Guanacos: Cómo funciona el corral gigante de 2 millones de hectáreas en Patagonia sur

El alambrado de 2 metros de altura está inspirado en el exitoso modelo de cercado australiano.

Aún a riesgo de caer en una brutal simplificación, se puede decir que se ha presentado un plan —que recogió cierto consenso político— para contener el avance del guanaco en la provincia de Santa Cruz . El mismo consiste en armar un corral gigante de 2,2 millones de hectáreas, que demandará la construcción de un alambrado de 350 kilómetros de extensión y 2 metros de alto.

Un dirigente ganadero, Sebastián Apesteguía, contó a +P que existe un cierto cansancio respecto al "juego del gato y el ratón", en el cual los dirigentes cada año se paran en el púlpito de sus asociaciones rurales para lanzar críticas a los gobiernos, mientras “los políticos” hacen como que escuchan.

“Ahora, con esta propuesta, al que le toque subir a hablar tendrá un plan integrador que intenta dar una solución a todos esos problemas. Si no, estamos siempre quejándonos, pero del otro lado, los que están en la política, andan con los problemas de la política y a veces se olvidan de la producción; por eso es que se armó este proyecto”, aclaró quien administra unas 60.000 hectáreas de campo y fue presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS).

WhatsApp Image 2026-04-23 at 10.18.12 Sebastián Apesteguía, referente ganadero, impulsa la creación del "súper corral" estratégico.

La inversión necesaria para realizar el alambrado es de unos 350.000 dólares, pero el financiamiento también está contemplado en el “Modelo Integral de Ganadería Ovina Sustentable en el Corredor Estratégico de la Ruta Nacional N°3”.

Si los productores entran en programas de bonos de carbono de manera organizada, con apoyo del gobierno provincial se los ofrecerán a las empresas mineras y petroleras que operan en la provincia (insetting) para obtener los recursos. Actualmente, en las grandes extensiones de dichas empresas no se aplica ningún control sobre el guanaco ni sobre los predadores.

La oveja flaca no da cordero

Apesteguía estima que, cuando se termine de procesar el censo en curso, Santa Cruz contabilizará más de dos millones de guanacos. "Si vos transformás los guanacos en ovejas, esos dos millones serían como tres millones más de ovejas, mínimo. Calculás la comida que hay para darle a esos equivalentes y estamos pasados. No porque no manejemos la oveja, sino porque no se maneja el guanaco”.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 10.21.16 El plan busca cercar 2,2 millones de hectáreas para proteger la producción ovina en Santa Cruz.

En la Patagonia austral, la ganadería ovina es prácticamente la única opción. "Acá solamente podemos hacer ovinos. La mayoría de la Patagonia es un monocultivo: es oveja o nada. Bueno, oveja o guanaco, si lo podemos agarrar".

Y el guanaco interfiere de manera directa en el ciclo productivo. La oveja necesita estar en buena condición corporal para rendir: si está gorda produce más lana, de mejor calidad, y tiene más chances de parir un cordero. "Si la oveja está gorda, te va a dar lana en cantidad y calidad, y te va a dar cordero. Si la oveja está flaca, hay algo que no te va a dar".

El problema se detecta en el corral cuando los números no cierran. "Vos tenés quinientas ovejas en tu campo, pero tenés doscientos guanacos. Y el guanaco come. Se te baja la cantidad de kilos de lana: o tenés poca lana o no tenés cordero". La señalada mínima para sostener el rodeo es del 70%. Por debajo de ese umbral, no hay reposición de madres posible ni carne para vender.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 10.20.41 (1) El alambrado de 2 metros de altura está inspirado en el exitoso modelo de cercado australiano. Imagen generada con IA.

El segundo frente de conflicto son las aguadas. Los productores invierten en molinos, pozos y bombas para mantener el agua limpia en los campos —¿sabés lo que te cuesta sacar dos mil litros de agua de abajo de la tierra?— y esa infraestructura termina abasteciendo también a los guanacos. "El biólogo de escritorio te va a decir que no, porque lo que vos estás viendo no es así, pero el guanaco llega, se instala y toma agua él primero". Además, los machos jóvenes, desplazados año a año por los dominantes, van ganando terreno en una expansión que nadie regula.

La cosa va en serio

La idea ha dejado de ser solo una iniciativa alocada; ha despertado interés en organismos públicos al punto que el gobierno de Santa Cruz está elaborando un proyecto ejecutivo (qué hacer y cómo hacerlo). Fernando Brom, subsecretario de Ambiente de la Nación, escuchó a Apesteguía y mencionó algunas opciones de financiamiento internacional.

En los próximos días habrá una reunión en la embajada de Australia en Buenos Aires, ya que el proyecto está inspirado en un cerco similar iniciado en 1880 y perfeccionado en 1914 para aislar los campos ovejeros del dingo, una especie de perro salvaje que causaba tanto daño como aquí el puma y el zorro. Esa barrera australiana tiene 5.600 kilómetros de extensión.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 10.22.09 Con más de dos millones de guanacos en la provincia, la competencia por el pasto es crítica. Imagen generada con IA.

Apesteguía sostiene que trabajan sobre un concepto de clúster, una especie de burbuja, “porque si no protegemos a la producción, la fauna nos va a pasar por arriba”, y adelanta que este modelo se puede replicar en el resto de las provincias patagónicas.

