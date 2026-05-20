Vinos premium: ¿y si el mercado global no colapsa sino que se transforma?

La calidad sobre la cantidad redefine la estrategia de las bodegas premium en 2026.

Durante décadas, la industria vitivinícola midió su salud en hectolitros. Más volumen era sinónimo de más negocio. Ese paradigma se rompió. En 2025, el consumo mundial de vino c ayó a 208 millones de hectolitros , un retroceso del 2,7% respecto a 2024 , y el nivel más bajo registrado desde 1961.

Sin embargo, el valor del mercado global ese año alcanzó USD 483.800 millones y las proyecciones apuntan a USD 882.900 millones para 2035 , con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%.

La paradoja es deliberada: el sector vende menos vino, pero cobra más por cada botella. La premiumización —la migración del consumidor hacia productos de mayor precio y calidad percibida— dejó de ser una tendencia emergente para convertirse en la columna vertebral del negocio vitivinícola contemporáneo.

Beber menos, pero elegir mejor

La lógica del nuevo consumidor es clara. Según la encuesta anual del Wine Market Council, el 24% de la Generación Z y el 21% de los millennials modificaron sus hábitos de consumo de alcohol en los últimos dos años, con foco en la moderación consciente. No se trata de abandono, sino de reposicionamiento: se compran menos botellas por ocasión, pero la decisión de compra implica mayor disposición a pagar por calidad.

Este comportamiento tiene una traducción directa en la góndola. Las previsiones para 2026 indican que los volúmenes globales se mantienen estables, pero el valor del mercado puede crecer entre un 2% y un 4%. Ese crecimiento no responde a más consumidores ni a mayor frecuencia de consumo: responde exclusivamente a la premiumización y a la suba de precios unitarios.

El segmento que mejor expresa esta tendencia es el de vinos con precios superiores a USD 50 por botella, que sostiene su demanda con solidez gracias a consumidores de alto poder adquisitivo y coleccionistas. Los vinos ubicados entre USD 15 y USD 49 también muestran resultados positivos. En cambio, los productos por debajo de USD 10 pierden cuota de forma sostenida en los mercados maduros.

maia-wine-EtySYvz61HY-unsplash El consumidor moderno elige menos botellas y paga más por cada una que descorcha.

La trampa del segmento medio

La premiumización no beneficia a todos por igual. El segmento ubicado entre USD 10 y USD 15 enfrenta una presión doble: por abajo, compradores sensibles al precio migran hacia marcas blancas y promociones; por arriba, consumidores con mayor poder adquisitivo saltan directamente a vinos de mayor jerarquía. Esta compresión del rango medio es uno de los riesgos estructurales más señalados por analistas del sector en 2026.

El estudio de ProWein / Universidad de Geisenheim confirma que las tendencias regionales divergen. Solo los minoristas de Países Bajos y Alemania proyectan crecimiento en los segmentos premium y superpremium. En contraste, los operadores de Norteamérica, Austria, Suiza y Escandinavia anticipan retroceso en esas mismas categorías.

El consumidor explorador y el rol del origen

Dentro de la categoría premium, los vinos que mejor se posicionan son aquellos que comunican identidad territorial. El concepto de terroir —la expresión del suelo, el clima y la mano del productor en cada botella— gana relevancia como argumento de compra frente al descuento o la masividad.

En el marco de la Barcelona Wine Week 2026, los panelistas coincidieron en identificar al llamado "consumidor explorador" como el perfil dominante del segmento premium: una persona abierta, interesada en descubrir nuevas referencias, que practica enoturismo y valora que cada vino represente fielmente su lugar de origen.

La apuesta por el origen también impulsa el crecimiento de los vinos orgánicos y biodinámicos, cuya demanda creció un 18% interanual según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de Argentina. En España, los vinos orgánicos representan ya hasta el 20% de la producción nacional. La sostenibilidad dejó de ser un atributo diferencial para convertirse en condición de ingreso al segmento premium.

image El terroir austral convierte a Neuquén y Río Negro en referentes del vino de alta gama.

Patagonia, región que compite por identidad, no por precio

En el mapa del vino premium argentino, la Patagonia ocupa un lugar que los números de volumen no alcanzan a explicar. Neuquén y Río Negro concentran apenas el 0,7% del volumen exportado por Argentina, pero sus vinos logran precios implícitos que duplican el promedio nacional.

Según el informe de comercialización del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con datos al 1 de abril de 2026, Neuquén despachó al exterior 828 hectolitros por un valor de 315.000 dólares FOB, con un precio implícito de USD 3,8 por litro, por encima de los USD 3,5 que promedia el conjunto de vinos varietales exportados por el país.

