La llegada de los castores a Tierra del Fuego: un experimento que salió mal

En la posguerra, la administración de Juan Domingo Perón impulsó el Primer Plan Quinquenal con el objetivo de integrar y poblar los territorios nacionales. Tierra del Fuego, percibida entonces como una "tabla rasa", se convirtió en el escenario de un experimento. En este punto, el Ministerio de Marina propuso introducir el castor canadiense (Castor canadensis) para fomentar una industria peletera que generara plusvalía en la región.

Ya corría 1946 cuando el Estado argentino contrató a Tom Lamb , un célebre piloto de Manitoba conocido como "Mr. North" para que activara el plan. Así fue que Lamb capturó 20 ejemplares de castores antes de que el invierno congelara los lagos canadienses.

Embed - https://www.environmentandsociety.org/sites/default/files/thumbnails/image/figure_1_2_0.jpg La ruta recorrió 7.600 millas con escalas en Nueva York, Miami, Brasil y Uruguay.

El gobierno pagó 650 dólares canadienses por cada animal, una inversión significativa destinada a lo que la propaganda oficial llamó el "enriquecimiento de la fauna patria".

Tom Lamb: El vuelo de las 7.600 millas

El traslado de los castores implicó una proeza logística coordinada por Lamb en un avión bimotor Conso, un antiguo hidroavión de guerra. La ruta recorrió 7.600 millas con escalas en Nueva York, Miami, Brasil y Uruguay.

Embed

Durante la parada en Miami, ocurrió un incidente que Lamb relató años después en una carta: los castores royeron la puerta de madera de un depósito refrigerado y escaparon hacia las oficinas. "Todas las chicas estaban de pie sobre las mesas y las máquinas de escribir", escribió Lamb sobre el pánico que causaron los animales antes de ser recapturados.

Finalmente, Lamb aterrizó en Ushuaia y trasladó a los animales hacia la desembocadura del Río Claro, al norte del lago Fagnano. Imágenes del noticiero Sucesos Argentinos inmortalizaron el momento: un Lamb vestido de traje soltaba a los castores en las aguas fueguinas.

image Nacionalización de Argentina con colonizadores más que humanos. Cabe destacar que aquí, TdF aún se representa como un territorio vacío para ocupar. Imagen: Map by J. C. Astolfi, B. Aizcorbe, and A. E. J. Fesquet, 1950. El Trabajo en la zona Agropecuaria, Kapelusz.

El impacto del "ingeniero de ecosistemas"

La industria peletera jamás prosperó debido al aislamiento y la falta de mercados, pero el castor encontró en el sur un paraíso sin depredadores naturales como el lobo o el oso. Los roedores se expandieron por todo el archipiélago y cruzaron a Chile, ocupando la mayoría de las cuencas de agua dulce.

Como ingenieros de ecosistemas, los castores transformaron el paisaje radicalmente. Sus diques inundan zonas extensas, lo que provoca la muerte por anoxia de los bosques de lenga (Nothofagus pumilio), una especie que, a diferencia de los árboles de América del Norte, no sobrevive a la saturación hídrica.

Investigaciones del CADIC-CONICET señalan que el impacto afectó hasta el 28% de la superficie boscosa en sectores críticos de la Isla Grande. Los científicos denominan a este período el Castorceno, la mayor alteración ambiental en la región desde la última glaciación.

image Tom Lamb, el piloto contratado para traer 20 castores de Canadá. Library and Archives Canada

Hacia la restauración: El desafío de la erradicación

Hacia la década de 1980, la presencia del castor dejó de ser una promesa económica para convertirse en una Especie Exótica Invasora (EEI) problemática. En 2008, Argentina y Chile ratificaron un acuerdo binacional para restaurar los ecosistemas mediante la erradicación total de la especie.

Entre 2014 y 2018, se ejecutaron proyectos piloto financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) para evaluar la factibilidad del retiro total de los animales. Los estudios de Pablo Matías Jusim demuestran que la erradicación es técnicamente posible, pero exige una precisión extrema. Según sus datos, las trampas de golpe (tipo Conibear) instaladas en los diques y toboganes frontales alcanzan una eficiencia del 16,10%, muy superior a los lazos tradicionales.

image El noticiero Sucesos Argentinos presentó la llegada de los castores como un modelo de moralidad para la nación. Sucesos Argentinos

El mayor riesgo identificado es el "efecto Lázaro": si la remoción se detiene prematuramente, incluso una población mínima puede repoblar cuencas enteras, invalidando años de inversión. El costo operativo es elevado; se estima que la erradicación en bosques demanda una mediana de 43 trampas-noche por kilómetro de cauce.

La historia de Tom Lamb ilustra cómo una decisión basada en la visión de Patagonia como un territorio "vacío", generó un desajuste ecológico que hoy requiere una coordinación científica y diplomática sin precedentes para devolver la salud a los bosques subantárticos.

FUENTE: Sucesos Argentinos, Conicet, Scielo con aportes de Redacción +P.