Explicó que la cerca proyectada “va a tener unos ecoductos, que son unas compuertas que se abrirán cada año o dos, según se defina, para permitir que del otro lado podamos incorporar guanacos a esta área que va a estar controlada”. Además, esos ecoductos pueden servir para encerrar guanacos que están sobrepoblando la otra zona para su aprovechamiento comercial.

En la presentación se aclara que se implementarán estas "Compuertas de Habilitación Periódica" o ecoductos cada 5 o 10 kilómetros. “Son pasos controlados monitoreados por cámaras satelitales que se abrirán estratégicamente para permitir el flujo genético. Dentro del área productiva establecemos una regla de oro: la carga de guanacos nunca superará el 10% de la receptividad del clúster. Todo lo que exceda ese número será aprovechado comercialmente (carne y fibra) bajo las normativas vigentes, transformando un problema en un recurso económico".

guanaco patagonia La ganadería ovina lucha por sobrevivir ante la presión del guanaco y la falta de manejo.

El guanaco salta cercas de hasta 1,60 metros de altura; los ganaderos notan que sus alambrados interiores tienen 1,20 y los perimetrales de siete hilos llegan justo a los 1,60. Por eso la necesidad de instalar alambrados de 2 metros construidos con elementos de rezago de la industria petrolera (caños tubing) y varillas de plástico reciclado para una mayor durabilidad.

Los límites del "súper corral"

El alambrado se proyecta colocar en el margen oeste de la Ruta Nacional N°3 para evitar que el guanaco avance sobre las pasturas de las banquinas, lo que causa frecuentes accidentes automovilísticos. El límite este será natural, delimitado por la costa atlántica. El límite norte es Caleta Olivia, donde la ruta pasa pegada al mar, y el límite sur es Puerto Deseado, donde ocurre el mismo fenómeno.

“El Ministerio de Producción de la provincia se interesó y se está trabajando en el proyecto ejecutivo”, adelantó el dirigente. “Entonces —resume—, con este concepto de generar bonos de carbono, cuidar el suelo y el pastizal, administrando la fauna y manejando la carga ganadera, podemos crear un área que tendrá una producción ovina con más calidad y rentabilidad”.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 10.23.41 El proyecto contempla el uso de bonos de carbono como una vía de financiamiento sostenible.

Agregó que el concepto de clúster “se puede llevar a otros puntos de la provincia y del país. Otras provincias también tienen el problema del guanaco o del jabalí”. En la base reside la idea de que “es la producción la que le da de comer a muchas familias, por eso queremos que no nos dejen de lado”.

Los ganaderos, además de explorar fuentes como bonos de carbono o créditos internacionales, están dispuestos a invertir: “Si bien las mineras o petroleras pueden prefinanciar este proyecto a cambio de los bonos, nosotros los productores no decimos que no vamos a pagar”.

Calculan que se trata de una obra “que se puede amortizar en cincuenta años, y los productores en ese plazo la pueden pagar”. En el proyecto inicial incluyeron un mecanismo de repago similar a la Ley Ovina, a valor producto. “Así el productor aporta; es decir, no todo va a venir de afuera gratis”.

image Los "ecoductos" permitirán el flujo genético y el aprovechamiento comercial controlado.

Burbujas

Ante la consulta sobre qué pasará con los campos de la meseta central de Santa Cruz que quedan fuera de la cerca, Apesteguía asegura que ha quedado "poco y nada" de ganadería ovina, aunque existe “una zona con diez campos que son muy buenos productivamente, pero quedaron afuera”.

En esos casos “se pueden incluir otros clústeres pegados, creando especies de burbujas”. Recordó que en Australia “tenés el alambre principal para contener al dingo, y después se van creando burbujitas alrededor para ir avanzando”.

El puma y el resto de los problemas

El guanaco no es el único frente. La presión del puma vació campos enteros en el interior de la provincia. Para Apesteguía, el diagnóstico es tanto político como biológico: "Cada vez quedamos menos productores. Por lo menos protejan a los que quedan".

WhatsApp Image 2026-04-23 at 10.20.41 Inspirado en Australia: el proyecto busca replicar la barrera de 5.600 km que frenó al dingo.

El plan contempla herramientas para el manejo de depredadores: perros protectores de majada, cámaras trampa y geolocalización de ataques mediante una aplicación desarrollada por un biólogo de la provincia que permite identificar zonas calientes. "Si necesitás perro, acá están los perros. Si necesitás cámaras trampa, acá están. Si necesito collar para los perros, acá están. ¿Los burros sirven? Vengan los burros”, dijo en referencia a que el plan contempla poner al alcance de los productores la mayor cantidad de herramientas posibles para que sus unidades no pierdan rentabilidad.

Para Apesteguía, el fondo del asunto es histórico. La ganadería fue la razón por la que Santa Cruz existe como provincia: pobló el territorio, financió estudios y sostuvo familias. "La génesis de Santa Cruz es la ganadería. Gracias a ella se poblaron y crearon localidades. El campo no solo dio lana y carne: pagó los estudios de muchos médicos, abogados, ingenieros, enfermeras y hasta dio más de cuatro o cinco gobernadores".

Y concluyó con una reflexión sobre el futuro: "Cuando se vaya la minería, cuando se vaya el petróleo —que en Santa Cruz ya nos pegamos un susto importante—, lo que queda es la ganadería".

FUENTE: Redacción +P