Expo Alumiel 2026: récord de participación y avances en la apicultura patagónica

La octava edición consolidó a Aluminé como referente regional del sector apícola, con capacitaciones, concursos y una apuesta estratégica por la identidad territorial de las mieles neuquinas.

La localidad de Aluminé, en la provincia del Neuquén, cerró una nueva edición de la Expo Alumiel con números que confirman su crecimiento sostenido. Durante tres jornadas, la feria reunió a productores de Neuquén, Río Negro y Chubut en torno a un objetivo común: fortalecer la actividad apícola patagónica desde la formación, la comercialización y la articulación institucional.

La 8° edición del evento contó con 26 stands que incluyeron productores, propuestas gastronómicas, emprendimientos regionales, artesanías y empresas proveedoras de insumos para el sector, como Apimax y Ford. Participaron además alrededor de 90 apicultores y apicultoras provenientes de distintos puntos de la Patagonia, una cifra que refleja el crecimiento del interés por los espacios de encuentro técnico y comercial vinculados a la producción de miel.

Una feria técnica con mirada de futuro

Lejos de limitarse a una vitrina comercial, la Expo Alumiel volvió a posicionarse como un espacio técnico y de articulación sectorial. A lo largo del evento se desarrollaron capacitaciones, charlas e instancias de intercambio orientadas al manejo productivo, la sanidad apícola, la comercialización, el agregado de valor y los desafíos que plantea el contexto ambiental y económico actual.

Entre las exposiciones se destacaron experiencias de comercialización de miel y polen impulsadas por organizaciones patagónicas, como la Cooperativa Apícola Comahue de Fernández Oro, Río Negro, junto a distintos procesos regionales que avanzan en la comercialización de miel fraccionada.

Un capítulo especialmente relevante fue la charla sobre certificación orgánica apícola y normativa NOP (USDA), a cargo de Diego Mur, integrante de la Organización Internacional Agropecuaria (OIA). La exposición profundizó en los procesos de certificación y las oportunidades de comercialización que estos abren para el sector exportador.

También se presentaron los datos actualizados sobre establecimientos apícolas de la Patagonia, el mapa apícola provincial, los asentamientos de colmenas y los resultados de la zafra 2025-2026, a cargo de referentes técnicos de la Provincia del Neuquén.

La marca colectiva, el hito de la edición

Uno de los aspectos más significativos de esta edición fue el avance en la construcción de una marca conjunta para los productores y productoras apícolas del departamento de Aluminé. La iniciativa, impulsada junto a grupos de las comunidades Catalán y Puel y otros actores del sector, apunta a fortalecer la identidad regional de las mieles producidas en la zona, generar herramientas colectivas de comercialización y avanzar en el agregado de valor desde una perspectiva asociativa y territorial.

Esta apuesta estratégica se enmarca en una tendencia que gana terreno en la apicultura argentina: la construcción de sellos territoriales que diferencien productos en mercados cada vez más competitivos, tanto a nivel nacional como internacional. En esa línea, también se presentó la experiencia "Aluminé Honey", vinculada a las rondas de negocios desarrolladas en Apimondia 2025, celebrada en Dinamarca.

La participación de organizaciones como la Cooperativa Campesina COCAM Ltda. de Villa del Nahueve, la Cooperativa CAPAL de San Martín de los Andes y Comarca Andina, y la Asociación de Apicultores y Apicultoras del Sur Neuquino, entre otras, amplió el mapa de actores involucrados en este proceso colectivo.

Concurso Patagónico de Mieles

El Concurso Patagónico de Mieles 2026 fue uno de los momentos centrales de la feria. Se recibieron 17 muestras provenientes de localidades como Las Ovejas, Bella Vista, Aluminé, Pulmarí, Lolen, El Cholar, Senillosa, Lago Puelo, Junín de los Andes, Pilo Lil, San Martín de los Andes, Las Lajas y Lonco Luan. La evaluación se realizó mediante degustación abierta al público, registrando un total de 97 cataciones durante el viernes y el sábado.

En la categoría mieles claras, el primer premio fue para Nancy Olave, de Invernada Vieja, Las Ovejas, con 685 puntos. El segundo lugar correspondió a las comunidades Hiengueihual y Aigo, con apiarios en Lolen, con 668 puntos.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 17.06.06 Comunidades Catalán y Puel avanzan en una marca colectiva para las mieles del departamento Aluminé.

En la categoría mieles oscuras, el primer puesto fue para Martín Domínguez, con apiarios en Pulmarí y el ejido de Aluminé, alcanzando 701 puntos. El segundo lugar fue para Gisel Suyai y Romero Hilario, de Senillosa, con 638 puntos.

Más de 100 imágenes en el certamen fotográfico

La feria incluyó también un concurso fotográfico que convocó más de 100 imágenes de distintos puntos del país. La definición combinó votación presencial y participación en redes sociales.

El primer lugar fue para Cynthia Fistrahler, de Entre Ríos, con 82 votos presenciales y 276 votos en redes sociales. El segundo puesto correspondió a Laura Victoria Alcoba, de La Plata, Buenos Aires, con 64 votos presenciales y 305 en redes. El tercer lugar fue para Eugenia Quimo Costa, de Neuquén Capital, con 35 votos presenciales y 268 en redes.

Instituciones, mesa apícola y proyección regional

El viernes se realizó una nueva reunión de la Mesa Apícola, espacio que reúne a instituciones, organismos técnicos y representantes del sector para abordar problemáticas, proyecciones y estrategias de desarrollo. La instancia permitió reforzar vínculos y generar debates orientados al crecimiento de la actividad.

Se valoró además la participación de estudiantes de la Tecnicatura en Agroecología del ISETeP, quienes realizaron prácticas profesionalizantes colaborando en el concurso de mieles, la recepción de muestras y el relevamiento de información de productores participantes.

La Expo Alumiel 2026 fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Aluminé, el Programa de Desarrollo Apícola Provincial, la Secretaría de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén, la Asociación de Apicultores de Aluminé, el Centro PyME ADENEU, INTA, Turismo Neuquén, el CFPA N°4, la Corporación Interestadual Pulmarí, el Consejo Zonal Pewence, y distintas instituciones vinculadas al desarrollo apícola regional.

FUENTE: Redacción +P