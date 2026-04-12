"Paciencia": la palabra que refleja el momento más complejo de Milei

Hay momentos en la vida política de un país en los que un solo mensaje —un discurso, una declaración o incluso un posteo en redes sociales— logra condensar no solo una estrategia comunicacional, sino también una forma de interpretar la realidad. El reciente pedido de paciencia del presidente Javier Milei pertenece a esa categoría: no es un gesto aislado, sino una señal que permite leer tensiones más profundas dentro del rumbo económico, político y social de la Argentina actual.

Por primera vez desde que asumió la conducción del Gobierno, Milei dejó entrever que el plan no está funcionando exactamente como se había proyectado. La admisión no fue explícita ni en términos técnicos, pero sí lo suficientemente clara en su dimensión política: pedir paciencia implica reconocer que los resultados prometidos aún no llegan en la magnitud esperada. Y eso, en un liderazgo marcado por el exitismo, no es un dato menor.

Ese cambio de tono introduce un matiz novedoso, aunque no implica una ruptura con la narrativa dominante. Por un lado, el Presidente mantiene su línea habitual de confrontación con el periodismo, al que acusa de no reflejar los logros de su gestión. Por otro, continúa apelando a la “pesada herencia” del kirchnerismo como explicación estructural de las dificultades presentes. Sin embargo, el paso del tiempo empieza a erosionar la eficacia de ese argumento: tras casi dos años y medio de gestión, el margen para explicar el presente exclusivamente en función del pasado se reduce inevitablemente.

La economía entra en una zona de tensión

En este contexto, el Gobierno enfrenta una combinación compleja de factores económicos que tensionan su programa. Uno de ellos, y quizás más simbólico, es la inflación. Luego de una etapa inicial de desaceleración, el proceso parece haber encontrado un piso difícil de perforar. Desde hace aproximadamente diez meses, la inflación dejó de mostrar una tendencia a la baja, e incluso en algunos períodos recientes volvió a acercarse al 3% mensual. Para una administración que construyó gran parte de su legitimidad en la promesa de estabilizar los precios, este estancamiento representa un desafío significativo.

Otro factor es la actividad económica, donde se observa una dinámica cada vez más fragmentada. Durante un tiempo se habló de “dos argentinas” que crecían a distintas velocidades. Hoy, esa metáfora se vuelve aún más cruda: existe un conjunto de sectores que muestran un crecimiento vigoroso —fundamentalmente vinculados al campo, la energía y la minería—, mientras que amplias áreas de la economía, como la industria, la construcción y el consumo, atraviesan una caída pronunciada.

Este fenómeno configura una economía dual, en la que conviven sectores altamente dinámicos, pero con baja capacidad de generación de empleo, y otros intensivos en mano de obra que se encuentran en retroceso. El resultado es un tejido social profundamente golpeado, con una porción significativa de la población quedando al margen de los beneficios del crecimiento.

La consecuencia no es solo económica, sino también social y política. Cuando las oportunidades se concentran en sectores que requieren grandes inversiones pero poca mano de obra, se amplía la brecha entre quienes logran insertarse en ese nuevo esquema productivo y quienes quedan excluidos. Y cuando, al mismo tiempo, los sectores que históricamente generaron empleo masivo se contraen, el impacto sobre el bienestar general se vuelve aún más severo.

Fate La apelación a la paciencia coincide con un freno en la desinflación y una actividad que no logra repuntar.

A este cuadro se suman nuevos frentes que empiezan a mostrar señales de fatiga: la caída de la recaudación y el aumento del desempleo, dos indicadores que encienden alertas sobre la sustentabilidad política del programa de ajuste. Menos ingresos fiscales implican menor margen de maniobra para el Estado, mientras que el deterioro del mercado laboral impacta de lleno en el humor social. Al mismo tiempo, pese a que el Gobierno avanzó con medidas que ordenaron variables clave para el sistema financiero, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos, un nivel que sigue bloqueando el acceso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. Esta paradoja —cumplir con las exigencias del mercado sin obtener como respuesta una mejora en el financiamiento— refleja la persistencia de la desconfianza.

En paralelo, el ingreso de dólares, un punto clave del programa, permite sostener cierta estabilidad cambiaria y afrontar vencimientos, pero su impacto sobre la acumulación de reservas del Banco Central es limitado, dejando un margen de vulnerabilidad hacia adelante.

En este escenario, el pedido de paciencia adquiere una dimensión distinta. No es únicamente una estrategia discursiva, sino también un reconocimiento implícito de las tensiones que atraviesan el modelo. Milei reafirma el rumbo —una economía más abierta, con mayor protagonismo del sector privado—, un camino que no solo cuenta con el respaldo del oficialismo, sino también con el apoyo parcial de algunos sectores de la oposición. Sin embargo, empiezan a surgir dudas sobre la consistencia del programa en su fase actual.

La macroeconomía, en términos generales, muestra ciertos signos de ordenamiento. Pero la microeconomía —la que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas— está lejos de recomponerse. Esta desconexión entre la estabilidad macro y el deterioro micro genera una percepción de frustración que se traduce en el plano político.

De hecho, distintos estudios de opinión pública reflejan un desgaste creciente en la imagen del Gobierno y del propio Presidente. La pérdida de apoyo no es homogénea, pero sí lo suficientemente significativa como para encender señales de alerta. En este contexto, el mensaje de Milei puede interpretarse como un intento de retener a aquellos sectores que, sin haber abandonado completamente su respaldo, comienzan a mostrar dudas.

