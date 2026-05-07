Chile proyecta exportaciones de manzanas por más de 580 mil toneladas en 2026

Frutas de Chile anticipa una temporada positiva para las manzanas frescas, con envíos que superarían las 580 mil toneladas y una fuerte apuesta por variedades de mayor valor agregado.

El sector exportador de manzanas chilenas inició la temporada 2026 con señales positivas. Así lo reveló la Primera Estimación de Manzanas presentada por el Comité Pink Lady de Frutas de Chile, informe que anticipa un crecimiento general de 2% en los envíos de fruta fresca respecto a la temporada anterior, acompañado por un fuerte proceso de recambio varietal y una mejora en los estándares de calidad de exportación.

La proyección, elaborada con la participación de 31 empresas exportadoras, estima que la industria alcanzará un total de 580.867 toneladas exportadas durante el ciclo 2026. La cifra refleja una recuperación moderada del sector y confirma la consolidación de nuevas tendencias productivas orientadas a responder a las exigencias de los mercados internacionales.

El coordinador del Comité Pink Lady, Ignacio Caballero, destacó la alta representatividad del estudio, subrayando que las empresas participantes concentraron el 78% del total de manzanas exportadas por Chile durante 2025. Según explicó, el levantamiento de información se realizó entre el 10 y el 29 de abril y constituye el primer paso del monitoreo técnico y comercial de la temporada.

“Esta primera proyección es representativa de la realidad productiva nacional, ya que logramos una participación que representa el 78% del total de manzanas exportadas durante el año 2025”, afirmó Caballero. Agregó que el seguimiento de la cosecha busca fortalecer la competitividad del sector frutícola chileno frente a un escenario internacional cada vez más exigente en calidad, condición y trazabilidad.

Pink Lady apuesta por mayor calidad y valor agregado

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la evolución de la familia Pink Lady, una de las categorías más valoradas en los mercados premium. Para esta temporada se proyecta una exportación total de 116.260 toneladas, lo que representa una disminución de 6% respecto al ciclo anterior. Sin embargo, detrás de esa caída aparece una señal considerada estratégica por la industria: el aumento de la proporción de fruta que cumple con los estándares de calidad Pink Lady.

Dentro de ese total, se estima que 89.011 toneladas corresponderán específicamente a fruta certificada como Pink Lady, cifra apenas 3% inferior a la temporada pasada. En contraste, la variedad Cripps Pink alcanzaría 27.249 toneladas, registrando una disminución de 14%. Este comportamiento confirma el avance del recambio varietal y el enfoque creciente de los productores hacia fruta de mayor valor agregado y mejor posicionamiento comercial.

El informe también muestra comportamientos dispares entre las distintas variedades exportadas. Las manzanas Gala liderarán nuevamente los envíos nacionales con 246.510 toneladas proyectadas, registrando un incremento de 5% en comparación con 2025. Esta variedad mantiene una fuerte presencia en mercados tradicionales gracias a su buena aceptación comercial y versatilidad logística.

manzana pink lady en caja La industria chilena de la manzana apuesta por variedades de mayor valor agregado, donde Pink Lady seguirá consolidándose como uno de los principales referentes premium.

En tanto, la variedad Fuji alcanzaría las 123.324 toneladas, mostrando una leve contracción de 4%. Las manzanas verdes no club, por su parte, sumarían 77.209 toneladas, con una baja marginal de 3%.

Diversificación varietal y transparencia en las estimaciones

Las variedades club rojas experimentarían uno de los descensos más pronunciados de la temporada, con 49.384 toneladas estimadas y una caída de 17%. No obstante, el segmento de otras variedades rojas mostraría un fuerte dinamismo, alcanzando 41.954 toneladas y un crecimiento de 34%, reflejando la diversificación varietal impulsada por los exportadores chilenos.

Otro segmento que continúa expandiéndose es el de las variedades club verdes, que alcanzarían 574 toneladas, equivalente a un aumento de 16% respecto de la temporada anterior. Aunque aún representan una participación menor dentro de la industria, estas variedades son vistas como una apuesta de nicho con alto potencial de desarrollo en mercados específicos.

El reporte elaborado por Frutas de Chile también destaca un avance significativo en la transparencia y cobertura de la información sectorial. La representatividad de las estimaciones continúa creciendo en prácticamente todas las categorías. En el caso de la familia Pink Lady, el nivel de participación alcanzó un 92%, mientras que Gala y Fuji lograron coberturas de 77% y 83%, respectivamente.

Para la industria exportadora, estos niveles de participación permiten construir proyecciones más precisas y fortalecer la toma de decisiones comerciales en destinos clave como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

El escenario para 2026 aparece marcado por una combinación de desafíos y oportunidades. El aumento de la producción total coincide con una estrategia más enfocada en calidad, diferenciación varietal y consolidación de marcas premium, elementos considerados fundamentales para mantener la competitividad de Chile en el mercado global de manzanas frescas.

Ignacio Caballero adelantó además que el trabajo de monitoreo continuará durante las próximas semanas y que la segunda estimación oficial será presentada el próximo 5 de junio. Esa actualización permitirá ajustar las cifras definitivas de exportación y entregar una visión más precisa sobre el cierre de la temporada.

Con estas proyecciones, el sector manzanero chileno busca reafirmar su posición como uno de los principales actores del comercio internacional de fruta fresca, en un contexto donde la innovación varietal y la calidad exportadora se han convertido en factores decisivos para competir en los mercados más exigentes del mundo.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.