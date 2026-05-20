Valle Medio: Con financiamiento del BID proyectan 55 mil hectáreas bajo riego

Con la Consulta Pública Significativa, que forma parte del proceso de evaluación de proyectos que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), en Río Negro , comenzó una serie de encuentros directos con los productores, a los que se les informará el impacto económico, social y ambiental de las inversiones.

El primer encuentro se realizó en el IDEVI , donde se planean fuertes inversiones en el sistema de riego, mientras que este jueves a las 17hs fueron convocados productores de Valle Medio al salón de los Bomberos Voluntarios de Chimpay .

Allí se darán detalles de uno de las iniciativas más ambiciones y menos difundidas presentadas al organismo internacional, la cual demandará la construcción de un dique subacuático en el lecho del río Negro, para que el canal que nace en Chimpay pase de 4 a 14 metros cúbicos por segundo, para de esa manera ampliar la superficie bajo riego en 55.000 hectáreas, en la margen norte del río, en la zona comprendida entre la ruta nacional N°22 y el faldeo de la barda.

Es que la mayor parte del financiamiento (u$s 80 millones del BID y u$s 5 millones que pone la provincia), están destinados a obras de riego. La discriminación es la siguiente: Irrigación (US$39.000.000), Electrificación Rural (US$25.000.000) para las las áreas de Negro Muerto y Colonia Josefa, y para la Gestión del Riesgo (US$18.000.000), destinados al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Desde Chelforó a Darwin

Respecto de las nuevas 55.000 hectáreas a regar en Valle Medio, beneficia a una zona que va desde Chelforó hasta Darwin. Además de obra de riego, se ampliará la potencia de 3 estaciones transformadoras.

El riego deberá realizarse por bombeo según el proyecto: “La toma de bombeo consiste en una estructura de hormigón armado en la margen izquierda del Canal Principal, donde se ubica una compuerta de fondo, posteriormente sigue una tubería enterrada que cruza las vías del ferrocarril y la ruta, para terminar en dos cámaras de bombeo enterradas, en las que se instalarán los chupones de las bombas necesarias para que cada usuario por separado, dote a su balsa/reservorio del sistema de riego utilizado”.

WhatsApp Image 2026-05-19 at 20.43.51 Aguas abajo de la bocatoma de Chimpay, se construirá un dique debajo del nivel del río, con bloque de hormigón de 95 centrímetros de lado y 2.000 kilos de peso cada uno.

Las audiencias forman parte del Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) del Programa, el cual contiene lineamientos para llevar a cabo el proceso de Consulta Pública Significativa.

Impacto

Según consta en los documentos puestos a disposición de los productores, “bajo este Proyecto se espera beneficiar en forma directa a 806 productores agropecuarios/explotaciones, e indirectamente a 13.446 integrantes de la cadena de valor en las áreas de intervención, incluyendo trabajadores rurales, prestadores de servicios, proveedores de insumos, transportistas y actores vinculados a los procesos de comercialización”.

A comienzos de semana, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro reunió en Viedma a más de 45 productores en la consulta pública del proyecto de modernización del sistema de riego del IDEVI.

La iniciativa contempla la impermeabilización del canal principal, la incorporación de nuevas compuertas, mejoras en las estaciones de bombeo, el recambio de 180 compuertas y la automatización con monitoreo remoto de todo el sistema.

“Estos proyectos fueron diseñados a partir de las necesidades planteadas por los propios productores. Las consultas públicas nos permiten mostrar con transparencia las obras que se prevé llevar adelante en cada región”, destacó Reinoso.

FUENTE: Redacción +P.