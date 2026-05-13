¿Cuál es el problema de la industria del vino de todo el mundo?

El último informe de la consultora de Napa (California) Azur Associates , difundido este mes, pone en negro sobre blanco lo que muchos en la industria intuían, pero pocos se animaban a confirmar: la industria del vino no atraviesa una desaceleración pasajera, sino un reajuste estructural profundo que la empuja hacia un mercado más pequeño, más competitivo y mucho más exigente.

El documento se alinea con lecturas previas de firmas como Silicon Valley Bank o Rabobank , pero va más lejos en su diagnóstico. Para Azur, las hipótesis que sostuvieron el crecimiento vitivinícola durante décadas quedaron obsoletas. Lo que viene no es una recuperación del modelo anterior, sino la consolidación de uno nuevo, con reglas distintas.

Un consumidor diferente, un mercado diferente

El primer gran motor del cambio es conductual. Los consumidores beben vino con menos frecuencia, exploran otras categorías y comparan opciones con mayor criterio. En ese nuevo esquema, el vino ya no compite exclusivamente contra otros vinos: disputa espacio con refrescos alcohólicos, destilados listos para beber y propuestas que se adaptan mejor a los hábitos actuales de consumo.

El perfil del consumidor joven refuerza esa tendencia. Privilegia el precio, la conveniencia y la ocasión concreta de consumo por encima de la tradición o la fidelidad a una categoría. Eso obliga a las bodegas a repensar desde cero cómo, cuándo y dónde presentan sus productos.

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La distribución se estrecha

El informe dedica especial atención a la compresión del canal de distribución. Colocar producto resulta cada vez más difícil: los distribuidores seleccionan sus referencias con mayor rigor, y los minoristas reducen el espacio asignado a muchas categorías. El resultado es una pérdida de visibilidad para numerosas marcas y una presencia en el mercado cada vez más difícil de sostener.

En el canal de hostelería, la situación no es mejor. Los destilados y las bebidas listas para consumir ganan terreno en bares y restaurantes, terreno que antes era dominio casi exclusivo del vino. Azur advierte que el sector no puede seguir confiando en la inercia ni en el peso histórico de marcas consolidadas para mantener sus cifras de venta.

Fusiones, adquisiciones y capital más caro

Por otro lado, los consultores de California señalan que el mercado de fusiones y adquisiciones también refleja el cambio de ciclo. Las operaciones continúan, pero con valoraciones más bajas y compradores mucho más selectivos. El costo del capital subió de forma significativa: los tipos de interés actuales se ubican entre el 6% y el 8,5%, frente a niveles inferiores al 4% de años anteriores. Eso transforma completamente la manera de valorar activos e inventarios.

En este contexto, la tierra como garantía perdió centralidad. Lo que importa ahora es la capacidad real de generar caja. Las expansiones agresivas ceden paso a la disciplina operativa, y muchas transacciones responden a salidas ordenadas o a tensiones financieras antes que a estrategias de crecimiento.

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Exceso de producción y ajuste lento

En el plano productivo, la corrección del exceso acumulado avanza, pero no al ritmo que la situación requiere. La vendimia californiana de 2025 fue la menor desde 1999: 2,62 millones de toneladas, un 33% menos que en 2019. Aun así, en varias zonas persiste una sobreoferta clara.

Azur estima que durante 2026 podrían retirarse otras 40.000 acres de viñedo del circuito productivo, una dinámica que otro gigante del vino, como es Bourdeaux (Francia), está impulsando con incentivos para los productores que erradiquen vides y decidan reconvertirse.

La capacidad industrial también se reorganiza. La utilización media de las instalaciones bodegueras en Estados Unidos bajó desde niveles del 80%-90% en 2024 hasta una horquilla estimada del 60%-70% en 2026. Varias compañías anunciaron cierres equivalentes a 37,5 millones de cajas. Parte de esas instalaciones se reconvierte para otros usos, como alimentación premium o procesado vegetal.

Concentración mayorista y presión sobre el inventario

En la distribución mayorista, un movimiento clave redefine el mapa del sector: la compra pendiente de los mercados de RNDC por parte de Reyes Beverage Group profundiza una concentración que ya alteró el equilibrio de fuerzas.

Los grandes distribuidores amplían su oferta más allá del vino y reorganizan sus carteras con criterios más estrictos. Los niveles de inventario permanecen altos respecto de las ventas, lo que fuerza recortes de referencias en toda la cadena.

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La brújula del nuevo mercado

Para ordenar las prioridades del sector, Azur propone un marco de cuatro factores: formato, función, sabor y valor financiero, las llamadas "Four F's". El envase, la facilidad de uso, el perfil gustativo y la relación calidad-precio pesan hoy más que antes en cada decisión de compra. Las bodegas que no internalicen esas variables en su propuesta de valor quedan fuera de la conversación con el nuevo consumidor.

En el canal directo al consumidor, el informe detecta capacidad instalada por encima de la demanda y un modelo de salas de cata sobredimensionado. Azur recomienda reforzar la captación activa de clientes, optimizar la comunicación por SMS y estructurar la venta durante todo el año en torno a momentos concretos de consumo, en lugar de depender de picos estacionales.

Un sector que cambia, no que desaparece

Aunque el informe parece una suerte de compendio de cifras y analisis desafiantes, la conclusión de Azur no es apocalíptica,. Es más bien exigente: el sector vitivinícola no desaparece, pero cambia a un ritmo acelerado. Las empresas mejor posicionadas serán las que ajusten su oferta al nuevo consumidor, controlen con precisión sus números y comprendan que crecer ya no depende del tamaño, sino de la exactitud con la que se toman las decisiones empresariales.

Todo parece indicar que el mercado del vino será más pequeño. También será más competitivo. Y solo habrá lugar para quienes estén dispuestos a operar con esa nueva realidad como punto de partida.

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FUENTE: Azur Associates