Inflación en dólares: el costo oculto del dólar barato en Argentina

El programa económico cuenta con respaldo financiero y político clave, pero la apreciación del peso empieza a generar inflación en dólares y pérdida de competitividad.

La economía argentina vuelve, una vez más, a girar alrededor de una pregunta incómoda que atraviesa gobiernos, modelos y generaciones: ¿hay atraso cambiario? No es un interrogante menor ni técnico. Es, en realidad, una discusión que define ganadores y perdedores, que condiciona la viabilidad del programa económico y que, en última instancia, anticipa conflictos sociales. Porque detrás del tipo de cambio no hay solo una variable macroeconómica: hay empleo, competitividad, consumo y estabilidad política.

En el centro del debate actual aparece un fenómeno que comienza a repetirse con demasiada familiaridad en la historia económica del país: la apreciación del tipo de cambio real en un contexto de desinflación incipiente. Un proceso que, en apariencia, ofrece alivio en el corto plazo, pero que esconde tensiones profundas hacia adelante.

Los números del primer trimestre son claros y, para muchos analistas, inquietantes. Mientras el tipo de cambio nominal avanzó algo más del 5%, la inflación acumulada alcanzó el 9,5%. Si se incorpora además la inflación internacional —en particular la de Estados Unidos— el resultado es una apreciación real del peso superior al 12%.

Este desfasaje no es trivial. Implica que, medido en términos reales, producir en Argentina se ha encarecido en dólares. Y eso tiene consecuencias directas: exportar se vuelve menos rentable, importar más atractivo y competir en mercados internacionales más difícil.

El problema se vuelve aún más evidente cuando se lo cruza con la rentabilidad empresarial. Tomando el margen promedio histórico anual, una apreciación real del 12% en apenas tres meses implica, en términos simples, que el tipo de cambio ya se “comió” toda la rentabilidad del año. Para muchas empresas, especialmente las orientadas a exportaciones industriales o economías regionales, el resultado es claro: números en rojo.

El atraso cambiario no solo erosiona la competitividad: genera, además, un fenómeno igual de silencioso que devastador, la inflación en dólares. Cuando los precios internos crecen muy por encima del tipo de cambio, producir en Argentina se vuelve cada vez más caro medido en moneda dura. Y esa dinámica funciona, en los hechos, como un acta de defunción para cualquier empresa exportadora que no esté respaldada por precios internacionales extraordinariamente altos —como ocurre hoy en el sector energético—, dejando al resto del entramado productivo fuera de juego en los mercados globales.

El dólar como ancla

No es la primera vez que Argentina recurre a un tipo de cambio atrasado como instrumento antiinflacionario. Es, de hecho, una estrategia clásica: utilizar al dólar como “ancla nominal” para contener expectativas y frenar la inercia inflacionaria.

caputo luis saludando Con inflación superior al ritmo del dólar, el país acumula una fuerte apreciación real que afecta a sectores productivos clave.

El esquema tiene lógica en el corto plazo. Un dólar que sube menos que los precios ayuda a moderar la inflación, 'mejora' el los salarios en moneda dura y genera una sensación de estabilidad. Pero esa misma herramienta, sostenida en el tiempo, produce distorsiones cada vez más difíciles de corregir.

El país se encarece en dólares. Los sectores transables pierden competitividad. Se incentiva el consumo de bienes importados. Y, tarde o temprano, la economía enfrenta un dilema: o corrige el tipo de cambio con un salto brusco —y sus consecuencias inflacionarias— o profundiza el atraso con un deterioro progresivo de la actividad.

El Gobierno encuentra cierto respaldo en el contexto global. No es Argentina la única economía cuya moneda se ha apreciado frente al dólar. Varias monedas emergentes han mostrado movimientos similares, aunque de menor magnitud.

Tal como lo confirma un reciente informe de Quantum Finanzas, consultora liderada por el economista Daniel Marx, el real brasileño, el peso colombiano o el mexicano también registraron apreciaciones reales, al igual que el renminbi chino en menor medida. Incluso el euro mostró una leve depreciación. Sin embargo, la diferencia está en la intensidad: Argentina lidera ampliamente ese proceso.

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Y ahí radica el punto central. No se trata solo de si el peso se aprecia, sino de cuánto lo hace en relación con sus competidores. Para una economía que depende fuertemente de sus exportaciones, perder terreno relativo es perder mercados.

La paradoja del superávit

A primera vista, los datos del comercio exterior parecen desmentir cualquier diagnóstico alarmista. Las exportaciones crecen con fuerza, alcanzan niveles récord y el saldo comercial muestra un superávit robusto, superior a los USD 5.000 millones en el primer trimestre. Pero esta lectura es incompleta.

El superávit no responde necesariamente a una mejora estructural de la competitividad. Está, en gran medida, impulsado por factores coyunturales: precios internacionales favorables —especialmente en energía y productos agrícolas— y una caída de las importaciones asociada a la recesión.

