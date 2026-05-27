¿Explotó la burbuja?: 429 cheques rechazados en la ganadería regional

La cesación de pagos de un importante comprador de hacienda desató un fuerte impacto en productores, consignatarios y remates de la Patagonia.

“Es un quilombo inatajable” , resumió un veterano dirigente rural sobre la cesación de pagos en que incurre por estos días un habitual comprador de hacienda y animador de los remates del norte de la Patagonia de los últimos años: Andelino Fernández. Se trata de un empresario que se dedica al engorde de hacienda en un establecimiento de Río Colorado y otro en Chubut. El efecto dominó comenzó el 28 de abril pasado con el primer cheque rechazado. Hasta la semana pasada ya eran 429, con un monto involucrado que llegaría a los $5.000 millones. A eso se suma una deuda bancaria de su empresa Granjas Integradas Santa Inés SA (GISISA), que ronda los $18.300 millones según reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De todos modos, esta deuda se encuentra en situación 1, que implica normal y con los pagos al día.

En dólares, son unos 3,6 millones en cheques rechazados y otros 12,8 millones en deuda. Esos números son seguidos día a día por sus acreedores. Para mensurar la magnitud del impacto, las compras de Fernández representaban hasta el 50% del volumen operado en algunos remates.

Su intervención hacía que los precios del kilo vivo se ubicaran hasta un 10% por encima de los precios de referencia del mercado. Fue, en los últimos días, el principal animador del remate de Bariloche, al que acudieron muchos pequeños productores.

En mayo del año pasado, admitió que llegó a tener 31.200 animales encerrados, y que sacaba en torno a los 450 animales a la semana para abastecer la demanda de frigoríficos y matarifes. La caída del consumo le preocupaba, según declaró en una entrevista otorgada al medio especializado Abriendo Tranqueras. Ya en ese momento aseguraba que se encontraba enfocado en “mitigar las pérdidas”.

A la Justicia

Por lo pronto, uno de los afectados recurrió en las últimas horas a un abogado y tiene lista para presentar una demanda en los tribunales de Chubut, atento que el domicilio de la empresa estaría en Dolavón, una localidad ubicada en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), y a 35 kilómetros al oeste de Trelew.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 11.47.45 (1) Información del Banco Central revela las millonarias deudas que tiene pendientes el ganadero.

La demanda atacará en tres frentes: Inhibición de bienes, congelamiento de cuentas y solicitud de retiro del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), para que se le impida al empresario movilizar hacienda en resguardo del patrimonio afectado de los vendedores.

De todos modos, la mayoría de las operaciones de compra de hacienda por parte GISISA se realizaron a través de empresas consignatarias que ahora deben responder ante sus clientes productores. Los ganaderos que hicieron venta directa, no estarían logrando comunicarse con Andelino, y solo acceden a una contadora de la empresa, la que les informa de la imposibilidad momentánea de “levantar” esos cheques.

Algunos lo vieron venir

“Todos (en el mundo ganadero), sabíamos que esto iba a pasar”, dijo el experimentado ganadero consultado por +P, a tal punto que algunas firmas consignatarias hace un año y medio tomaron sus recaudos y dejaron de trabajar con el hombre que, en los remates, “compraba a lo loco”, comentó un testigo de su forma de participar en el negocio, donde “compraba de todo”.

WhatsApp Image 2026-05-27 at 10.15.23 Andelino Fernández, empresario que se dedica al engorde de hacienda.

Algunos de los que se mantuvieron al margen (durante un tiempo se lamentaron porque los precios en sus remates eran más acotados y por ende sus comisiones menores), fueron las consignatarias Amado Morón, Iparraguirre y Susso, y Leandro Monedero.

Si bien el empresario manifestó al diario Río Negro que “hasta el último peso de lo que se debe se va a pagar”, el sector ganadero no es tan optimista y consideran que cierto mal manejo en sus emprendimientos de engorde podría ser la causa de la crisis de pagos actual y que es difícil que pueda enderezar la nave.

Entre las causales de los actuales problemas financieros, tendría su peso el porcentaje de mortandad de animales, que estaría por encima de lo usual. Así lo remarcaron al menos 3 ganaderos consultados por este medio, en referencia a los problemas en los feedlot, donde los números son muy ajustados y los criterios de eficiencia deben ser altos para que el negocio prospere.

Lo cierto es que, por vía directa o indirecta, cientos de productores ganaderos se ven por estos días con un bache financiero en sus cuentas. Algunos dan por perdido el monto de sus ventas, pero otros intentan cobrar por medios legales, porque la deuda los dejaría al borde del quebranto.

Los 429 cheques rechazados no serían el punto final. “Aparecieron la semana pasada en el sur de la provincia de Buenos Aires y en otras partes de la Patagonia”, dijo un ganadero. Consideró que “todavía deberían aparecer más”. “Yo lo doy por perdido, así cualquier cosa que recupere es ganancia”, acotó otro productor de Río Colorado.