Desgaste político y el riesgo de las contradicciones

Pero la economía no es el único frente de conflicto. Como suele ocurrir en la Argentina, los problemas económicos tienden a amplificar la sensibilidad social frente a otros temas, particularmente la corrupción. Cuando la situación material se deteriora, la tolerancia hacia los privilegios de la clase política disminuye drásticamente.

En este sentido, el Gobierno viene enfrentando una serie de denuncias que afectan su credibilidad. El caso del vocero presidencial Manuel Adorni, vinculado a préstamos de jubilados para la compra de propiedades, ha generado un clima de creciente desconfianza. Más allá de la dimensión judicial o administrativa del caso, el impacto político radica en la contradicción con el discurso oficial de lucha contra los privilegios.

Adorni manuel-adorni-durante-su-conferencia-de-prensa-en-la-casa-rosada-1761765 El caso Adorni suma mucha presión al Gobierno en un contexto económico delicado y creciente desgaste.

A esto se suma la polémica en torno a la diputada María Gabriela Flores, quien admitió esta semana haber utilizado pasajes otorgados por el Congreso para que viaje su hijo. Su defensa —basada en la idea de que esos recursos están a su “disposición”— refuerza una percepción que el propio Milei había criticado duramente en el pasado: la existencia de una clase política desconectada de las dificultades reales de la población.

Hay otro elemento que trasciende lo estrictamente económico y se instala de lleno en el terreno simbólico y político: la polémica por los millonarios créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y jóvenes vinculados al oficialismo. Más allá de si quienes accedieron a esos préstamos cumplieron formalmente con todos los requisitos exigidos por la entidad —algo que deberá evaluarse en cada caso—, el eje del problema no radica únicamente en la legalidad, sino en la legitimidad social de esas decisiones. En una Argentina donde el crédito hipotecario prácticamente desapareció del mercado durante años y sigue siendo un bien escaso, inaccesible para la mayoría de la población, el hecho de que sectores cercanos al poder logren acceder a ese tipo de financiamiento genera, como mínimo, una percepción de privilegio. Y esa percepción tiene un costo político alto, sobre todo para un gobierno que construyó su identidad en oposición frontal a la llamada “casta”. La contradicción no pasa desapercibida: quienes llegaron con un discurso de equidad, mérito y eliminación de beneficios diferenciales hoy quedan bajo la lupa por situaciones que, aunque puedan encuadrarse dentro de la normativa, resultan difíciles de explicar desde el punto de vista de la empatía social.

En conjunto, estos episodios configuran un problema más amplio. No se trata únicamente de casos individuales, sino de una tensión estructural entre el discurso y la práctica. El Gobierno llegó al poder con la promesa de eliminar los privilegios de la “casta política”, pero enfrenta ahora cuestionamientos que lo ubican, al menos parcialmente, dentro de esa misma lógica que buscaba erradicar.

Esta contradicción resulta especialmente sensible en un contexto donde amplios sectores de la sociedad enfrentan dificultades para cubrir necesidades básicas. La percepción de que ciertos beneficios son utilizados sin empatía hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad erosiona la legitimidad del proyecto político.

Volviendo al mensaje presidencial, es importante destacar otra dimensión clave: la relación con el periodismo. Milei sostiene que los medios no representan a la sociedad, sino a intereses particulares. Esta crítica conecta con una tendencia global de desconfianza hacia las instituciones mediáticas, alimentada por errores reales, sesgos y cambios en el ecosistema informativo.

Sin embargo, la deslegitimación total del periodismo plantea un problema profundo. No se trata solo de una cuestión ética o institucional, sino también de un desafío epistemológico. Si todas las voces críticas son descartadas de antemano, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de corrección. La crítica deja de ser un insumo para mejorar y pasa a ser interpretada exclusivamente como un ataque.

En ese marco, el Gobierno apela a los “datos” como fundamento de su narrativa. La afirmación de que la Argentina está “mucho mejor que en 2023” se presenta como una verdad incuestionable. Pero los datos, por sí solos, no son suficientes para capturar la complejidad de la realidad. Las estadísticas trabajan con promedios, y los promedios, en contextos de alta desigualdad, pueden ocultar tanto como revelan.

Reconocer que “no todos están mejor” es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de políticas concretas para revertir esa situación. La cuestión central no es solo si el rumbo es correcto en términos teóricos, sino si es capaz de generar resultados inclusivos en un plazo razonable.

vaca muerta La energía empuja, pero no alcanza: el crecimiento convive con una economía golpeada.

Aquí emerge la gran incógnita del momento: ¿el pedido de paciencia es el inicio de una etapa de mayor ajuste del programa, o simplemente una estrategia comunicacional para ganar tiempo? La respuesta a esta pregunta será determinante para el futuro del Gobierno.

La historia argentina muestra que los procesos de transformación económica suelen enfrentar resistencias y dificultades. Pero también enseña que la sostenibilidad de esos procesos depende, en gran medida, de su capacidad para generar consensos y distribuir costos de manera equitativa.

En este sentido, el desafío para Milei no es solo económico, sino también político. Gobernar implica algo más que sostener una convicción ideológica: requiere interpretar las señales de la realidad, adaptarse a las circunstancias y construir legitimidad en un contexto dinámico.

El pedido de paciencia, en definitiva, es una señal de que el Gobierno percibe las tensiones. Pero también es una apuesta: confiar en que la sociedad estará dispuesta a esperar. La pregunta es cuánto tiempo más esa paciencia podrá sostenerse si los resultados no llegan o si las contradicciones entre el discurso y la práctica se profundizan.

Porque, al final del día, la política no se mide solo en términos de coherencia ideológica o consistencia técnica, sino en su capacidad para mejorar la vida concreta de las personas. Y en ese terreno, la paciencia —aunque necesaria— tiene un límite.