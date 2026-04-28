China rompe récord histórico: importaciones de manzanas superan las 100.000 toneladas

En 2025, el mercado de importación de manzanas de China alcanzó un punto de inflexión histórico al superar por primera vez las 100.000 toneladas, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido que refleja cambios profundos en los hábitos de consumo del país asiático. Este avance no solo pone de manifiesto el creciente interés por productos de alta calidad, sino también la transformación del mercado frutícola chino hacia un modelo más diversificado y segmentado.

A pesar de este notable incremento en las importaciones, China continúa siendo uno de los mayores productores de fruta a nivel mundial. Solo en 2025, la producción nacional de manzanas alcanzó aproximadamente 50 millones de toneladas. En contraste, el volumen total de fruta importada representa apenas el 2 % de la producción local. Esta diferencia evidencia que las importaciones no buscan reemplazar la oferta local, sino complementarla, enfocándose principalmente en segmentos de alto valor y en consumidores que demandan productos diferenciados.

Crecimiento sostenido en volumen y valor

El volumen de importación de manzanas en China llegó a las 116.000 toneladas en 2025, lo que supone un incremento de cerca de 19.000 toneladas respecto al año anterior. Este crecimiento interanual del 19,7 % se suma a una expansión acumulada del 73,2 % en el período 2021-2025, una señal clara del dinamismo del mercado y de la creciente preferencia por frutas importadas, especialmente en las grandes ciudades y entre consumidores de mayor poder adquisitivo.

En términos de valor, el crecimiento ha sido aún más pronunciado. Las importaciones de manzanas alcanzaron los 270 millones de dólares en 2025, lo que representa un aumento de aproximadamente 53 millones de dólares frente a 2024, equivalente a un crecimiento del 24 %. Este aumento más acelerado en valor que en volumen indica una clara tendencia hacia productos premium, con mayor precio por kilogramo y una apuesta por la calidad, la marca y la experiencia de consumo.

Concentración de proveedores y liderazgo internacional

En cuanto a los principales países proveedores, Nueva Zelanda se posiciona como el líder indiscutible del mercado. Gracias al fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, este país ha logrado consolidar su presencia en China, alcanzando en 2025 un volumen de exportación de aproximadamente 84.000 toneladas, más del doble de las 38.000 toneladas registradas en 2021. Esto le otorga una cuota de mercado del 72 %, lo que evidencia una fuerte concentración en torno a proveedores consolidados.

En segundo lugar se encuentra Sudáfrica, cuyas exportaciones han mostrado una evolución fluctuante pero con tendencia al alza. Tras alcanzar un pico superior a las 20.000 toneladas en 2023, experimentar una ligera caída en 2024 y recuperarse en 2025 con 17.000 toneladas, este país representa actualmente el 15 % del mercado. Otros actores relevantes incluyen a Chile y Estados Unidos, con cuotas relativamente estables del 7 % y 5 %, respectivamente. Por su parte, Francia mantiene una participación más modesta, cercana al 2 %, con importaciones de alrededor de 2.000 toneladas.

manzana en china thumbnail_IMG_3862_myg_pingguo4 Las compras externas de manzanas de China aumentan casi un 20% en un año y marcan un cambio en el mercado.

Un caso particular es el de Tasmania, única región de Australia autorizada históricamente para exportar manzanas a China desde 2010. Las previsiones indican que las exportaciones desde esta región alcanzaron los 678.000, 435.000 y 642.000 kilos en 2023, 2024 y 2025, respectivamente. Además, la reciente autorización para exportaciones más amplias desde Australia en 2025 abre nuevas oportunidades comerciales, con envíos que comenzarán en mayo de este año.

Segmento premium y cambio en el consumidor

En términos de precios, las manzanas procedentes de Australia y Nueva Zelanda continúan posicionándose en el segmento premium. Las manzanas australianas han experimentado una ligera reducción en su precio promedio, pasando de casi 3 dólares por kilogramo en 2021 a 2,5 dólares en 2025. En cambio, las neozelandesas han mostrado mayor estabilidad, con un repunte de 2,6 dólares en 2024 a 2,7 dólares por kilogramo en 2025. Estas cifras reflejan no solo la calidad percibida de estos productos, sino también la disposición de los consumidores chinos a pagar más por frutas importadas con atributos diferenciados.

El auge de las importaciones de manzanas en China responde, en gran medida, a un cambio en las preferencias del consumidor. La creciente demanda por variedad, sabor y calidad ha impulsado la incorporación de frutas extranjeras que ofrecen características únicas, ya sea por su origen, su estacionalidad o su reputación de marca. Al mismo tiempo, la mejora continua en la calidad de la producción nacional ha elevado el estándar general del mercado, obligando a los productos importados a competir en segmentos más exigentes.

En este contexto, las manzanas importadas han logrado posicionarse como un producto de nicho dentro del mercado chino, orientado principalmente al consumo de alta gama. Su éxito se basa en una combinación de factores: reconocimiento de marca, ventajas estacionales —al complementar la oferta local en períodos de menor disponibilidad— y una percepción de calidad superior.

En conclusión, el crecimiento del mercado de manzanas importadas en China durante 2025 no solo marca un hito en términos de volumen, sino que también refleja una evolución estructural del consumo. A medida que el país continúa desarrollándose económicamente y su clase media se expande, es probable que la demanda por productos premium siga en aumento, consolidando a China como un destino clave para las exportaciones frutícolas de alta calidad a nivel global.

Fuente: Produce Report con aportes de Redacción +P.