Es decir, Argentina exporta más porque el mundo paga mejor lo que vende, y importa menos porque la economía interna está deprimida. No porque el tipo de cambio sea competitivo. Este matiz es clave. Porque cuando el ciclo internacional cambie o la actividad local se recupere, esa ecuación puede alterarse rápidamente.

Si tal vez hay un indicador que refleja de manera casi inmediata el atraso cambiario es el turismo. Y los datos son contundentes. Durante el primer trimestre de 2026, el turismo emisivo duplicó al receptivo, generando una salida neta cercana a los USD 1.000 millones. En términos simples: para los argentinos, viajar al exterior es barato; para los extranjeros, venir al país es caro.

Este fenómeno no solo implica una pérdida de divisas. También es un síntoma inequívoco de que el tipo de cambio está desalineado. Cuando el dólar está atrasado, el consumo se “fuga” al exterior. Y todo este problema se materializa con el déficit de cuenta corriente que hoy tiene el país.

La abundancia de dólares

A diferencia de otros momentos de la historia, hoy la escasez de dólares no parece ser en teoría el problema central. El superávit comercial, la liquidación del agro en esta etapa del año, el financiamiento corporativo y los préstamos en dólares configuran un escenario de abundancia relativa de divisas.

puerto msc 3 Con exportaciones en alza y un fuerte superávit comercial, Argentina acumula dólares mientras crecen las dudas por el atraso cambiario.

Este contexto permite sostener en el corto plazo el esquema cambiario sin tensiones. Pero también encierra un riesgo: que esa abundancia financie el atraso.

Cuando hay muchos dólares, la presión para corregir el tipo de cambio disminuye. Pero las distorsiones no desaparecen; se acumulan. El verdadero punto crítico del programa económico no está centrado hoy en el frente externo, sino en la actividad interna. Los últimos datos muestran una economía que no logra despegar, con caídas interanuales y mensuales que reflejan una recesión persistente.

Y aquí aparece una fractura estructural. Por un lado, sectores dinámicos como energía, minería y agro crecen a tasas elevadas, generan divisas y atraen inversiones. Pero tienen una característica común: demandan relativamente poca mano de obra. Por otro lado, la industria, la construcción y el empleo muestran caídas profundas. Son sectores intensivos en trabajo, clave para la cohesión social, pero hoy están en retroceso. El problema no es solo la divergencia, sino la falta de conexión entre ambos mundos. Los sectores que ganan no compensan a los que pierden. No hay derrame.

En este contexto, las palabras de Pablo Gerchunoff resuenan con fuerza. Su diagnóstico es tan claro como incómodo: abrir la economía con un tipo de cambio bajo puede derivar, en el mejor de los casos, en una “enfermedad holandesa” y, en el peor, en una catástrofe social.

La referencia no es casual. La enfermedad holandesa describe un proceso en el cual el auge de sectores exportadores de recursos naturales aprecia la moneda, encarece el resto de la economía y termina debilitando la industria. Argentina parece transitar ese sendero. Un núcleo exportador fuerte, concentrado en recursos naturales, convive con un entramado productivo que pierde competitividad.

¿Atraso cambiario o nueva normalidad?

Llegados a este punto, la pregunta inicial vuelve con más fuerza: ¿Hay atraso cambiario? La respuesta no es binaria, pero los indicios son contundentes. La apreciación real, el encarecimiento en dólares, el déficit turístico y la presión sobre sectores productivos sugieren que el tipo de cambio está, al menos, tensionado.

Sin embargo, también es cierto que el contexto actual difiere de experiencias pasadas. La abundancia de dólares, el superávit comercial y el respaldo político del programa económico le dan al Gobierno margen para sostener el esquema. La cuestión es cuánto tiempo. .En última instancia, el debate sobre el atraso cambiario esconde una tensión más profunda: la incompatibilidad, al menos en el corto plazo, entre estabilizar precios y sostener la competitividad.

Un dólar bajo ayuda a bajar la inflación, pero perjudica la producción. Un dólar alto impulsa exportaciones, pero presiona sobre los precios. No hay solución sencilla. Pero sí hay decisiones. Argentina ha transitado este camino antes. La historia económica del país está plagada de ciclos en los que el atraso cambiario ofreció estabilidad transitoria a costa de crisis futuras.

La diferencia hoy radica en el contexto y en la magnitud de los desequilibrios. Pero la lógica de fondo sigue siendo la misma. El Gobierno enfrenta un desafío complejo: sostener la desinflación sin destruir el aparato productivo. Mantener la estabilidad sin profundizar la desigualdad. Evitar que la abundancia de dólares se convierta en la antesala de un nuevo ajuste.

El atraso cambiario no es solo un problema técnico. Es, sobre todo, una señal de alerta. Y como tantas veces en la historia argentina, ignorarla puede salir caro.