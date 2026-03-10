Barda del Medio busca su mejor miel en un concurso abierto al público

El veredicto del público: A través de una cata ciega en copas de vidrio, los vecinos podrán votar su miel favorita según color, aroma y sabor.

Los apicultores regionales fueron convocados a participar de la Fiesta Aniversario de Barda del Medio . El próximo 22 de marzo, el stand del INTA se transformará en un espacio de cata y descubrimiento con el Concurso de Mieles 2026 , una iniciativa que busca premiar el esfuerzo de los pequeños productores y, al mismo tiempo, educar el paladar de la comunidad.

El concurso tiene un destinatario muy claro: el productor de escala familiar. La convocatoria está abierta a apicultores con RENAPA que posean menos de 60 colmenas. Podrán participar aquellos que tengan sus apiarios en el territorio del municipio de Cordero, pero también quienes hayan dado sus primeros pasos en la actividad a través del Curso de Iniciación en Producción Apícola 2025 , el cual fue dictado en Barda del Medio.

"Queremos que el vecino sepa que detrás de cada frasco de miel, hay un ecosistema vivo y un trabajo artesanal inmenso", destacaron desde la organización. Por eso, cada participante recibirá una libreta de cronograma apícola, una herramienta técnica esencial para organizar las tareas de la temporada en nuestras zonas templadas.

Miel con identidad: El concurso está destinado a productores de escala familiar y alumnos del curso de iniciación apícola 2025.

El público tiene la última palabra

A diferencia de las catas técnicas cerradas, aquí el protagonista es el consumidor. Bajo una metodología de "cata ciega", a cada miel se le asignará un número para garantizar la imparcialidad. Las muestras serán servidas en copas de vidrio, permitiendo que el público no solo pruebe el producto, sino que también observe su color y brillo.

Los visitantes de la fiesta podrán degustar las distintas variedades y emitir su voto según su preferencia. Además, se invitará a los participantes a completar formularios para describir aromas y sabores detectados. Este ejercicio permitirá generar una descripción colectiva de las mieles de la zona, basada en la percepción real de la comunidad.

Hacia el final de la fiesta, se entregarán los reconocimientos a las mieles más votadas: primer, segundo y tercer puesto. Es una oportunidad única para entender que la miel local es el resultado de un territorio que debemos valorar.

Guía para participar:

¿Qué presentar?: Una muestra de 250 gramos de miel de la cosecha 2026.

Recepción de muestras: En el stand del INTA durante todo el sábado 21 y el domingo 22 hasta las 18:00 hs.

Lugar: Fiesta Aniversario Barda del Medio (Stand INTA).

Requisito clave: Contar con RENAPA (menos de 60 colmenas) o haber sido alumno del curso de iniciación 2025.

