Miel: El repunte del "oro dulce" argentino y la fuerte apuesta por el mercado de EE.UU.

El mercado de Estados Unidos concentra casi la totalidad de las compras del bloque USMCA a la apicultura local.

El sector apícola nacional mostró signos de vitalidad durante el último ciclo comercial. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el complejo miel exportó un total de USD 216 millones en 2025 . Este valor representa una suba interanual del 13,2% en comparación con los registros de 2024.

Este crecimiento posiciona al sector con una participación del 0,2% sobre el total de las exportaciones de bienes del país. Aunque la cifra muestra una recuperación respecto al bienio anterior, todavía se sitúa por debajo de los USD 252 millones alcanzados en 2022.

El informe técnico del INDEC destaca que este complejo integra una de las cadenas productivas que vincula materias primas con productos de valor agregado bajo una óptica de análisis alternativa.

Radiografía del complejo miel

La estructura exportadora de este nicho mantiene una hegemonía clara. La miel natural concentra el 97,8% de las ventas totales del complejo. El resto de los envíos al exterior se distribuye entre productos secundarios pero necesarios para la cadena, como la cera de abeja y la comercialización de las propias abejas.

Desde una perspectiva metodológica, el complejo clasifica sus productos para estudiar la relación entre las ventas externas y la estructura productiva. La vinculación de estas posiciones arancelarias permite identificar la importancia de la cadena de insumo-producto en el comercio exterior. En este sentido, la producción apícola argentina conserva su perfil tradicional con un fuerte enfoque en el producto a granel de alta calidad.







El desafío de la concentración: EE.UU. y la UE

Uno de los datos más reveladores para los especialistas del sector radica en la distribución de los destinos. El complejo miel presenta un alto grado de concentración, con un índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) de 0,40. Según el marco teórico del informe, un IHH cercano a uno refleja una mayor dependencia del país respecto a sus socios comerciales.

En términos concretos, solo dos destinos absorben el 79,1% de las ventas totales. El bloque USMCA -que incluye a Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y territorios vinculados en América y Oceanía, y México- encabeza la demanda con USD 134 millones, donde EE.UU. ostenta una participación dominante del 99,4% dentro de dicha zona económica.

Por otro lado, la Unión Europea adquirió productos por USD 60 millones. Esta centralización del mercado plantea desafíos estratégicos para los exportadores frente a posibles cambios en las políticas comerciales de estos destinos clave.

Evolución histórica y perspectiva del mercado

Al analizar la serie histórica 2022-2025, se observan fluctuaciones significativas en el valor de los despachos. En 2023, las exportaciones cayeron a USD 187 millones, iniciando un leve proceso de recuperación en 2024 con USD 191 millones. El salto hacia los USD 216 millones en 2025 confirma el quiebre de la tendencia negativa de los años previos.

Pese a este incremento reciente, la variación porcentual entre 2025 y 2022 marca todavía un saldo negativo del -14,4%. No obstante, el sector apícola se mantiene como un componente relevante dentro del "resto de exportaciones" que no integran los diez complejos principales, pero que aportan divisas genuinas a la economía nacional.

Fuente: INDEC con aportes de Redacción +P