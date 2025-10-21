Miel de Neuquén conquista mercados: Exportaciones orgánicas a UE, EEUU y Japón, en el horizonte
¿Puede la miel de Neuquén liderar el mercado global ante la crisis de colmenas? Apicultores locales cierran deals en Dinamarca por US$ millones.
Apicultores neuquinos brillaron en el Congreso Internacional de Apicultura Apimondia 2025, celebrado en Copenhague, Dinamarca. Con rondas de negocios que generaron interés en 12 mercados clave, esta misión posiciona a la miel argentina como premium global. Representando a Neuquén, delegados cerraron contactos con importadores de UE, EEUU, Líbano, Marruecos y Japón, impulsando exportaciones ante la sequía de oferta mundial.
Argentina desplegó un espacio institucional gestionado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), atrayendo a miles de visitantes que probaron mieles neuquinas. El evento reunió a 12 empresas de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Salta, La Pampa, Neuquén, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires.
Por Neuquén, destacaron: Sebastián Wouterlood y Edmundo Candia, apicultores de Aluminé y Huinganco respectivamente; y Nancy García, referente del Programa Provincial Apícola del Centro PyME-ADENEU.
La delegación concretó rondas de negocios con importadores de Alemania, Azerbaiyán, Francia y Estados Unidos, sumando interés en Unión Europea, EEUU, Líbano, Marruecos y Japón.
Valor Agregado: Calidad y tendencias globales
Nancy García enfatizó: “La miel de las provincias argentinas tiene mucho potencial y es muy valorada por los importadores mundiales por su gran calidad”. Las mieles neuquinas, con perfiles florales únicos del norte patagónico, captaron atención por su certificación orgánica y trazabilidad.
“Estas actividades permiten a los apicultores neuquinos con potencial exportador comprender a los consumidores de otros países, sus tendencias y comportamientos, clave para posicionar productos”, destacó García. La misión reveló demandas crecientes por miel orgánica y sostenible, alineadas con regulaciones UE como el Green Deal.
Innovaciones Técnicas: IA y genética al rescate
La delegación accedió a presentaciones técnicas sobre avances apícolas:
- Sistemas para reducir mortalidad invernal de abejas (hasta 30% menos pérdidas).
- Inteligencia Artificial para monitoreo de colmenas, detectando patrones de estrés o enfermedad en tiempo real.
- Impacto de virus en colmenas y selección genética para mejorar sanidad.
Gestiones de Cancillería Argentina facilitaron visitas a:
- DAKOFO: Asociación danesa de granos y piensos.
- Consejo Agrícola y Alimentario de Dinamarca.
- FoodNationDenmark: Cluster público-privado para promoción alimentaria internacional.
Estos insights posicionan a Neuquén como hub innovador en apicultura 4.0.
Balance positivo: De Aluminé al mundo en 25 años
Sebastián Wouterlood y Gustavo Sangiugliani, con 25 años en producción, inauguraron hace 2 años su planta de extracción y fraccionamiento en Aluminé. “La semana pasada logramos la habilitación de la planta y ahora vamos por las habilitaciones para exportar”, adelantó Wouterlood.
Su empresa maneja 2.000 colmenas, distribuidas en Aluminé y Confluencia. Hace 5 años, certificaron 450 colmenas orgánicas. “En Apimondia, la miel orgánica es la ‘niña bonita’: la de mayor demanda internacional”, resaltó.
La preparación fue clave: “Hemos participado en rondas en Chaco, Córdoba y Apimondia Chile. Vamos aceitando mecanismos, más cómodos y preparados”, concluyó Wouterlood.
Esta misión acelera habilitaciones sanitarias para US$ 5-10 millones anuales en exportaciones neuquinas. Con demanda global por miel orgánica al 15% anual (FAO), Neuquén emerge como líder patagónico. Los apicultores llaman a intensificar capacitaciones PyME-ADENEU para escalar.
Fuente: gobierno de Neuquén con aportes de +P
