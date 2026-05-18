"Río Negro va a ser verde": la apuesta de Sturzenegger al riego y las inversiones

El funcionario vinculó el futuro productivo de la Patagonia con el desarrollo del riego, la llegada de capitales y una mayor apertura económica para el sector agropecuario.

“Cuando se viaje al sur, Río Negro va a ser todo “verde” . Un maíz sin químicos, con una irradiación única, con un muy buen suelo, pero antes hay que hacer la inversión en riego”, dijo el ministro “desregulador”, Adolfo Sturzenegger, ante una audiencia en la que, en la primera fila, estaba el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

El hecho tuvo lugar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires , durante la Jornada de Jonagro, que anualmente organizan los ruralistas de CRA, que preside Carlos Castagnani, y en la que, de entrada, con Sturzenegger a la cabeza, no hubo concesiones, ya que el funcionario no se privó, incluso, de las “correcciones” ante algunos dichos que dejaron en claro, lamentablemente, que, a pesar del tiempo transcurrido (más de 20 años), todavía varios no conocen del todo la “letra” de las propuestas que están en juego.

Un caso fue cuando aludió a los que sostienen que “defienden a los productores”, en referencia a los cambios que se tratan de impulsar para modernizar el sistema de semillas. “Y yo digo que defender la propiedad intelectual de la semilla, eso sí es defender al productor. No dejar caer la productividad. ¿Cómo es posible que un algodón en Brasil rinda 1.400 kg/ha y en Chaco 600 kilos? Eso es porque falta un marco legal que proteja a las semillas de 1.400 kilos. Lo que digo es que podríamos duplicar la producción del Chaco. Y también ocurre lo mismo con el tabaco o el trigo…”, replicó.

Pero tan importantes como las aclaraciones fueron algunos adelantos, como cuando afirmó que “en las próximas semanas va a haber una liberación muy fuerte del mercado de capitales. Todas las emisiones por debajo de los U$S 100 millones (unos 120 millones de UVAs) no van a necesitar autorización previa de la CNV”.

Menos regulaciones y apertura a las inversiones

“Siempre me pregunté por qué el campo se financiaba con deuda y nunca con acciones. Creo que era por la complejidad que había. Ahora va a ser mucho más simple y ágil. Todo esto va a cambiar en unos 15 días”, aseguró.

También confirmó que “el Estado debe ser menos ‘invasivo’. Por eso, en la producción de fruta le sacamos una serie de competencias al Senasa, especialmente sobre calidad, ya que eso lo debe fijar el mercado, y el Senasa se debe concentrar en los certificados fitosanitarios y de policía sanitaria. Tiene que controlar la sanidad, no la calidad. Nada tiene que hacer el Estado en esto”, aseguró, ante la mirada atenta y muy silenciosa, especialmente de las primeras filas.

Y, aunque no es inmediato, fue muy importante la ratificación de la apertura del mercado de fertilizantes y las nuevas inversiones previstas. “Abrimos la comercialización. Argentina está creciendo en la producción de gas y puede inyectarlo a U$S 2,5/BTU (en Neuquén y Río Negro), mientras que Brasil lo hace a U$S 10/BTU. De tal forma, el país pronto va a ser uno de los mayores productores de nitrogenados y, para eso, ya tenemos en carpeta dos gigantescos proyectos de U$S 5.000 millones cada uno”, especificó.

sturzenegger bolsa de rosario Durante Jonagro, Sturzenegger prometió cambios en semillas, fertilizantes y mercado de capitales, y afirmó que Río Negro puede convertirse en un polo agrícola de alto rendimiento.

Pero no se quedó ahí. También explicó que “tenemos en el Senado la derogación de la Ley de Tierras (...)”. El Gobierno estima que solo por esta ley se podrían recibir aproximadamente unos U$S 15.000 millones en inversiones en propiedades (biorefinerías, plantas de celulosa, aserraderos, etc.), lideradas por el Litoral, Chaco y Formosa, con casi U$S 10.000 millones.

No fue el único trámite parlamentario que mencionó. También confirmó que “estamos llevando al Congreso la derogación de la Ley de Cabotaje Fluvial que, por ejemplo, le baja a Misiones 15% los costos totales de la industria forestal, ya que hasta ahora se hace todo el movimiento por camiones (y pasaría a hacerse por barcazas)”.

El mensaje sobre retenciones, mercados y ganadería

Tras asegurar que “este es un gobierno que cree absolutamente en el sector agropecuario, ya que la riqueza la producen los productores, no el Gobierno”, Sturzenegger tocó un punto delicado y recurrente en Argentina, como fue la intervención en los mercados.

“El Poder Ejecutivo cree que los precios tienen que cumplir su función”, dijo, poniendo a la ganadería como ejemplo. “Es un gobierno que piensa que tiene que haber una recuperación del stock (ganadero) después de dos décadas de destrucción. Esa retención va a tener efecto sobre los precios, pero vale la pena saber que este gobierno se va a ‘bancar’ los (mayores) precios que tiene que haber para que se recompongan los mercados y todo pueda funcionar”, sostuvo.

Sin esquivar los temas urticantes, el “ministro de la motosierra” recordó que “antes de Milei el tipo de cambio no era de equilibrio. La brecha era muy grande entre el oficial y el libre. Y eso lo pagaron ustedes. Lo primero que hizo Milei fue la unificación del tipo de cambio, para que el campo recibiera el verdadero valor por lo que producía”.

“Por supuesto que está el tema sobre los DEX (retenciones), pero muchos fueron desapareciendo. El avance fue absolutamente extraordinario. Lo relevante es poder bajarlos, pero manteniendo el superávit. En grandes áreas de la economía, las retenciones ya son algo del pasado”, agregó.

También repasó medidas vinculadas a warrants, internet satelital, importación de maquinaria usada, exportación de ganado en pie y la flexibilización de restricciones sanitarias y comerciales.

Semillas, privatizaciones y eficiencia productiva

“También liberamos el INTI (...). Ahora las certificaciones también las pueden hacer los privados”, sostuvo el funcionario, al tiempo que repasó otros cambios regulatorios y privatizaciones en marcha, entre ellas la concesión de 9.000 kilómetros de rutas y la futura privatización de Belgrano Cargas con sistema de open access.

Luego volvió sobre dos puntos centrales: el riego y las semillas. “El gran cambio ahora es el riego por la parte impositiva y, al abrir también la importación de equipos y el ingreso de maquinaria usada, este país va a cambiar; hasta los costos por la volatilidad de la cosecha van a cambiar (se van a achicar)”, señaló.

semillas ley de semillas trigo f9baa8c8-ff1f-43ec-9a3f-f60afa49811d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0 Con críticas al exceso de regulaciones, Sturzenegger afirmó que el Gobierno busca acelerar inversiones en riego, semillas y fertilizantes para potenciar al agro.

En cuanto a las semillas, destacó que “el problema son las autógamas, y el no tener derechos de propiedad afectó mucho la productividad de los cultivos”.

Aclaró, sin embargo, que “ningún productor tiene que cambiar su statu quo. Va a poder seguir haciendo lo mismo”.

“El INASE va a ser un tribunal de alzada para los arbitrajes, y la fiscalización va a ser privada. Se la vamos a transferir. Y va a ser para todas las semillas que se registren a partir de ahora”, cerró.

En el aire quedó flotando la afirmación de Frigerio cuando habló: “Nosotros recién estamos dándonos cuenta de algo que los productores ya vienen haciendo hace rato: achicar los gastos y mejorar la eficiencia”.

“Esperemos entonces que actúen rápido”, murmuró un productor desde las primeras filas.