La clave de esa diferencia no es coyuntural. Mientras el 31,3% del volumen exportado por Argentina en marzo de 2026 correspondió a vino a granel, la Patagonia no registró un solo hectolitro de granel en las planillas oficiales. Solo varietales fraccionados y espumosos. Una decisión comercial que sintetiza la filosofía de toda una región: el sur no compite por precio, compite por identidad.

Cepas del frío: los varietales que mejor cotizan

Las condiciones climáticas patagónicas —amplitudes térmicas elevadas, vientos constantes del oeste, suelos aluviales profundos y ciclos de maduración más largos— producen perfiles aromáticos que el mercado de alta gama reconoce y paga. El Pinot Noir patagónico, en particular el de San Patricio del Chañar (Neuquén) y el Alto Valle del Río Negro, alcanza una elegancia que raramente logran los ejemplares mendocinos: acidez natural más pronunciada, estructura más fina y mayor capacidad de guarda.

Los datos del INV confirman que las cepas alternativas al Malbec son las que mejor precio capturan en los mercados externos. El Cabernet Franc y los cortes de Malbec-Cabernet Sauvignon alcanzaron USD 7,2 por litro en el primer trimestre de 2026. El Pinot Noir se ubicó en USD 6,5 por litro. En comparación, el Malbec —que retiene el 66,5% del mercado varietal argentino— promedia USD 3,2 por litro. Las bodegas boutique del sur que apuestan a esas cepas alternativas capturan una renta extraordinaria por unidad producida.

image Todo parece indicar que la premiumización no es una corrección transitoria del mercado.

Menos volumen, más valor agregado

Los datos del Libro Electrónico de Bodegas del INV al 1 de marzo de 2026 revelan la estructura productiva de la región. Neuquén encabeza el bloque patagónico con 46.668 hectolitros en stock total, de los cuales el 37% corresponde a vinos varietales —vinos con denominación de origen y cepas identificadas—, una proporción muy superior al promedio nacional. Río Negro acompaña con 33.717 hectolitros, de los cuales 11.954 son varietales. En conjunto, ambas provincias representan el 0,8% del stock nacional, pero concentran gran parte de los vinos premium del país.

Chubut, la provincia más austral del circuito, suma 3.324 hectolitros con un enfoque en Chardonnay y Pinot Noir en climas extremos. Es la región vitivinícola más nueva de Argentina y una de las más australes del mundo. Su apuesta es aún incipiente en volumen, pero representa el límite de expansión natural del vino premium hacia el sur del continente.

Posicionamiento global en construcción

La región cuenta con 22 empresas exportadoras activas. Estas bodegas, que producen entre 5.000 y 50.000 botellas anuales en sus líneas de mayor gama, tienen presencia creciente en mercados de nicho de Europa y América del Norte, donde se consolida la demanda de vinos con historia, paisaje y producción limitada.

El enoturismo actúa como amplificador de esa identidad. Las bodegas patagónicas posicionan sus productos combinando exportación y experiencia en destino: catas entre viñedos con vistas a los Andes, maridajes con gastronomía local y un paisaje que funciona como argumento de venta en sí mismo. En 2025, el enoturismo argentino aportó más de USD 400 millones al turismo interno, con la Patagonia como uno de los polos de mayor crecimiento relativo.

image La caída del volumen global no significa decadencia del vino como categoría.

El mercado de vinos tranquilos premium proyecta un crecimiento anual compuesto del 7% hasta 2033, impulsado por la convergencia de tres factores: aumento del ingreso disponible en economías emergentes, mayor educación vitivinícola del consumidor urbano y expansión del canal directo bodega-consumidor.

Estados Unidos crece al 5,6% anual en el segmento premium; Corea del Sur lidera con un 5,8%. El mercado argentino alcanzó USD 2.530 millones en 2025 y proyecta llegar a USD 4.320 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual del 5,5%.

Una industria que no decrece: se concentra

La caída del volumen global no significa decadencia del vino como categoría. Significa una concentración del valor en el extremo superior de la cadena. Las bodegas que compiten por precio, escala y masividad enfrentan un entorno cada vez más hostil. Las que apuestan por calidad diferenciada, origen verificable y experiencia de consumo encuentran un mercado dispuesto a pagar más por menos cantidad.

La Patagonia argentina encarna esa lógica con precisión. No es la región más grande, ni la más conocida, ni la que más produce. Es, en cambio, la que mejor ilustra hacia dónde se mueve el negocio vitivinícola global: menos hectolitros, más valor por litro, más identidad por botella. La premiumización no es una corrección transitoria del mercado. Es la nueva arquitectura del negocio vitivinícola global.

FUENTE: INV, OIV, Coviar, Wine Market Council y Data Bridge Market Research.