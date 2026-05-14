Mercosur: se agotó en cuatro días el cupo de miel sin arancel para exportar a la Unión Europea

El primer tramo del contingente libre del arancel del 17,3% se consumió rápidamente y abrió una disputa entre los socios del bloque regional por el reparto de las exportaciones.

La miel desató una inesperada disputa dentro del Mercosur . A pocos días de la entrada en vigor del nuevo esquema comercial con la Unión Europea, exportadores de Uruguay y Paraguay cuestionaron el sistema utilizado para asignar el cupo de exportación con arancel cero, luego de que el primer tramo disponible se agotara en apenas cuatro días y quedara mayormente en manos de empresas argentinas y brasileñas.

La controversia surgió tras la implementación del acuerdo comercial provisional entre el Mercosur y la Unión Europea, que habilitó un contingente inicial de exportación de miel sin el histórico arancel del 17,3% . El debate tomó estado público cuando el periodista uruguayo Marcelo Gallardo señaló en la red social X que el contingente inicial de 7500 toneladas anuales se había agotado rápidamente desde el 1° de mayo, fecha de inicio del régimen. Según indicó, más del 80% del cupo habría sido utilizado por exportadores argentinos, principalmente de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, mientras que Uruguay y Paraguay apenas pudieron concretar operaciones marginales antes del cierre.

Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura argentina aclararon que el denominado “año 0” del acuerdo no contempla efectivamente 7500 toneladas, sino 5000 toneladas prorrateadas para los ocho meses restantes de vigencia durante 2026. Además, explicaron que el contingente fue dividido en tres tramos trimestrales. El primero, correspondiente al período comprendido entre mayo y el 30 de junio, incluía 1402 toneladas y fue el único que se agotó hasta el momento. Los siguientes cupos se habilitarán el 1° de julio y el 1° de octubre, con 1800 toneladas cada uno.

Reclamos de Uruguay y Paraguay

La discusión, no obstante, excede las cifras técnicas y expuso las diferencias estructurales entre los socios del bloque regional. Desde Paraguay reclamaron una distribución más equitativa del cupo y cuestionaron el sistema FIFO (“first in, first out” o “primero en llegar, primero en acceder”), mecanismo finalmente adoptado ante la falta de consenso político dentro del Mercosur. El sector apícola paraguayo incluso solicitó formalmente reservar al menos una cuarta parte del contingente total —equivalente a 1875 toneladas— para garantizar una participación más equilibrada.

El principal argumento de Uruguay y Paraguay es que el sistema termina favoreciendo inevitablemente a los países con mayor capacidad exportadora y logística, como la Argentina y Brasil, que cuentan con empresas preparadas para despachar rápidamente apenas se habilita el régimen.

miel macro-photo-of-working-bees-on-honeycombs-beekeeping-and-honey-production-image-1080x675 Exportadores uruguayos y paraguayos reclamaron una distribución más equitativa tras la aplicación del sistema “primero en llegar, primero en acceder”.

Desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), en cambio, defendieron el procedimiento aplicado y señalaron que no existió ninguna maniobra irregular. El presidente de la entidad, Lucas Martínez, explicó que los exportadores argentinos ya tenían contratos firmados, documentación preparada y contenedores listos antes de la entrada en vigor del esquema comercial. A eso se sumó la fuerte estacionalidad de los embarques, concentrados entre abril y junio.

“La Argentina ya tenía todas las condiciones dadas para hacerlo. No hubo mala intención. Al no haber acuerdo entre los socios del Mercosur, se utilizó este sistema y dio ese resultado”, sostuvo Martínez. Según explicó, si exportadores uruguayos hubieran ingresado primero sus operaciones, también habrían accedido al beneficio.

El dirigente remarcó además que la Argentina posee una estructura exportadora muy superior a la de sus vecinos. Actualmente exporta alrededor de 90.000 toneladas de miel por año a nivel mundial y entre 30.000 y 32.000 toneladas tienen como destino la Unión Europea. Uruguay, en comparación, exporta en un buen año unas 12.000 toneladas, de las cuales entre 8000 y 9000 llegan al mercado europeo.

En ese contexto, Martínez consideró “lógico” que los primeros embarques beneficiados por el nuevo acuerdo hayan sido argentinos y brasileños. También recordó que las negociaciones comerciales del Mercosur no se realizan producto por producto, sino sobre un amplio conjunto de bienes agrícolas, lo que explica las diferencias de posición entre los países.

Según relató, Brasil proponía que la distribución se calculara tomando el volumen total de exportaciones agrícolas hacia Europa, mientras que la Argentina pretendía utilizar exclusivamente el volumen histórico exportado de miel al bloque europeo. Como nunca hubo acuerdo, finalmente se aplicó el sistema FIFO.

Un conflicto que expone las asimetrías del Mercosur

La tensión se incrementó después de que el Gobierno argentino anunciara el primer embarque de miel que ingresó a Europa sin pagar el arancel del 17,3%. Se trató de un envío de 22 toneladas procesadas en Concordia, Entre Ríos, que se convirtió en el primer certificado emitido bajo el nuevo esquema.

Mientras tanto, el acuerdo Mercosur-Unión Europea prevé una ampliación progresiva de los cupos libres de aranceles. Para 2027 se espera un contingente de 15.000 toneladas; luego ascenderá a 22.500 en el segundo año, 30.000 en el tercero, 37.500 en el cuarto y finalmente alcanzará las 45.000 toneladas anuales a partir del quinto año de vigencia.

Detrás de la disputa por la miel subyace una discusión más profunda sobre las asimetrías económicas dentro del Mercosur. La rápida utilización del primer cupo dejó en evidencia las diferencias de escala entre los países miembros y anticipa nuevas tensiones a medida que avance la implementación del acuerdo comercial con Europa.

FUENTE: Periodista Marcelo Gallardo, La Nación y aportes de Redacción +P.