Importaciones de cerezas chilenas en Argentina alcanzan un nivel histórico: 1.273 toneladas

El ingreso de cerezas chilenas marcó un máximo histórico, con un salto interanual del 120% y un crecimiento del 360% frente al promedio de los últimos cinco años.

La campaña 2025/2026 de cerezas quedará registrada como un verdadero punto de inflexión para el mercado argentino. No solo por el contexto internacional desafiante ni por las dificultades climáticas que atravesó la producción local, sino fundamentalmente por un dato que marca un antes y un después: e ntre octubre de 2025 y febrero de 2026 las importaciones totalizaron 1.273 toneladas, el mayor volumen registrado hasta ahora por la Argentina.

La cifra, que aún podría incrementarse levemente cuando se consoliden los datos de marzo, implica un crecimiento interanual del 120% y un salto superior al 360% frente al promedio de los últimos cinco años. En términos estadísticos, el movimiento es contundente. En términos estructurales, plantea interrogantes profundos sobre el futuro del negocio.

Hay un elemento adicional que amplifica la dimensión del fenómeno: el 100% del volumen importado provino de un único origen, Chile. Entender lo que está ocurriendo en el mercado argentino exige, necesariamente, comprender la transformación —y la crisis de sobreoferta— que atraviesa hoy el principal exportador mundial del hemisferio sur.

El trasfondo: la expansión estructural chilena

La temporada comenzó en octubre del año pasado bajo un escenario que ya anticipaba tensiones. Chile venía consolidando una política agresiva de expansión del cultivo de cerezas. Nuevas plantaciones, incorporación de genética de alto rendimiento, mejoras en logística y tecnología de postcosecha impulsaron un crecimiento sostenido de la producción.

El resultado fue una cosecha récord que encontró límites inesperados en los mercados de destino, tal como ya había ocurrido la pasada campaña. Durante la última década, el crecimiento chileno estuvo fuertemente apalancado por la demanda asiática, particularmente de China, donde la cereza se posicionó como producto premium asociado a celebraciones y regalos. Sin embargo, en esta campaña volvieron a evidenciarse signos de saturación: mayores stocks, competencia creciente y presión logística que impactó en precios.

Europa y Estados Unidos tampoco mostraron capacidad de absorber incrementos tan significativos de oferta. La consecuencia fue una caída de cotizaciones en los principales destinos y una necesidad urgente de diversificar mercados. En ese reordenamiento comercial, América Latina ganó protagonismo y Argentina emergió como una de las tantas plazas clave a testear. El incremento de los envíos chilenos hacia el mercado argentino superó el 100% en apenas un año. Así se explica el récord de 1.273 toneladas ingresadas en lo que va de la campaña.

El mercado argentino de cerezas tiene una característica distintiva: es de nicho. A diferencia de frutas de consumo masivo, la cereza se concentra en segmentos de alto poder adquisitivo, con mayor penetración en grandes centros urbanos y fuerte presencia en fechas específicas.

cerezas mercado interno Con precios que llegaron a superar los 10 dólares por kilo en el mayorista, el mercado argentino logró sostener valores pese al récord de importaciones.

En ese contexto, la llegada de más de mil toneladas adicionales parecía, en principio, una amenaza directa para el equilibrio de precios. La lógica económica indicaría que una expansión tan marcada de oferta en un mercado relativamente pequeño debería presionar las cotizaciones a la baja. Sin embargo, el derrumbe no ocurrió. Y para entender por qué, es necesario incorporar otro factor determinante de esta campaña: la mayor demanda.

El impacto del granizo en la Patagonia

La producción argentina, concentrada en la región patagónica, atravesó una temporada climáticamente compleja. Fuertes tormentas de lluvia y granizo afectaron amplias zonas del norte de la Patagonia, especialmente en las provincias de Río Negro y Neuquén.

Los daños no solo redujeron volúmenes, sino que afectaron la calidad de parte de la fruta. Una proporción relevante de la producción que originalmente tenía destino exportador debió reorientarse al mercado interno por no cumplir con los estándares exigidos por compradores externos.

Esto generó un fenómeno particular: el mercado doméstico recibió simultáneamente más fruta local —que no pudo exportarse— y el volumen récord proveniente de Chile. En teoría, un doble aumento de oferta. No obstante, el comportamiento de los precios mostró una resiliencia notable.

Las estadísticas del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), donde se comercializa alrededor del 30% de las cerezas que circulan en el país, permiten observar la dinámica con mayor precisión.

Durante octubre, noviembre y diciembre de 2025 los precios mayoristas y al consumidor se ubicaron por encima de los registrados en igual período de la campaña 2024/2025. En varias semanas del último trimestre del año pasado, las cotizaciones superaron los 10 dólares por kilo en el segmento mayorista, equivalentes a aproximadamente 14.000 pesos por kilo al tipo de cambio mayorista de referencia.

En enero y febrero los valores se estabilizaron respecto de la temporada previa, con un rango de entre 5 y 7 dólares por kilo. Aun así, en promedio, los precios en dólares resultaron levemente superiores a los del ciclo anterior. El dato es clave: el mercado absorbió mayores volúmenes sin deteriorar la rentabilidad del productor.

