Patagonia refuerza la barrera sanitaria con cámaras inteligentes en los puestos de control

Las nuevas cámaras podrán identificar patentes, antecedentes de infracciones y origen de las cargas que ingresan a la Patagonia.

A lo largo de esta semana está previsto que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) comience a instalar, en los Puestos de Control Interno (PCI), cámaras inteligentes que podrán detectar movimientos sospechosos , tanto de frutas y verduras como de camiones que transportan productos cárnicos.

Esa inversión forma parte del lanzamiento de una campaña nacional para que la sociedad revalorice la vigencia de la barrera y el compromiso que requiere salvaguardar el estatus sanitario que permite exportar frutas y carnes de la Patagonia en condiciones más ventajosas.

Las cámaras no solo pueden leer las patentes de los camiones, sino que además están conectadas a un sistema que permite obtener un reporte instantáneo sobre todas las infracciones que pesan sobre el vehículo, dónde está radicado, el origen de la carga, el proveedor que la despachó y los antecedentes del transportista.

Con esos datos, el sistema puede emitir un reporte sobre “el riesgo del camión”, informó Yanina Outi, directora de Operaciones de SENASA, en una charla que mantuvo con productores de Valle Medio el fin de semana pasado.

La instalación de las cámaras con inteligencia artificial forma parte de un plan de trabajo que se presentó en la última Exposición Rural de Junín de los Andes, y en el que están involucradas las provincias patagónicas y la Fundación Barrera Patagónica (Funbapa).

Según adelantó Outi, además se hará una renovación de la cartelería estática ubicada próxima a los puestos de control, con las restricciones vigentes, como el ingreso de naranjas, mandarinas u otros frutos hospedadores de la mosca de la fruta. Un solo ejemplar que logre filtrarse puede generar una “reacción” en cadena, con una reproducción exponencial y posteriores —y costosos— procesos cuarentenarios.

La consigna de trabajo es “que todos valoremos al sector productivo”, mientras se trabaja en incorporar toda la información (dónde están ubicados los puestos de control y qué productos se pueden ingresar y cuáles no) a la aplicación Google Maps, que usan los conductores, aunque acceder al sistema “es más costoso”.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se trabaja con las empresas de colectivos para que el pasajero, al comprar un pasaje a la Patagonia, reciba un mensaje sobre la vigencia de la barrera y las restricciones.

Los mensajes girarán en torno a la necesidad de proteger a la Patagonia, porque es un área libre de enfermedades gracias a un régimen sanitario diferenciado.

barrera sanitaria la pampa La incorporación de inteligencia artificial apunta a prevenir el ingreso de plagas y resguardar las exportaciones de frutas y carnes.

A su vez, las provincias también tendrán su rol en este relanzamiento de la barrera, con la difusión casi en simultáneo de videos en sus redes sociales. “Saldrá una detrás de otra”, se adelantó, en referencia a los mensajes audiovisuales que se difundirán durante el mes de junio ante la temporada turística de invierno. En algunos casos, los mensajes tendrán testimonios directos de productores solicitando cuidar la zona libre de plagas.

Las restricciones

En cuanto a los productos de origen vegetal de ingreso restringido, se encuentran los frutos hospedadores de moscas de la fruta, tales como: acerola, arándano, cereza, ciruelo, cítricos (lima dulce, lima, mandarina, mineola, naranja, naranja agria y pomelo), damasco, durazno, falso guayabo, frambuesa, granada, guayaba, higo, kaki, kiwi, kumquat, litchi, locoto, lúcuma, mango, manzana, maracuyá, membrillo, nectarina, níspero, olivo maduro, palta, papaya, pasionaria, pepino dulce, pera, pera asiática, pimiento, pitaya o fruta dragón, tomate de árbol, tuna, uchuva y uva.

El material de propagación vegetal también tiene el ingreso restringido. Plantas, plantines y esquejes, que pueden portar plagas y enfermedades, deben circular con rótulo identificatorio y documentación sanitaria, según la normativa vigente.

FUENTE: SENASA con aportes de Redacción +P.