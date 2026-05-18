Gigante español desembarca en Argentina con una millonaria inversión en cerdos

La mayor empresa de alimentos de España adquirió participación en el ecosistema porcino de Grupo Pacuca y busca expandir el negocio exportador desde Argentina.

El sector porcino argentino acaba de recibir una de las inversiones internacionales más importantes de los últimos años. El gigante español Grupo Vall Companys anunció una inversión inicial de 14 millones de dólares en la firma argentina Grupo Pacuca, en el marco de una alianza estratégica destinada a potenciar la producción y exportación de carne de cerdo desde Argentina hacia mercados internacionales.

La operación marca un nuevo paso en el proceso de expansión internacional del holding español, considerado la mayor empresa alimentaria de España y uno de los actores más relevantes del negocio agroindustrial europeo. Con una facturación superior a los 4.000 millones de euros y una producción anual que supera las 600.000 toneladas de carne porcina, Vall Companys apuesta ahora por fortalecer su presencia en América Latina a través del mercado argentino.

Según informó Grupo Pacuca mediante un comunicado oficial, la inversión contempla la adquisición de una participación accionaria dentro del ecosistema porcino de la compañía, integrado por Pacuca SA, Pacuca Bioenergía SA y Carnes Porcinas Seleccionadas SA, empresas que operan comercialmente bajo la reconocida marca Cabaña Argentina.

Además, las partes acordaron nuevos aportes de capital dentro de dos años, los cuales estarán sujetos a la valuación futura de la empresa y al crecimiento del negocio.

Un acuerdo para crecer y exportar

Desde Grupo Pacuca destacaron que la alianza tiene como principal objetivo ampliar la capacidad productiva e incrementar las exportaciones de carne de cerdo de alta calidad, integrando experiencia industrial, producción tecnificada y desarrollo comercial.

“El acuerdo busca potenciar la producción y la exportación de carne de cerdo de alta calidad, integrando capacidades productivas, industriales y comerciales para expandir la presencia tanto en el mercado interno como en el internacional”, señalaron desde la empresa argentina.

La elección de Argentina por parte del grupo español no resulta casual. En los últimos años, el país logró consolidarse como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento en producción porcina dentro de Sudamérica, gracias a la disponibilidad de granos para alimentación animal, la mejora genética y el desarrollo de tecnología aplicada al sector.

cerdos fericerdo 1 Daniel Fenoglio, de Grupo Pacuca, y Tomás Blasco, de Vall Companys

En este contexto, la llegada de capitales europeos aparece como una señal de confianza hacia la industria agroalimentaria argentina, especialmente en un escenario global donde crece la demanda de proteínas animales y alimentos de calidad.

Un modelo integrado y sustentable

Uno de los aspectos más valorados por Vall Companys fue el modelo de integración vertical desarrollado por Grupo Pacuca, que abarca todas las etapas del negocio porcino.

La compañía argentina cuenta con un sistema de cría tecnificada que produce alrededor de 240.000 animales por año listos para procesamiento. A esto se suma el trabajo de Pacuca Bioenergía SA, dedicada a transformar efluentes en energía renovable, una característica que otorga un diferencial estratégico vinculado a la sustentabilidad y a las nuevas exigencias ambientales de los mercados internacionales.

Por su parte, Carnes Porcinas Seleccionadas SA aporta la estructura industrial mediante una planta frigorífica de ciclo completo equipada con tecnología de última generación, capaz de procesar hasta 2.000 animales por día, orientada tanto al consumo interno como a la exportación.

La incorporación de Vall Companys permitirá acelerar inversiones, aumentar eficiencia y ganar escala en una actividad donde los costos productivos y la competitividad internacional resultan claves.

Continuidad de la conducción argentina

A pesar del ingreso del grupo español al capital accionario, la gestión operativa continuará bajo el liderazgo de Daniel Fenoglio, actual CEO de Grupo Pacuca. Desde la empresa remarcaron que esta decisión garantiza continuidad en el modelo de negocios y aporta previsibilidad a largo plazo.

“Su conducción aporta previsibilidad a un esquema que busca consolidarse como plataforma exportadora, apoyado en una visión de largo plazo para el desarrollo del sector porcino”, destacaron desde la firma. Fenoglio celebró la concreción del acuerdo y aseguró que representa un punto de inflexión para la compañía.

Granja El Amanecer - (20) La firma española apuesta al crecimiento del sector porcino argentino con una alianza estratégica orientada a aumentar producción, eficiencia y exportaciones.

“El acuerdo alcanzado con Vall Companys corona una etapa de fuerte crecimiento y consolidación de nuestra operación en el país, a la vez que abre definitivamente una nueva era en la cual comenzaremos a ocupar un rol cada vez más destacado en el plano global. Las oportunidades que se abren a partir de esta asociación no tienen techo”, sostuvo el ejecutivo.

En la misma línea, Tomás Blasco, responsable de proyectos internacionales del grupo español, afirmó que la alianza permitirá potenciar al máximo la capacidad productiva de ambas compañías.

“Esta alianza es clave para las dos empresas; permitirá dinamizar al máximo las operaciones productivas para satisfacer las demandas de mercado a nivel nacional y a nivel internacional”, expresó.

Expansión regional del gigante español

La operación en Argentina forma parte de la estrategia de internacionalización que Vall Companys inició en 2016. Actualmente, el grupo tiene participación en compañías agroindustriales de México, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil y Chile, en la mayoría de los casos como socio minoritario.

Con este desembarco, la empresa española refuerza su presencia regional y posiciona a Argentina como una pieza estratégica dentro del negocio porcino latinoamericano.

Para el sector agroindustrial argentino, la noticia representa no solo el ingreso de nuevas inversiones, sino también una oportunidad concreta para fortalecer la capacidad exportadora, incorporar tecnología y generar empleo en una actividad que continúa expandiéndose dentro de las economías regionales.

FUENTE: Infocampo con aportes de Redacción +P.