La lógica del segmento ABC1

La explicación descansa, en parte, en la naturaleza del consumidor de cerezas en Argentina. Se trata de un público mayormente encuadrado en el segmento ABC1, con alto poder adquisitivo y sensibilidad reducida frente a variaciones de precio cuando la calidad acompaña.

cerezas chile galpon El crecimiento de las importaciones de cerezas chilenas refleja la expansión estructural del sector exportador trasandino y su impacto en América Latina, donde Argentina se consolida como destino estratégico.

La cereza es percibida como un producto premium, asociado a frescura, sabor diferencial y estacionalidad marcada. Cuando la fruta mantiene firmeza, calibre y presentación, el consumidor convalida valores elevados. En esta campaña, tanto la fruta importada como la local mantuvieron estándares aceptables en góndola. Esa consistencia permitió sostener el posicionamiento del producto y evitó una competencia destructiva por precio.

Además, la mayor disponibilidad de fruta generó mayor visibilidad en puntos de venta y estimuló una ampliación moderada de la demanda dentro del mismo segmento socioeconómico. No se trató de una masificación, pero sí de una ampliación del consumo en un nicho que respondió positivamente.

Un equilibrio frágil hacia adelante

Si bien la temporada 2025/2026 puede considerarse equilibrada en términos de precios y rentabilidad, el escenario futuro genera inquietud. Chile proyecta para la próxima campaña exportaciones cercanas a 135 millones de cajas, equivalentes a más de 650.000 toneladas. La comparación con Argentina es elocuente: en un año óptimo, el país podría alcanzar unas 8.000 toneladas exportables.

La brecha de escala es abismal. Para Chile, redireccionar un pequeño porcentaje de su producción hacia Argentina representa un movimiento marginal. Para el mercado argentino, ese mismo volumen puede alterar profundamente el equilibrio interno. Si la sobreoferta estructural chilena se consolida y los mercados tradicionales continúan mostrando límites de absorción, América Latina —y particularmente Argentina— podría recibir mayores flujos en las próximas temporadas. Allí radica la principal preocupación del sector local.

Paradójicamente, la diferencia de escala también puede jugar a favor de Argentina. El país no compite en volumen, pero sí puede hacerlo en calidad y segmentación. La cereza argentina, producida en condiciones agroclimáticas particulares de la Patagonia, posee reconocimiento por su firmeza y características organolépticas. La menor escala permite flexibilidad comercial: colocación de pequeños volúmenes en nichos específicos, atención personalizada a compradores y construcción de relaciones comerciales de alto valor agregado.

Mientras Chile necesita grandes mercados para absorber su producción masiva, Argentina puede orientarse a destinos selectivos donde la competencia sea menos intensa y los precios más atractivos. La clave estratégica será profundizar esa diferenciación y evitar una competencia directa basada exclusivamente en precio.

La campaña que viene, bajo la lupa

Con la mayor parte de la producción argentina ya comercializada y sin expectativas de grandes movimientos en marzo, el foco comienza a trasladarse hacia la próxima temporada. Si Chile efectivamente incrementa su oferta hasta los niveles proyectados, el mercado regional podría enfrentar mayores tensiones. Argentina deberá decidir si fortalece su presencia en el mercado interno —donde este año demostró resiliencia— o si redobla esfuerzos para abrir nuevos nichos en el exterior.

cereza 1 prdcereza-1000x600 Más fruta, más oferta y un récord inesperado: Argentina importó 120% más cerezas chilenas en un año. El mercado resistió el impacto, pero el próximo ciclo será clave.

La experiencia reciente deja una enseñanza clara: el récord importador no provocó el colapso que muchos temían. La combinación de clima adverso que limitó la oferta exportable local, calidad sostenida en góndola y demanda premium activa permitió sostener valores. Pero ese equilibrio podría no repetirse automáticamente si las condiciones cambian.

Las 1.273 toneladas importadas entre octubre y febrero constituyen mucho más que un número. Representan una señal de que el mercado argentino ya forma parte del tablero estratégico regional de la cereza. El crecimiento interanual del 120% y el salto del 360% respecto del promedio quinquenal muestran que el flujo puede escalar rápidamente cuando las condiciones internacionales lo impulsan.

La pregunta de fondo es si este fenómeno será recordado como un episodio excepcional derivado de una cosecha récord chilena o como el inicio de una nueva etapa de mayor integración regional y competencia sostenida.

Por ahora, la campaña 2025/2026 deja un saldo particular: récord histórico de importaciones, precios firmes, rentabilidad preservada y una advertencia clara hacia el futuro. En un negocio donde la escala mundial se concentra en pocos jugadores y donde la logística y la calidad definen el éxito, la Argentina deberá apostar a su principal fortaleza: la diferenciación.

El récord ya es parte de la estadística. Lo que ocurra en las próximas temporadas determinará si fue una anomalía pasajera o el comienzo de una transformación estructural en el mercado argentino de cerezas.