Extienden el dominio exclusivo de la manzana Cosmic Crisp: lo que cambia hasta 2032

La decisión garantiza cinco años más de control para Washington sobre una de las variedades más rentables, con millones de cajas ya posicionadas en el mercado.

Los productores del estado de Washington consolidan su posición privilegiada en el competitivo mercado frutícola de Norteamérica. La Universidad Estatal de Washington (WSU) ha decidido extender por cinco años adicionales los derechos exclusivos para el cultivo de la variedad de manzana WA 38 , conocida comercialmente como Cosmic Crisp, una de las apuestas más ambiciosas y exitosas de la industria agrícola regional en las últimas décadas.

Esta decisión implica que, hasta el 26 de mayo de 2032, solo los agricultores del estado de Washington podrán producir esta variedad dentro del mercado norteamericano. La medida prolonga un esquema de exclusividad que comenzó en 2017 , cuando la universidad lanzó las primeras ventas comerciales de árboles, marcando el inicio de un período de 20 años de control sobre la producción.

La manzana WA 38 es el resultado de años de investigación científica y una fuerte inversión por parte de la industria local. Desarrollada por especialistas de la WSU, esta variedad surge del cruce entre las manzanas Enterprise y Honeycrisp, combinando características altamente valoradas por el consumidor: textura crujiente, sabor equilibrado y una notable capacidad de conservación. Estas cualidades han permitido posicionarla rápidamente como un producto premium en supermercados de Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La extensión de los derechos de exclusividad fue comunicada oficialmente en una carta fechada el 17 de abril, dirigida a cultivadores y viveros. En ella, la universidad detalló que la decisión responde tanto a la necesidad de proteger la inversión realizada como al interés de fortalecer la marca Cosmic Crisp en el largo plazo.

No obstante, el panorama cambiará una vez que expire la patente en 2032. A partir de ese momento, la universidad perderá la capacidad de restringir quién puede cultivar la variedad WA 38 en Estados Unidos. Sin embargo, conservará un elemento clave de control: la marca registrada. Esto significa que, aunque otros productores puedan cultivar la manzana, no podrán comercializarla bajo el nombre Cosmic Crisp sin autorización, lo que garantiza a la WSU cierto dominio sobre la identidad comercial del producto.

Respaldo de la industria y cifras de crecimiento

La estrategia de exclusividad ha sido respaldada por actores relevantes del sector. Kevin Brandt, vicepresidente de Proprietary Variety Management —empresa con sede en Yakima contratada para gestionar la comercialización de la WA 38—, expresó su apoyo a la decisión. Según Brandt, la universidad está actuando en beneficio tanto de la marca como de los productores locales, al permitir que estos continúen capitalizando su ventaja competitiva.

“Apoyamos plenamente la decisión de WSU y creemos que están trabajando de la mejor manera tanto para la marca como para los productores del estado de Washington”, afirmó.

Las cifras respaldan el éxito de la estrategia. En los últimos nueve años, los agricultores del estado han adquirido más de 22,5 millones de árboles de WA 38, lo que refleja una adopción masiva de esta variedad. Solo en la temporada de cosecha 2024-2025, Washington comercializó el equivalente a 11,7 millones de cajas de 40 libras de manzanas Cosmic Crisp, consolidando su presencia en el mercado.

manzana cosmic 1 Con más de 22,5 millones de árboles plantados, la Cosmic Crisp seguirá siendo un negocio exclusivo en EE.UU. hasta 2032.

Mientras tanto, la universidad ha optado por una estrategia más abierta a nivel internacional, otorgando licencias de producción en otras regiones del mundo, incluida Europa. Esta expansión global busca aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la marca, sin comprometer el dominio del mercado norteamericano durante el período de exclusividad.

El caso de la Cosmic Crisp ilustra cómo la combinación de investigación académica, inversión privada y gestión estratégica de propiedad intelectual puede generar ventajas competitivas sostenibles en el sector agrícola. También pone de relieve la creciente importancia de las variedades patentadas y las marcas registradas en la industria frutícola global.

De cara al futuro, el desafío para Washington será mantener el impulso comercial de la Cosmic Crisp más allá de 2032, cuando el escenario competitivo se abra a nuevos productores. Hasta entonces, los agricultores del estado seguirán disfrutando de una posición única en el mercado, respaldada por una de las innovaciones más exitosas en la historia reciente de la fruticultura.

Fuente: Good Fruit con aportes de Redacción +P.