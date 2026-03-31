Es un hecho: Francia encara la erradicación de viñedos en 28.000 hectáreas

El arranque de cepas en La Gironda busca reducir el excedente de vino tinto en el mercado global.

El mapa vitivinícola de Francia se prepara para una transformación estructural sin precedentes durante el ciclo 2026 . Los datos consolidados por el organismo público FranceAgriMer confirman una reducción drástica de la superficie cultivada: se eliminarán cerca de 28.000 hectáreas , cifra que representa el 3,6% del patrimonio vitícola nacional.

Sobre un total de 766.608 hectáreas registradas por las autoridades aduaneras en 2025, esta medida busca frenar la hemorragia de rentabilidad que sufren especialmente los vinos tintos con denominación de origen, asediados por la caída del consumo global y el exceso de existencias.

El epicentro de la crisis: Burdeos y Occitania bajo presión

La distribución geográfica del arranque revela una crisis concentrada en las zonas históricas de producción. El departamento de La Gironda, hogar de los prestigiosos vinos de Burdeos, encabeza la lista al concentrar el 28% de las solicitudes nacionales.

No es un dato menor: más de una cuarta parte de la superficie que desaparecerá en toda Francia pertenece a esta región. La situación se extiende hacia el sur, donde los departamentos del Aude (16%), el Gard (12%), el Hérault (10%) y los Pirineos Orientales (7%) completan el cuadro de repliegue.

El análisis técnico de las superficies afectadas arroja una conclusión contundente sobre las preferencias del mercado actual. El 83% de las hectáreas que se eliminarán producían variedades para vinos tintos, mientras que el 65% de los lotes operaban bajo el sello de Denominación de Origen Protegida (AOP).

Los viñedos de Burdeos y Côtes-du-Rhône emergen como los grandes damnificados de un cambio de paradigma donde el consumidor se aleja de los tintos tradicionales.

image Las ayudas de 4.000 euros por hectárea compensan la pérdida de superficie productiva en Occitania.

Logística del arranque y soporte financiero

El Estado francés diseñó un plan nacional dotado con un presupuesto de 130 millones de euros para incentivar esta reducción controlada. Cada viticultor que decida eliminar sus cepas recibirá una ayuda directa de 4.000 euros por hectárea.

Aunque la meta inicial del gobierno aspiraba a alcanzar las 32.500 hectáreas, las solicitudes finales sumaron casi 28.000 hectáreas, lo que implicará un desembolso estimado de 112 millones de euros.

En cuanto a la modalidad de la retirada, el 76% de los expedientes corresponden a arranques parciales, donde las explotaciones buscan mantener su actividad pero con una superficie más eficiente.

Sin embargo, existen señales de alarma social en departamentos como Gers y Gironda, donde las solicitudes de eliminación total alcanzan el 33% y el 27% respectivamente. Este fenómeno evidencia una falta crítica de relevo generacional y la salida definitiva de productores cercanos a la edad de jubilación que no encuentran rentabilidad en la continuidad del negocio.

Excepciones regionales y validación europea

Resulta llamativo el comportamiento en la zona de Cognac. A pesar de contar con una compensación sensiblemente superior que eleva la ayuda hasta los 10.000 euros por hectárea, el interés por el arranque fue menor al previsto. En el departamento de Charente apenas se eliminarán 187 hectáreas, mientras que en Charente-Maritime la cifra asciende a 383 hectáreas, demostrando que los destilados mantienen una resiliencia mayor frente a los vinos de mesa.

El cronograma administrativo avanza a paso firme. Jérôme Despey, presidente del consejo especializado en vino de FranceAgriMer, señaló que el proceso aguarda la validación de la Comisión Europea. Tras la aprobación del “Paquete Vino”, el marco legal comunitario permite estas ayudas extraordinarias para ajustar la oferta a la demanda real.

Las notificaciones oficiales llegarán antes de mediados de abril, permitiendo que los trabajos de campo comiencen de inmediato. Los viticultores disponen de un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 para completar la eliminación total de las superficies autorizadas y estabilizar así un sector que busca desesperadamente su equilibrio estructural.

Fuentes: FranceAgriMer con aportes de Redacción +P.