños locales de campos. Así va tomando la temperatura al sector.

Al comienzo de la entrevista advirtió que “el negocio está queriendo remontar, los mercados están señalando que los stocks se han caído mucho y un incremento natural de la oferta no existe”, y eso repercute en la punta compradora del negocio, y según Paz, “toda la cadena comercial está preocupada”.

La pizarra australiana

A las pocas horas del encuentro con el dirigente, desde la página oficial de “la Merino”, dieron a conocer el cierre de cotizaciones del período comprendido entre el 11 y el 26 de febrero. Pasados a dólares estadounidenses, por ejemplo 1 kilo de lana limpia (de los campos de la región sale sucia), pasó de 6,65 dólares en febrero del 2025, a 10,76 esta semana, un salto interanual del 62%.

Paz insiste en adjudicar a la merma en la cantidad de cabezas ovinas el repunte de las cotizaciones: “Te puedo citar cinco países productores de lana, que es lo que más yo conozco, como es Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Uruguay y nosotros, y ha caído muy, muy fuerte el stock”,

A partir de esa realidad es que “el mercado está dando señales positivas, están apareciendo valores buenos, y yo espero que esos valores lleguen rápido a manos del productor, porque el productor, teniendo un incentivo, inmediatamente va a ser el primero en invertir”.

En las primeras subastas de lana regionales, como las realizadas a fines del año pasado, ya se notó un incremento del precio de la lana de un 20%, que con el correr de los días se fue disipando a juzgar por los precios obtenidos en las ventas de conjuntos que efectúan luego de cada zafra las cooperativas rionegrinas de ganaderos.

“Al principio hubo una mejora que parecía un caldito para un enfermo, medio livianita, pero ahora estamos a niveles del dos 2019, donde hubo un pico máximo histórico de los precios”, dice este veterano que participó en la entrega de premios que se hizo en la 16° Expo Ovina de la Región Sur.

Entre las preocupaciones de corto plazo, como otros referentes de la ganadería ovina, Paz, se refirió a “la gran seca que tenemos”, y asegura que “el cambio climático ha sido grande”. Luego persiste la lucha contra los predadores y la batalla sanitaria contra la sarna.

Y vuelve al viento a favor que comienza a soplar desde los mercados internacionales, y afirmó que “cuando un mercado se revierte después de tanto tiempo, creo que tenemos la esperanza de resurgir pronto. La oveja, por algo es, dentro de los ciclos biológicos, la que tiene la reacción más corta, es la que más rápido reacciona”. Por lo tanto, se mostró esperanzado en “recomponer el stock rápidamente si es que se reúnen ciertas condiciones”.

El Merino ha cambiado

Apelando a su experiencia, desde +P le preguntamos a la sombra de una alameda, en qué había cambiado la ganadería ovina en los últimos 15 o 20 años, y lo primero que hizo fue aclarar que “cada campo es un secreto, porque cada campo tiene su tipo de oveja. Lo que sí te puedo decir, que esta raza, la raza Merino, es realmente la que más se adapta y la que mejor relación egresos e ingresos tiene. Porque es lanera, pero además porque su estructura morfológica, o fenotipo, ha cambiado mucho, y es carnicera también”.

Esa evolución genética es comprobable para Paz comparando fotos de los animales que salían a la venta en las exposiciones hace 20 años atrás. “El animal actual es más despejado, más carnicero, más superador en todo sentido”.

Y la evolución genética está asociada al trabajo de los cabaleros, y para el dirigente “el nivel de animales presentados en la expo de Maquinchao fue brillante a todo nivel. No tenemos nada que envidiarles a los principales productores, como Australia y Nueva Zelanda”.

“Todos los años invierten, y si te ponés a pensar en los trescientos socios de la Merino, las cabañas están en la punta de la pirámide”, dice con orgullo.

En lo que se refiere al aprovechamiento de esa cualidad de producir carne, detalló que “de los once millones de ovinos que tiene la República Argentina, hay seis millones y medio que son patagónicos”, y dentro de esa región, el principal centro exportador está en Río Gallegos.

A esos lugares están llegando interesados de países árabes, y ese interés de nuevos mercados, es un indicador de que “el auge está”.

"El INTA tiene mentes brillantes"

Esa evolución además tiene un correlato con el INTA, organismo del que la Asociación forma parte, porque “tenemos con el INTA de hace más de cuarenta años, y siempre son convenios de investigación”.

“Es personal especializado que día a día estudian por dónde pueden mejorar”, y se planteó que “el asunto es que esa conjunción entre tecnología y campo debe ser aplicada en el campo”.

Puesto el organismo nacional bajo el influjo del plan “Motosierra” del gobierno nacional de ajuste en los gastos, consideró que “tenemos que defender esas mentes brillantes en genética que pueden generarte una eficiencia individual inigualable para estas tierras”, y que además “pueden llegar a sacar adelante la producción”.

Aseguró que “sin dudas que hay gente muy valedera, y, en ciertos casos, lo tenemos que proteger”.

De todos modos, como otras entidades del campo, reconoció que “tenemos que ser permeables al cambio y no tenemos que morir en la genética. Tenemos que mirar un poquito más allá, ir a un peldaño más arriba”.

Entre esos objetivos de futuro, mencionó la utilización de la genómica, como ciencia que permite desde la investigación, diseñar los ejemplares que mejor se adapten al entorno productivo.

