Zespri rompe récords y se consolida como el modelo más exitoso de la industria frutícola mundial

Zespri volvió a romper marcas históricas gracias al crecimiento de sus mercados internacionales, su estrategia de abastecimiento global y el fortalecimiento de su marca premium.

La temporada 2025/26 quedará marcada como uno de los años más exitosos en la historia de la industria mundial del kiwi. La protagonista de este fenómeno es Zespri , la empresa neozelandesa que volvió a romper récords financieros y comerciales, consolidándose no solo como el mayor comercializador de kiwis del planeta, sino también como un verdadero caso de estudio para toda la agroindustria internacional.

La compañía reportó ingresos globales por ventas de fruta de NZ$5.900 millones (US$3.400 millones), impulsados por la comercialización histórica de 248,1 millones de bandejas de kiwi. La cifra supera ampliamente los NZ$5.000 millones y las 220,9 millones de bandejas registradas durante la campaña anterior, confirmando un crecimiento sostenido incluso en un contexto internacional marcado por incertidumbre económica, presión logística y alta competencia en los mercados alimentarios.

Pero detrás de estos resultados no hay únicamente una buena temporada agrícola. Lo que distingue a Zespri es la combinación entre gestión estratégica, innovación tecnológica, construcción de marca y desarrollo de nuevas demandas de consumo. Allí radica el gran aprendizaje para la industria frutícola mundial.

Mientras muchas empresas agroexportadoras continúan dependiendo exclusivamente de la oferta natural del mercado, Zespri ha demostrado que es posible crear consumo donde antes no existía o revitalizar mercados que habían entrado en una meseta. Su estrategia comercial se basa en transformar al kiwi en un producto aspiracional y saludable, con fuerte identidad de marca y presencia constante durante todo el año.

La compañía, creada en 1997 como cooperativa de productores de kiwi de Nueva Zelanda, comercializa actualmente fruta en más de 50 países. Su sede está en Mount Maunganui, pero su modelo productivo se ha expandido con productores autorizados en Italia, Francia, Japón, Corea del Sur y Australia, además de ensayos en otras regiones del mundo.

Rentabilidad récord para productores y accionistas

El resultado económico de esta estrategia es contundente. Los retornos directos para la industria neozelandesa alcanzaron un récord de NZ$3.560 millones durante la temporada 2025, superando ampliamente los NZ$3.040 millones obtenidos el año anterior. Las regiones productoras de Bay of Plenty, Northland, East Coast, Nelson y Waikato fueron algunas de las principales beneficiadas por este crecimiento.

Además, los retornos por hectárea alcanzaron niveles históricos en todas las categorías, mientras que los retornos promedio por bandeja superaron incluso las proyecciones internas realizadas por la empresa en febrero. Esto significa que no solo se vendió más fruta, sino que también se logró capturar mayor valor por cada unidad comercializada.

La rentabilidad de la empresa también mostró un salto significativo. La utilidad neta después de impuestos llegó a NZ$280,1 millones, frente a los NZ$155,2 millones registrados en la campaña anterior. El crecimiento estuvo impulsado tanto por mayores volúmenes de fruta como por ingresos asociados a licencias varietales.

Sin embargo, incluso excluyendo esos ingresos extraordinarios, Zespri logró la mayor utilidad operacional de su historia: NZ$123,8 millones versus los NZ$79,8 millones de la temporada pasada. Esto refleja un modelo de negocios altamente eficiente, sustentado en una logística optimizada, fuerte posicionamiento comercial y una cadena de suministro cada vez más integrada.

Innovación genética y abastecimiento global

Uno de los pilares del éxito de la empresa ha sido su permanente apuesta por la innovación genética y el desarrollo varietal. Variedades como SunGold, Green y Organic no solo ampliaron la oferta disponible para consumidores, sino que permitieron diferenciar el producto y sostener precios premium en los mercados internacionales.

El CEO de la compañía, Jason Te Brake, destacó que los resultados reflejan “el fuerte impulso y resiliencia de la industria kiwícola”, especialmente considerando que la cosecha récord se logró “en un entorno mucho más desafiante y complejo”.

kiwi amarillo alemania 1 El mayor comercializador de kiwis del mundo superó los 248 millones de bandejas vendidas y reafirmó su liderazgo en la industria frutícola internacional.

Según el ejecutivo, los retornos récord por hectárea y la mejora de los retornos por bandeja son consecuencia directa de mayores rendimientos productivos y de la capacidad de generar valor para productores, accionistas y comunidades gracias a la fortaleza de la marca y de la cadena de suministro.

Otro aspecto clave del modelo Zespri es su estrategia de abastecimiento global. El suministro internacional de la empresa alcanzó ventas por NZ$875,9 millones provenientes de 32,3 millones de bandejas, superando claramente los NZ$652,4 millones y 26,5 millones de bandejas de la temporada previa.

La lógica detrás de este esquema es simple pero poderosa: garantizar presencia permanente en los mercados. Para ello, Zespri comercializa kiwis italianos entre noviembre y enero, complementando la oferta neozelandesa disponible de mayo a octubre. De esta manera, evita perder espacio en góndolas y mantiene relaciones comerciales activas durante todo el año.

“Nuestro suministro internacional sigue siendo una parte fundamental de nuestra estrategia”, explicó Te Brake, remarcando que los volúmenes provenientes del hemisferio norte ayudan a fortalecer la marca y sostener retornos sólidos para los productores.

La visión 2035: convertirse en la marca de fruta más saludable del mundo

La empresa también avanza con una visión de largo plazo. Durante esta temporada lanzó oficialmente su estrategia 2035, una hoja de ruta enfocada en fortalecer la demanda global, transformar el abastecimiento internacional y desarrollar el portafolio de frutas del futuro. El objetivo declarado es ambicioso: convertir a Zespri en la marca de fruta más saludable del mundo hacia 2035.

En paralelo, la compañía valoró positivamente las decisiones del gobierno de Nueva Zelanda para fortalecer los derechos de obtentor vegetal, una medida clave para proteger nuevas variedades y estimular la inversión genética, uno de los activos más importantes del negocio frutícola moderno.

Las perspectivas para la temporada 2026/27 también son alentadoras. Según informó la compañía, la cosecha avanza de manera positiva y las ventas comenzaron con fuerza en mercados estratégicos como Europa, Norteamérica y Japón.

En tiempos donde gran parte de la agricultura mundial enfrenta problemas de rentabilidad, presión de costos y dificultades para agregar valor, el caso Zespri aparece como una demostración concreta de que la innovación, la construcción de marca y la visión estratégica pueden transformar una fruta tradicional en un negocio global de alto valor agregado.

Más que una empresa exitosa, Zespri se ha convertido en un modelo de gestión que muchas industrias frutícolas del mundo comienzan a mirar con atención.

FUENTE: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.