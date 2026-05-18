Álamo de la Patagonia: el recurso local que busca revolucionar la construcción de viviendas

El primer ensayo nacional sobre el uso del álamo en entramados livianos abre nuevas oportunidades para la industria foresto-constructiva de la Patagonia.

La provincia de Río Negro comenzó a dar pasos firmes hacia una nueva etapa de desarrollo para uno de sus recursos naturales más representativos: el álamo. Tradicionalmente vinculado a la protección de cultivos y a distintos usos industriales, este árbol podría convertirse ahora en un componente estratégico para la construcción de viviendas sustentables, gracias a un estudio técnico que evaluó con resultados positivos su aplicación en sistemas de entramado liviano.

La iniciativa fue impulsada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , a través de su área de Tecnologías Sustentables, en conjunto con el Gobierno de Río Negro mediante la Dirección de Recursos Forestales de Valles Irrigados. El trabajo constituye el primer ensayo realizado a nivel nacional para analizar el desempeño de la madera de álamo en este tipo de estructuras constructivas.

El objetivo principal del estudio fue determinar si la madera producida en los valles irrigados de la provincia puede integrarse de manera eficiente y segura en soluciones habitacionales modernas, especialmente en sistemas que priorizan la sustentabilidad y el uso de materiales naturales. Para ello, se analizaron variables fundamentales como la conductividad térmica y la resistencia al fuego, dos aspectos determinantes a la hora de validar cualquier material destinado a la construcción de viviendas.

Construcción sustentable y eficiencia energética

La investigación se centró en una técnica basada en materiales naturales compuestos por madera de álamo, fibras vegetales y tierra. Este sistema busca ofrecer una alternativa constructiva más amigable con el ambiente, con menor impacto energético y con capacidad de adaptarse a las necesidades habitacionales actuales.

Los resultados obtenidos fueron alentadores. Según los especialistas, el uso del álamo en sistemas de entramado liviano mostró condiciones favorables para mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Esto significa que las construcciones podrían conservar mejor la temperatura interior, reduciendo la necesidad de calefacción en invierno y refrigeración en verano, con el consecuente ahorro energético y económico para las familias.

Además de los beneficios ambientales, el proyecto abre una nueva oportunidad para la economía regional. En los valles irrigados de Río Negro, el álamo ha formado parte del paisaje productivo durante décadas. Su presencia fue clave como cortina forestal para proteger cultivos del viento y también como recurso para diversas actividades industriales. Sin embargo, hasta ahora su potencial dentro del sector de la construcción no había sido plenamente explorado ni respaldado por estudios técnicos específicos.

La posibilidad de incorporar esta madera a sistemas constructivos certificados representa un avance significativo para la cadena foresto-industrial rionegrina. No solo permitiría diversificar los usos del recurso, sino también agregar valor local a la producción y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

El desafío de consolidar una nueva industria

Antonio Puerta, director de Valles Irrigados, destacó la importancia de este avance y subrayó que se trata de un paso concreto hacia una nueva etapa productiva para la provincia. “Estamos transformando un recurso propio de nuestra región en una alternativa real para la construcción. El álamo tiene disponibilidad y condiciones, y este tipo de estudios nos permite empezar a posicionarlo en una nueva etapa productiva”, afirmó.

alamos cultivo-de-alamos La madera producida en los valles irrigados de Río Negro podría convertirse en un insumo estratégico para viviendas más eficientes y con sello regional.

La incorporación de materiales regionales en la construcción también responde a una tendencia global orientada hacia modelos más sustentables. En distintos países, los sistemas de construcción en seco y los entramados livianos elaborados con madera han ganado protagonismo debido a su menor impacto ambiental, su rapidez de ejecución y su capacidad de eficiencia energética. En ese contexto, Río Negro busca posicionarse como una provincia capaz de desarrollar soluciones innovadoras a partir de recursos propios.

Otro aspecto relevante del proyecto es el aporte científico y tecnológico que implica. Hasta ahora, en Argentina no existían antecedentes técnicos suficientes sobre el uso específico del álamo en este tipo de sistemas constructivos. La información generada por el estudio permitirá avanzar en futuras normativas, certificaciones y experiencias piloto que faciliten su implementación a mayor escala.

Los especialistas coinciden en que el desafío ahora será avanzar en la transferencia tecnológica y en la articulación entre el sector público, el ámbito científico y la industria privada. La meta es transformar los resultados obtenidos en experiencias concretas que permitan consolidar al álamo como un insumo estratégico para la construcción de viviendas en Río Negro y, eventualmente, en otras regiones del país.

alamos casa Especialistas evaluaron el desempeño del álamo en sistemas de construcción y destacaron su potencial para reducir el consumo energético en viviendas.

En un escenario donde la demanda habitacional continúa creciendo y donde las políticas de sustentabilidad adquieren cada vez más relevancia, la utilización de recursos locales como el álamo aparece como una alternativa con múltiples beneficios. La combinación de producción regional, innovación tecnológica y construcción sustentable podría marcar el inicio de una nueva etapa para la foresto-industria rionegrina.

Con este primer antecedente positivo, Río Negro comienza a proyectar el futuro de uno de sus recursos más característicos desde una mirada renovada: no solo como parte de su identidad productiva, sino también como protagonista de soluciones habitacionales más eficientes, sostenibles y vinculadas al desarrollo local.

FUENTE: Gobierno de Río Negro con aportes de Redacción +P.