Cosecha en el desierto: recorremos desde adentro el milagro de los olivares en la Patagonia

El despertar de la meseta: Arrancó la cosecha de olivos en el corazón del desierto patagónico.

Arrancó la cosecha en los olivares de Neuquén , justo en la mitad de la temporada otoñal, cuando las temperaturas bajan cada vez más y algunas lluvias débiles se asoman por la meseta.

Este viernes, la empresa Olivares del Neuquén, dirigida por RJ Ingeniería, organizó un evento para festejar el inicio de la cosecha en la chacra situada de la localidad de Añelo , con más de 100 hectáreas de extensión.

Al encuentro, asistieron autoridades provinciales, empresarios y pequeños emprendedores, que fueron a vivir la experiencia de caminar por los olivares, recorrer la panta de producción y degustar exquisitos platos elaborados en su mayoría con ingredientes regionales.

20260508_115452 Tradición y futuro: Giulio Retamal Jara lidera el inicio de la zafra en Olivares del Neuquén.

Un inicio cargado de emociones

Giulio Retamal Jara, presidente de RJ Ingeniería a cargo del proyecto de los olivares, brindó unas palabras de bienvenida al público presente. Visiblemente emocionado, explicó que este proyecto comenzó en el año 2002, cuando la provincia hizo un canal de riego.

“Para eso hicimos un decantador muy grande, porque el agua del río Neuquén viene muy turbia, un acueducto que lleva a 50 metros de altura el agua. Plantamos en la ladera de la meseta para proteger la planta de las heladas, y se decidió plantar ultra intensivo con espalderas porque era lo más moderno”, recordó el empresario.

“Ahí empezamos a aprender cómo cultivar aceite de oliva, que no era fácil. Esto era el desierto y aprendimos que los olivos se desarrollaban un poco más lento por el viento, que también nos ayuda en la cuestión de sanidad”, agregó.

Luego explicó que recién en el año 2010 pudieron salir al mercado y a continuación agradeció a los profesionales, organismos y empresarios que colaboraron en este proyecto, además de su equipo.

Con el sentimiento a flor de piel, Retamal Jara hijo, destacó al transporte que viene a buscar a los chicos que viven en la chacra y los lleva a la escuela todos los días. “Sin eso las familias no podrían vivir acá”, afirmó.

20260508_131319 Del árbol al bin: Trabajadores locales coordinan la recolección mecanizada en 100 hectáreas.

El proceso de la cosecha

Uno de lo momentos álgidos del evento se vivó cuando la máquina cosechadora de gran porte comenzó a “cabalgar” por encima de los olivares para extraer los frutos de las plantas. En este proyecto la cosecha se encuentra mecanizada casi en su totalidad.

Se trata de una cosechadora cabalgante autopropulsada, que pasa "por encima" de los árboles, diseñada específicamente para olivares intensivos, plantaciones en seto, donde los árboles forman hileras continuas de baja altura.

Los asistentes también pudieron ver el accionar de la cosechadora volcando los frutos en el tractor, y a los trabajadores del olivar acomodando las aceitunas en los bines.

Todos estos procesos, además de los que suceden en la planta de elaboración que va desde el prensado, hasta el envasado del aceite, configuran el accionar al inicio de cada temporada, donde las esperanzas de la cosecha se renuevan.

20260508_122802 Oro verde en la estepa: Se proyectan 350 mil kilos de aceitunas para esta temporada otoñal.

La alternativa a los hidrocarburos

Atentos a todo el proceso, la comitiva de funcionarios del Ministerio de Producción e Industria de la provincia, comandada por el gobernador Rolando Figueroa, siguió de cerca cada proceso.

En la recorrida, el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, destacó el hecho de que, en esta tierra que se conoce por la producción de hidrocarburos, se puedan desarrollar emprendimientos como Olivares del Neuquén.

Al mismo tiempo explicó, que este momento de cosecha, sirve para evaluar los puntos críticos y los facilitadores que tiene este proyecto, además de apuntalar la soberanía y seguridad alimentarias.

20260508_120154 Más que petróleo: La producción de olivos se consolida como el futuro postgas de la región.

Por su parte Diego García Rambeaud, secretario de Producción e Industria, destacó el uso eficiente del agua y el gran acompañamiento técnico del proyecto. “Se puede desarrollar una actividad que es altamente productiva y muy eficiente en el uso de los recursos en tierras que tienen un alto potencial” dijo.

“Estamos en un año seco, con un otoño que muestra bajas precipitaciones, lamentablemente es la realidad climática, por eso tenemos que mirar los ciclos productivos para tomar las mejores decisiones”, aseguró.

Por último, el ministro de Economía, Producción e Industria de la provincia Guillermo Koenig, llamó a pensar “el Neuquén que se viene… tenemos que pensar, post petróleo, post gas, tenemos una ventana de 30 años donde tenemos que amortizar los recursos en una carrera contra el tiempo” explicó.

20260508_114717 Fin de jornada: Los trabajos de cosecha se extenderán en Neuquén hasta principios de junio.

“Por eso es importante la gestión que se esta haciendo, ahora por ejemplo con el anuncio del RIGI para la actividad de Upstream que va a permitir que la actividad se acelere y las inversiones se hagan más rápido” agregó.

En ese sentido, el Koenig destacó que el caso de Olivares del Neuquén, “es una empresa que nace con otra actividad y parte de sus resultados vinieron a parar acá, por eso es un orgullo y apoyamos este tipo de empresas, donde la reinversión va a quedar en Neuquén” finalizó el funcionario.

Así se vivió la jornada del día viernes en el corazón de Vaca Muerta, en un nuevo año de cosecha donde las ilusiones y las expectativas se renuevan. Los trabajos se extenderán hasta principios de junio, hasta completar la recolección de los 350 mil kilos de olivas proyectados para esta temporada.



Fotos: gentileza Mariana Lesa Brown